Arriva la prima contrattazione di un Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto siglata in Blockchain

CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO IN BLOCKCHAIN: Tecnologia Blockchain per i contratti da remoto: a Crotone la prima contrattazione di un Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto.

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Mario CILIBERTO – A. LUCIFERO” di CROTONE, che dallo scorso anno ha intrapreso la strada verso l’innovazione e la digitalizzazione utilizzando la Blockchain per certificare, valorizzare e notarizzare i propri diplomi di maturità, si conferma leader d’innovazione.

Grazie alla collaborazione strategica con l’azienda milanese Blockchain Italia S.r.l. (www.blockchainitalia.io), nella prima settimana di giugno 2020, in modalità da remoto e utilizzando la tecnologia della blockchain, causa emergenza epidemiologica COVID 19, è stata sottoscritta un’ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo di Istituto.

La transazione relativa sia alla parte economica, sia a quella normativa, firmata digitalmente per la parte pubblica e datoriale dal Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “M. CILIBERTO — A. LUCIFERO”, Dott. Girolamo ARCURI, per la parte relativa al personale, dalla RSU d’Istituto e dai Sindacati Territoriali, è stata quindi inoltrata sulla piattaforma ARAN-CNEL.

Il Contratto Integrativo de quo, i cui effetti decorrono dal giorno della sottoscrizione e sono validi fino al 31/08/2020, si applica a docenti e Ata in servizio nell’Istituto.

La sottoscrizione da remoto è resa possibile dall’innovativa funzione multifirma (multi-signature) della piattaforma di notarizzazione Dedit (www.dedit.io), che consente a più utenti di firmare una stessa transazione in modo sicuro.

Questa volta la Blockchain utilizzata è stata quella di Algorand, un eccellente protocollo permissionless di nuova generazione frutto degli studi dell’italiano Silvio Micali, noto crittografo vincitore del Premio Touring.

Con la notarizzazione su blockchain si assicura l’incorruttibilità dei dati registrati, si dà loro data certa e prova di paternità ma soprattutto si garantisce assoluta trasparenza.



La transazione relativa alla contrattazione d’istituto dell’I.I.S. “M.Ciliberto – A. Lucifero” infatti, è pubblicamente consultabile, all’indirizzo <https://app.dedit.io/verification/f607f281b73dd4b3cb53ddf083c38fa8c28e94721a6b93264c388994b3de22ae>.

Grande soddisfazione è stata espressa dalle parti firmatarie, fruitrici di tecnologia altamente innovativa destinata a espandersi in numerosi segmenti della vita amministrativa e sociale, a garanzia di efficacia, economicità, efficienza, pubblicità e trasparenza della P.A.

“Siamo orgogliosi di essere il partner tecnologico dell’istituto Mario Ciliberto – A. Lucifero e di essere stati parte del primo caso in Italia di contrattazione sindacale da remoto, avvenuta attraverso un processo altamente innovativo” commenta il Dott. Pietro Azzara, CEO di Blockchain Italia S.r.l, “stiamo attualmente applicando la stessa tecnologia ad altri processi da remoto e siamo certi che altri Dirigenti scolastici si mostreranno altrettanto lungimiranti nell’applicazione delle blockchain pubbliche nella propria realtà, sia per ciò che riguarda la notarizzazione dei diplomi e certificati di istruzione che per l’efficientamento dei processi da remoto. Sono convinto, inoltre, che la Pubblica Amministrazione beneficerà ampiamente dell’innovazione apportata dall’applicazione di queste tecnologie su larga scala”.

Blockchain Italia S.r.l. è una società di software con sede a Milano specializzata in fintech e soluzioni blockchain. La sua missione è ottimizzare i processi aziendali attraverso la digitalizzazione e le “disruptive innovations”, offrendo alle aziende un’alta specializzazione, risultati tangibili più soluzioni e servizi in un unico punto di accesso.