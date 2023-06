Arriva la nuova CBDC del Franco Svizzero Digitale: ecco tutti i pro e contro

Le banche svizzere esploreranno congiuntamente il franco svizzero digitale

Un’innovativa iniziativa guidata dall’Associazione svizzera dei banchieri potrebbe cambiare il volto delle transazioni finanziarie in Svizzera. Un gruppo di banche, tra cui BCV, Credit Suisse, Entris Banking, Hypothekarbank Lenzburg, InCore Bank, Julius Baer, ​​PostFinance, Sygnum, UBS, Vontobel, VZ Depotbank e Zürcher Kantonalbank, ha dato il via a un progetto ambizioso finalizzato all’introduzione del franco svizzero digitale, basato su depositi tokenizzati con carattere di bene pubblico.

Questa audace iniziativa punta a gettare le fondamenta per nuovi servizi finanziari innovativi nel paese.

Un quadro giuridico ed economico solido per il futuro delle transazioni finanziarie

Nell’attuale fase del progetto, il gruppo di banche si impegna a stabilire un quadro giuridico ed economico robusto che consenta a ciascuna istituzione partecipante di tokenizzare i depositi, garantendo al contempo il rispetto delle normative vigenti.

Il principale obiettivo è identificare i parametri chiave per un token di deposito che faciliti il raggiungimento degli obiettivi delineati nel white paper di Swiss Banking.

La selezione finale verrà sottoposta a un’accurata valutazione per garantire conformità normativa, fattibilità tecnica, scalabilità, funzionalità e allineamento con gli obiettivi di miglioramento dell’efficienza e della resilienza. L’obiettivo è creare un ecosistema sicuro e trasparente per le risorse digitali.

Collaborazione con le autorità di regolamentazione e le parti interessate del settore

Durante l’intero processo, le banche coinvolte lavoreranno a stretto contatto con le autorità di regolamentazione, le parti interessate del settore finanziario e gli esperti di tecnologia. La collaborazione sinergica con le autorità e le parti interessate è fondamentale per garantire l’aderenza a tutte le normative e per massimizzare l’impatto positivo che il franco svizzero digitale può avere sull’ecosistema finanziario del paese.

Inoltre, il gruppo di progetto è in costante contatto con altre iniziative correlate in Svizzera, in modo da poter trarre vantaggio da sinergie e competenze condivise.

Un passo verso il futuro delle banche svizzere

L’introduzione del franco svizzero digitale su un’infrastruttura blockchain rappresenta un passo trasformativo verso il futuro delle banche in Svizzera e svolgerà un ruolo fondamentale nella futura competitività del settore finanziario del paese.

I membri del progetto sono profondamente impegnati nell’avanzare in questa iniziativa e non vedono l’ora di collaborare con attori rilevanti e potenziali fornitori che operano in questo campo altamente innovativo. Man mano che il progetto progredisce, ulteriori aggiornamenti verranno condivisi per mantenere informati gli interessati su ogni sviluppo significativo.

Potenziali benefici per il sistema finanziario svizzero

L’introduzione del franco svizzero digitale potrebbe comportare una serie di vantaggi per il sistema finanziario del paese. La digitalizzazione dei depositi attraverso l’utilizzo di una tecnologia all’avanguardia come la blockchain potrebbe migliorare notevolmente l’efficienza delle transazioni finanziarie, ridurre i costi operativi e aumentare la trasparenza complessiva.

Inoltre, un franco svizzero digitale potrebbe aprire la strada a una maggiore inclusione finanziaria, consentendo a un numero più ampio di individui di partecipare all’economia digitale in modo sicuro e affidabile.

Impatto sulla sicurezza finanziaria e la stabilità del sistema

La tokenizzazione dei depositi può anche contribuire a rafforzare la sicurezza finanziaria e la stabilità del sistema. La registrazione immutabile delle transazioni sulla blockchain fornisce un livello aggiuntivo di sicurezza e riduce il rischio di frodi o manipolazioni. Inoltre, la decentralizzazione e la resilienza della tecnologia blockchain potrebbero garantire la continuità delle operazioni finanziarie anche in caso di eventi avversi.

Un futuro promettente per il franco svizzero digitale

L’iniziativa delle banche svizzere di esplorare congiuntamente il franco svizzero digitale rappresenta un passo avanti significativo verso una trasformazione radicale del settore finanziario nel paese. Con la collaborazione attiva tra le banche, le autorità di regolamentazione e gli esperti di tecnologia, la Svizzera si posiziona come un pioniere nell’adozione di soluzioni finanziarie innovative e all’avanguardia.

Il franco svizzero digitale potrebbe aprire nuove opportunità per lo sviluppo di servizi finanziari e l’espansione dell’economia digitale nel paese alpino. Restate sintonizzati per ulteriori sviluppi su questo entusiasmante progetto che potrebbe ridefinire il futuro delle transazioni finanziarie in Svizzera.