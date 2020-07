Arriva in Italia il primo caso di approvazione di Bilancio su tecnologia Blockchain

L’azienda innovativa Blockchain Italia S.r.l. (https://blockchainitalia.io/) è la prima in Italia ad approvare il bilancio societario su blockchain, in modalità remota, grazie alla soluzione proprietaria Dedit.

La procedura è stata possibile attraverso la notarizzazione sulla blockchain, nel rispetto dei principi di trasparenza, identificazione certa dei partecipanti e pubblicità.

Questa prima esperienza costituisce un utile esempio di best practice digitale particolarmente adatta ad essere applicata in questo periodo storico, in cui è necessario che le aziende prevedano attività sempre più smart ed una digitalizzazione dei processi di business.

Le circostanze che abbiamo affrontato negli scorsi mesi hanno infatti portato ad un’incredibile accelerazione dell’adozione di forme di lavoro da remoto, evidenziando il potenziale dello smart working per le piccole, medie e grandi aziende.

Questa positiva flessibilità dovrebbe essere applicabile anche ad alcuni momenti fondamentali della vita aziendale come la convocazione delle assemblee di approvazione dei bilanci societari, che normalmente prevedono la riunione di tutti i soci.

E’ possibile, invece, svolgere da remoto anche queste attività e sottoscrivere bilanci e delibere a distanza, evitando gli spostamenti?

ll Legislatore con il DCPM “Cura Italia” è intervenuto prontamente prevedendo, con l’art. 73, che l’attività di Consigli, Giunte ed altre forme assembleari sia remotizzata nel rispetto della garanzia di condizioni e principi quali trasparenza, tracciabilità, identificazione certa dei partecipanti e pubblicità.

Blockchain Italia ha quindi ideato, ed utilizzato per l’approvazione del proprio bilancio societario, una soluzione che risponde perfettamente alle esigenze di governance ed applica appieno le nuove norme.

Il 30/06/2020, riunita in videoconferenza, l’assemblea ha approvato il bilancio societario, il presidente dell’assemblea ha creato digitalmente la copia del documento ed ha generato la sua impronta digitale univoca (hash) attraverso la piattaforma Dedit (https://dedit.io/), ha contestualmente eseguito la transazione sulla blockchain di Algorand per dare data certa e prova di immodificabilità al documento, in modo tale da facilitare a posteriori la verifica di autenticità da parte di terzi.

Sfruttando l’innovativa funzione multifirma (multi-sig) della piattaforma, il presidente ha condiviso con i soci il documento da visionare e sottoscrivere e questi ultimi hanno potuto completare l’operazione ed apporre la propria firma collegandosi alla piattaforma dal link di invito generato in modo automatico da Dedit e ricevuto via mail.

Il procedimento di notarizzazione è avvenuto anche per il verbale e la registrazione del video dell’assemblea per garantire piena trasparenza, assicurando al contempo l’incorruttibilità dei dati registrati.

La transazione relativa all’approvazione del bilancio di Blockchain Italia, insieme alla lista dei firmatari, è pubblicamente consultabile all’indirizzo https://app.dedit.io/verification/1f255c0003db2aef2faa2dca9ae7ab20fb521215a44456b301bdef3a879d19a0?multisigMaster=pietroazzara@blockchainitalia.io

Questa modalità permette ad ogni socio ed altre parti interessate di verificare (trasparenza) che il documento esposto dall’assemblea (pubblicità) non abbia subito modificazioni a posteriori (tracciabilità) e sia esattamente identico a quello in suo possesso.

Commenta Pietro Azzara, CEO di Blockchain Italia:“Siamo fiduciosi che altre imprese, con il prezioso supporto di commercialisti e CFO, si muoveranno verso l’adozione di soluzioni blockchain nei propri processi e che implementeranno best practice di questo tipo, applicabili ad ogni tipologia di azienda e livello di business, nella propria attività quotidiana.”

Blockchain Italia s.r.l. fondata il 31 luglio 2018 aveva chiuso i primi 5 mesi del 2018 già con un fatturato di 354.138,00 euro ed un EBITDA di 45.378,00 dimostrando già di essere una delle startup blockchain più’ attive e promettenti del panorama italiano ed internazionale.

I risultati 2019, che vedono un incremento del fatturato del 135% a 833.876,00 euro ed un incremento dell’ EBITDA del 253 % a 155.585,00 euro confermano il trend di una giovane società che già vanta all’attivo diversi progetti, soluzioni e prodotti in un settore come quello della blockchain, che si prevede per il 2021 raggiungerà quota 2,3 miliardi ed entro il 2027 cuberà il 10% del Pil mondiale.