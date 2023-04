Al via le iscrizioni alla Plan ₿ Summer School A Lugano

Per formarsi su blockchain e Bitcoin dal 2 al 15 luglio si terrà a Lugano la 2. edizione del percorso formativo organizzato da Lugano Plan ₿ (Città di Lugano e Tether) in collaborazione con gli istituti accademici Franklin University Switzerland (FUS), Università della Svizzera italiana (USI), e Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI).

Studenti e giovani professionisti provenienti da tutto il mondo si riuniranno a Lugano per affrontare due settimane di apprendimento intensivo con esperti di fama mondiale nei settori della blockchain e delle tecnologie peer-to-peer (P2P): dal 2 al 15 luglio 2023 – in collaborazione con FUS, SUPSI e USI – si terrà, infatti, a Lugano la 2. edizione della Plan ₿ Summer School.

Dopo il successo del 2022, quando 86 giovani provenienti da 29 paesi (tra cui Taiwan, Colombia, Canada e Brasile, oltre che Svizzera e Italia) sono giunti a Lugano all’unico scopo di acquisire competenze all’avanguardia, la Città e Tether – partner fondatori del progetto Plan ₿ – hanno deciso quest’anno di proporre in accordo con gli istituti accademici attivi sul territorio due percorsi distinti per tipologia di apprendimento e livello d’ingresso.

Nelle circa 70 ore d’aula previste – oltre ad argomenti comuni come Bitcoin, Lightning Network, Stablecoins, Peer-to-Peer Technologies, Mining, Analisi Blockchain, Questioni Regolatorie e Self-Custody – nella seconda settimana del corso sarà possibile scegliere tra lezioni per chi possiede abilità di coding intermedie o avanzate (Pear Track) e moduli dedicati a chi si avvicina per la prima volta a questi temi (Satoshi Track).

I partecipanti potranno seguire lezioni tenute da professori delle locali accademie e da professionisti quali, tra gli altri, Adam Back, Paolo Ardoino, Giacomo Zucco o Riccardo Masutti. Gli studenti e le studentesse avranno anche la possibilità di inocntrare aziende del settore, istituzioni e imprese locali interessate a integrare soluzioni basate su tecnologia Blockchain.

Ciò avverrà sia attraverso uno speed dating professionale tra aziende e studenti sia mediante una competizione. I progetti di applicazione proposti dagli studenti sulla base di quanto appreso verranno valutati da una commissione che assegnerà tre riconoscimenti di merito, per un montepremi totale di 9’000 USDT (equivalente a 9’000 dollari statunitensi) messo a disposizione da Plan ₿.

L’iscrizione alla Summer School è aperta a tutti gli interessati in grado di comunicare efficacemente in inglese, lingua in cui verranno svolte tutte le attività. Alle studentesse e agli studenti ammessi, previa selezione per curriculum e motivazione, saranno garantite borse di studio offerte da Plan ₿ che porteranno la quota di partecipazione da 6’000 a 900 franchi. La quota comprende le lezioni, i pranzi nei giorni di corso, alcune cene e attività extra.

“Grazie a percorsi formativi come questo – ha detto Michele Foletti, Sindaco di Lugano – ci auguriamo di rinforzare il nostro ruolo di luogo per fare innovazione e impresa”. Il CTO di Tether, Paolo Ardoino, ha ribadito da parte sua la necessità dell’educazione, non solo per l’adozione mainstream delle tecnologie blockchain e per le loro implicazioni a lungo termine sul territorio, ma soprattutto per formare (e far agire, e magari rimanere) sul territorio una generazione emergente di sviluppatori e imprenditori.

L’USI ha confermato, con le parole di Luca Maria Gambardella, Prorettore all’Innovazione e alle Relazioni Aziendali, di voler “promuovere con entusiasmo e impegno la Summer School, che rafforza la collaborazione sulla formazione avviata tra i partner con il percorso ‘B4B – Blockchain for Business’, e che attrae a Lugano esperti, studenti e professionisti provenienti da tutto il mondo rafforzando il progetto di Lugano Città Universitaria, luogo di studio di incontro e di confronto”.

Concorde anche Emanuele Carpanzano, Direttore Ricerca, sviluppo e trasferimento della conoscenza SUPSI, che a nome dell’istituto accademico ha detto: “Siamo lieti di contribuire alla realizzazione di questa Summer School a Lugano, una proposta formativa in linea con la missione condivisa con i nostri partner: trasmettere conoscenza e competenze, come anche mettere in rete studenti e professionisti tra loro”.

All’unisono – tra loro e con i colleghi – Kim Hildebrant e il Dr. Branko Sain, rispettivamente Presidente e Decano del Taylor Institute della Franklin University: “Il Piano B di Lugano – hanno dichiarato – è un progetto ambizioso per una città ambiziosa. Abbiamo trovato subito un’intesa comune con il Sindaco e il suo team in merito all’opportunità di gestire la prima edizione della Summer School lo scorso anno e al privilegio di ospitarla nuovamente quest’estate. Alla Franklin University Switzerland crediamo che qualsiasi tipo di progresso, sia esso sociale, ambientale, economico o tecnologico, richieda un cambiamento positivo. E il cambiamento è promosso dall’educazione e da una leadership altruista e coraggiosa come quella della nostra Città e dei tre Atenei locali”.

Per maggiori informazioni sul percorso formativo e per richiedere l’iscrizione con borsa di studio alla Plan ₿ Summer School https://planb.lugano.ch/summer-school/