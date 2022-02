A CASASANREMO 2022 si parlerà di Blockchain insieme a michele ficara manganelli direttore del Consorzio Svizzero della Blockchain

25 Talk per approfondire i temi legati alla blockchain e alla finanza

La 15esima edizione di Casa Sanremo, l’hospitality ufficiale del Festival, porta con sé un’importante novità grazie al Moneyviz Privè uno spazio in cui esperti di blockchain e del mondo della finanza più tradizionale parleranno al grande pubblico di questi temi sempre più attuali, in modo semplice e comprensibile anche ai meno esperti.

Il Direttore del Consorzio Svizzero della Blockchain, Michele Ficara Manganelli, parlerà di come già oggi le macchine pagano gli esseri umani per la condivisione di risorse quali connettività, traffico dati e dati metereologici, la nuova ambiziosa frontiera della blockchain che porterà ricchezza e prosperità a tutte le persone connesse.

MoneyViz rappresenta un’assoluta innovazione nel campo della fiscalità: è il primo e unico software italiano, completamente automatizzato ed online che fornisce un modello pre-compilato per la dichiarazione dei redditi degli investimenti “alternativi” (dalle criptovalute agli investimenti in ETF, azioni ed altri strumenti finanziari come opzioni e derivati negoziati su intermediari esteri).

Lunedì 31 gennaio parte l’esperienza sanremese di MoneyViz che, ogni giorno, ospiterà nel suo Privé un palinsesto legato al mondo della divulgazione sui temi sia dell’economia tradizionale che di quella legata al settore delle criptovalute. Affiancherà Moneyviz nell’organizzazione dei talk Criptovaluta.it, tra i principali siti web d’informazione sul mondo crypto in italia ed Affari Miei, una delle principali realtà italiane attive nel campo della finanza personale.

Gabriele Del Mese e Vincenzo Pone di Moneyviz, Gianluca Grossi di Criptovaluta.it e Davide Marciano di Affari Miei si alterneranno per discutere con i vari ospiti di aspetti divulgativi, fiscali e legali del mondo crypto, di approfondimenti legati all’adozione di massa dell’ecosistema crypto e di riflessioni dedicate alla finanza personale e alla corretta gestione patrimoniale.

Tutti i contenuti realizzati nel MoneyvizPrivè saranno trasmessi in streaming sui canali di Casa Sanremo, sulle property di Moneyviz e dei partner dell’evento (Criptovaluta.it, Affarimiei.biz, Fantacalcio.it).