5 modi in cui la Blockchain può ridurre i danni del coronavirus Covid-19

L’ epidemia di COVID-19 ha quasi bloccato il mondo. Sebbene ci siano volute migliaia di vite, un altro grosso problema è il paralizzante dell’economia, che costa milioni di posti di lavoro.

Sebbene i governi abbiano fornito uno stimolo di trilioni di dollari per sostenere ogni settore interessato – dalla finanza all’aviazione – la vera sfida sarebbe il processo di distribuzione in quanto la scala per questo è enorme. E la blockchain si adatta esattamente qui.

Introdotto da Satoshi Nakamoto nel 2009, Bitcoin non piace a molti nel settore finanziario tradizionale, tuttavia, nessuno può negare i benefici della blockchain, la tecnologia alla base della valuta digitale.

In effetti, molte aziende e governi stanno sviluppando attivamente blockchain per usi specifici.

Come suggerito da molti esperti, la tecnologia di contabilità decentralizzata (DLT) può essere utilizzata in molti modi per sollevare le persone dai danni causati da COVID-19 sul loro sostentamento.

Stablecoin per effettuare pagamenti

Le valute digitali ancorate alla Fiat possono essere utilizzate in una situazione come questa quando il governo sta cercando di distribuire fondi a tutti i cittadini.

Come spiegato da Catherine Coley, CEO di Binance.US, sul suo pezzo su Coindesk , il governo può distribuire fondi di soccorso a tutti i cittadini in quanto non hanno bisogno di indirizzi di posta per ricevere assegni.

Mentre il presidente Donald Trump ha in programma di distribuire lo stimolo in più rate, ha suggerito che i fondi possano essere archiviati in conti di deposito a garanzia creando un contratto intelligente, che depositerà immediatamente i fondi sui conti dei cittadini.

Il processo sarà rapido, sicuro e può far risparmiare milioni di dollari poiché Coley stima che il modo tradizionale di distribuire fondi tramite assegni può costare almeno $ 138 milioni.

Blockchain per tracciare il movimento

Un altro importante utilizzo di DLT può essere nel tracciare e tracciare il movimento delle merci, rendendolo una parte essenziale della catena di approvvigionamento.

Per mantenere una rete di distribuzione efficiente, le autorità devono garantire un monitoraggio adeguato degli alimenti dalla fattoria ai mercati. Pertanto, il governo deve legarsi con i giganti della tecnologia che lavorano allo sviluppo di tali reti.

Aziende come IBM hanno già preso un’iniziativa per costruire un trust alimentare, i cui membri stanno usando un sistema basato su DLT per tracciare il movimento alimentare.

In particolare, gli Stati Uniti Homeland Services hanno anche elencato i gestori di blockchain nel settore alimentare e agricolo tra i lavoratori delle infrastrutture critiche nel blocco COVID-19.

In Cina, AliPay ha lanciato una piattaforma blockchain, che consente alle ONG e alle organizzazioni federali di collaborare in modo più efficiente e trasparente per l’allocazione e la donazione di aiuti e forniture mediche.

Verifica dei documenti basata su Blockchain

Attraverso la distribuzione è una grande sfida, identificare ogni beneficiario ora è facile e anche la blockchain può trarne beneficio in questo fronte.

I sistemi basati su blockchain possono essere utilizzati per l’autenticazione digitale di ID e certificati in modo efficace, riducendo al minimo il carico sugli esseri umani per la verifica.

Il governo degli Emirati Arabi Uniti ha già messo in atto un tale sistema in seguito allo scoppio del COVID-19 per tenere i cittadini lontano dagli uffici pubblici per un lavoro essenziale.

Il paese sta inoltre utilizzando una piattaforma blockchain per la memorizzazione di dati sanitari e farmaceutici e anche per i controlli delle credenziali degli operatori sanitari.

Tutela della privacy

Durante la pandemia in corso, i dati sono diventati uno strumento essenziale per i governi per affrontare la diffusione del virus.

Il governo cinese sta usando la tecnologia di riconoscimento facciale per identificare le persone a contatto con una persona colpita mentre le autorità israeliane utilizzano i dati sulla posizione del telefono cellulare per rintracciare le persone a stretto contatto con una persona positiva COVID-19.

Tale uso di dati privati nelle democrazie mature può sollevare le sopracciglia in quanto il governo può successivamente utilizzare le stesse tecniche a proprio vantaggio per frenare le proteste o nelle campagne elettorali.

La blockchain, tuttavia, può risolvere questo enigma poiché la tecnologia consente alle persone di autorizzare esattamente quali dati vogliono condividere con le autorità in una situazione grave come questa.

Servizi finanziari su blockchain

Poiché COVID-19 sta paralizzando l’economia , in particolare le piccole imprese, avranno bisogno di un rapido aiuto finanziario da parte di banche e istituzioni una volta che tutto inizierà a funzionare.

Tuttavia, con l’attuale tecnologia centralizzata, le banche hanno bisogno di giorni per approvare i prestiti. Molte startup stanno provando a sfidare questo con servizi basati su DLT, fornendo un supporto finanziario quasi istantaneo.

La tecnologia decentralizzata può essere utilizzata per la verifica che può ridurre significativamente i tempi di emissione di un prestito.

Anche la finanza decentralizzata (DeFi) sta diventando popolare in quanto le persone possono prendere prestiti fiat contro le loro partecipazioni in criptovalute.

Sebbene i danni arrecati all’economia da COVID-19 siano grandi e potrebbero richiedere mesi per riprendersi, i governi possono utilizzare moderne tecnologie come la blockchain e l’intelligenza artificiale per un rapido recupero.

Ciò consentirà alle startup di questa arena di rimettersi in piedi e prosperare in quanto non sono immuni da un rallentamento economico.