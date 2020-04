5 modi in cui la Blockchain può aiutarci durante la pandemia covid-19 coronavirus

Don e Alex Tapscott sono co-autori di Blockchain Revolution e co-fondatori del Blockchain Research Institute. Il nuovo libro di Alex è Financial Services Revolution . Insieme hanno scritto il rapporto Blockchain Solutions in Pandemics .

Questo è uno di quei rari punti di svolta nella storia. La pandemia di COVID-19 cambierà profondamente il nostro comportamento e la nostra società. Molte istituzioni saranno sottoposte a controllo e, speriamo, cambieranno in meglio.

Al Blockchain Research Institute, stiamo facendo la nostra parte per facilitare il cambiamento positivo. Tecnologie come l’intelligenza artificiale, l’Internet of Things, la realtà aumentata / virtuale e, soprattutto, la blockchain sono più rilevanti che mai, non solo per il business e l’economia ma per il futuro della salute pubblica e la sicurezza delle popolazioni globali.

I sistemi tradizionali ci hanno deluso ed è tempo di un nuovo paradigma. Per basarsi su Victor Hugo, “Nulla è più potente di un’idea che è diventata una necessità.”

Crisi sanitarie e blockchain: un quadro

Data l’urgente necessità di soluzioni globali, Blockchain Research Institute ha convocato una tavola rotonda virtuale di 30 esperti provenienti da cinque continenti.

Abbiamo discusso delle sfide di COVID-19 e delle possibilità di utilizzare la blockchain nelle aree di bisogno. Nel nostro rapporto speciale, ” Blockchain Solutions in Pandemics “, abbiamo sviluppato un framework per affrontare le pandemie insieme in queste cinque aree.

1. Identità autonoma, cartelle cliniche e dati condivisi

I dati sono la risorsa più importante nella lotta contro le pandemie. Se ora esistono dati utili, si trovano in silos istituzionali. Abbiamo bisogno di un migliore accesso ai dati di intere popolazioni e di un rapido sistema di condivisione dei dati basato sul consenso.

Per accelerare la scoperta, la startup blockchain Shivom sta lavorando a un progetto globale per raccogliere e condividere i dati dell’host di virus in risposta a un invito all’azione da parte dell’Iniziativa per i medicinali innovativi dell’Unione europea.

In Honduras, Civitas – un’app sviluppata dalla start-up Emerge – sta collegando i numeri ID rilasciati dal governo dell’Honduras con i record di blockchain utilizzati per tenere traccia degli appuntamenti medici.

I medici eseguono semplicemente la scansione dell’app per esaminare i sintomi di un paziente verificati e registrati dai servizi di telemedicina.

Il Dr. Raphael Yahalom del MIT e l’Oxford-Hainan Research Institute sta lavorando su Trustup, un framework di ragionamento di fiducia che può sistematicamente evidenziare i modi in cui i dati sanitari registrati su un registro blockchain sono più affidabili dei dati archiviati in database convenzionali.

Il compromesso tra privacy e sicurezza pubblica non deve essere così netto. Attraverso identità autonome, in cui gli individui possiedono le loro cartelle cliniche e possono volontariamente liberamente offrirle ai ricercatori, possiamo raggiungere entrambi.

2. Soluzioni di filiera just-in-time

Le catene di approvvigionamento sono infrastrutture critiche per la nostra economia connessa a livello globale e COVID-19 le ha messe a dura prova, esponendo potenziali debolezze nella loro progettazione.

Dobbiamo ricostruire le catene di approvvigionamento in modo che siano trasparenti, in cui gli utenti possano accedere rapidamente alle informazioni e fidarsi che siano accurate.

La start-up RemediChain sta facendo proprio questo per l’offerta farmaceutica. Uno dei suoi co-fondatori, il Dr. Philip Baker, era interessato a rintracciare e riciclare farmaci inutilizzati ma ancora efficaci come quelli usati per il cancro. Vide la blockchain come mezzo per recuperare la loro catena di custodia:

Pubblicando il farmaco e la sua data di scadenza, le persone in tutto il paese possono creare un inventario nazionale decentralizzato di eccedenze di farmaci. Quando si verifica una “improvvisa corsa” su farmaci precedentemente onnipresenti come l’idrossiclorochina, gli operatori sanitari possono fare appello a questo surplus come risorsa salvavita. Lo stesso principio si applica a ventilatori e DPI.

Blockchain funge da “macchina statale” che ci dà visibilità sullo stato dei nostri fornitori e sulle risorse stesse.

Quando COVID-19 ha colpito, la start-up VeriTX – un mercato virtuale per risorse digitali come file di progettazione brevettati – è stata indirizzata alle forniture mediche, in modo che le strutture mediche potessero stampare le parti necessarie in una delle 180 strutture di stampa 3D nella rete di VeriTX.

VeriTX può decodificare un pezzo e quindi costruirlo molto più velocemente e ad un costo inferiore rispetto a ottenerlo dal produttore originale o sostituire l’apparecchiatura.