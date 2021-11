3Achain Lugano promuove una blockchain con “tripla A”

Autorevole, affidabile e accessibile, così si descrive 3Achain, la blockchain creata dalla Città di Lugano nell’ambito dell’attività di promozione economica del laboratorio urbano Lugano Living Lab. Con questa iniziativa la città rafforza la propria vocazione di crypto-friendly city, polo di riferimento nell’ambito della tecnologia blockchain.

Guarda la conferenza stampa integrale di Lancio del progetto 3achain la Blockchain della Città di Lugano con Michele Foletti Sindaco di Lugano, Robert Bregy, Direttore del Lugano Living lab, Roberto Gorini di Noku, Pietro Poretti Comune di Lugano:

Una blockchain è costituita da un insieme di tecnologie capaci di registrare delle transazioni in una catena di blocchi che ne tengono memoria e prova (siano esse acquisti, contratti, accordi, ecc).

Uno degli aspetti cruciali di questa tecnologia è la verifica di ogni transazione fatta da una rete decentralizzata, ciò che rende immutabile, quindi stabile e sicuro, questo tipo di scambio digitale.

La Città di Lugano ha dunque deciso di creare una blockchain privata, istituzionale e senza scopo di lucro, a favore delle aziende, del mondo accademico, della ricerca e degli enti pubblici interessati. Con questa iniziativa – che favorisce la messa in rete degli attori economici e istituzionali – Lugano si posiziona come polo di riferimento nell’ambito delle tecnologie legate alla blockchain. Si tratta, di un chiaro segnale di apertura dell’ente pubblico verso questi nuovi strumenti digitali, interessante per imprenditori e professionisti attivi nel settore anche oltre i confini cantonali e nazionali.

Con questo progetto la Città di Lugano vuole, da un lato, dare un contributo fattuale alla comprensione di questa tecnologia (favorendo il dibattito pubblico e creando occasioni di incontro e divulgazione nella forma di eventi, workshop e conferenze) e, dall’altro, renderla concreta, tangibile e accessibile. Lugano ha già maturato un’esperienza nel settore con l’App MyLugano e il ristorno sugli acquisti (cash-back) in oltre 120 esercizi cittadini, attraverso i payment token LVGA points, una vera e propria valuta complementare digitale basata su blockchain, a cui si aggiunge ora anche 3Achain.

Le applicazioni più comuni di questa tecnologia hanno un limite nel dispendio energetico. Lugano ha voluto superare tale limite con una soluzione tecnica sostenibile in termini energetici, azzerando inoltre le commissioni di spesa a carico di cittadini e commercianti. La soluzione identificata è la creazione di una rete istituzionale garante delle transazioni che permetta l’evoluzione da un “algoritmo di validazione” a un “algoritmo di autorità”.

L’autorevolezza dei partner garantisce infatti alla blockchain di operare senza la necessità di effettuare onerosi controlli informatici che costituiscono, generalmente, la principale causa di un accresciuto consumo energetico.

3Achain vuole essere alla portata di tutti; cittadini e aziende. L’accessibilità è uno dei tre pilastri che contraddistinguono la blockchain luganese. Il progetto consente a chiunque voglia avvicinarsi a questo strumento innovativo la possibilità di farlo con il minor sforzo possibile.

Gli utenti hanno a disposizione piani tariffari vantaggiosi, che incentivano la sperimentazione e l’avvio di nuove idee imprenditoriali. I partner, gestendo direttamente la piattaforma, svilupperanno una conoscenza unica e metteranno al servizio di tutti le loro idee ed esperienze nel settore.

Questa infrastruttura si basa, infatti, su tecnologie open- source. I vantaggi dell’innovazione saranno dunque sempre condivisi.

Oltre che per l’accessibilità, la piattaforma si caratterizza anche per la sua autorevolezza, che è garantita in primo luogo dal promotore, la Città di Lugano, e poi dalla solidità dei partner che aderiscono al progetto.

L’affidabilità è la terza caratteristica dell’iniziativa e si fonda sulla numerosità e l’eterogeneità dei partner: una peculiarità che consente di superare i limiti delle attuali blockchain pubbliche. 3Achain sarà strutturata in modo che ogni partner debba ospitare un nodo dell’infrastruttura (ovvero un server informatico) così da garantire una distribuzione della governance e l’indipendenza della piattaforma.

Al progetto 3Achain, promosso dalla Città di Lugano, hanno aderito:

Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA

BancaStato

Casinò Lugano SA

Ente Ospedaliero Cantonale

Ex Machina Sagl

Fidigit SA

IBSA Institute Biochimique SA

Interroll Management SA

Lifestyle Tech Competence Center

Logol AG

Luxochain SA

Mobiliare Svizzera Società d’assicurazioni SA – Agenzia generale Lugano

Moresi.com SA

Noku SA

Poseidon Group AG

SUPSI – Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

Società Autolinee Regionali Luganesi

Swisscom (Svizzera) SA

Ticino Blockchain Technologies Association

Ticino Turismo

Tinext SA

USI – Università della Svizzera italiana

3Achain è un progetto che si inserisce nel processo di evoluzione digitale della Città di Lugano, coerentemente con le Linee di Sviluppo 2018-2028 promosse dal Municipio e la visione di una Lugano città innovativa e polo specializzato e di riferimento nella digitalizzazione.

Il progetto rappresenta un importante tassello volto ad ampliare la messa in rete di attori pubblici e privati a favore dell’economia del territorio.

