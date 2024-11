Alt-Finance Day 2024: torna la giornata dedicata alla finanza alternativa nella sede di Milano della Camera di Commercio

L’evento si svolgerà giovedì 21 novembre, dalle 9:30 alle 12:30, nella sala Conferenze di Palazzo Turati (via Meravigli 9/b, Milano) unicamente in presenza. Nel corso dell’edizione 2024 dell’Alt-Finance Day – la giornata dedicata alla Finanza Alternativa, oltre al confronto sugli esiti della Ricerca sulla Finanza Alternativa per le PMI in Italia del Prof. Giancarlo Giudici (School of Management del Politecnico di Milano), avremo gli ultimi aggiornamenti sulla politica nazionale a sostegno del settore e testimonianze sulle imprese che crescono grazie ai capitali privati.Per i partecipanti sarà anche possibile pre-fissare incontri one to one per avere un primo contatto con i relatori. Per farlo, a seguito della conferma di iscrizione, è possibile mandare una mail all’indirizzo comunicazione@innexta.it con oggetto “Incontro Alt-Finance Day 2024”, specificando il relatore che si desidera incontrare e il tema della richiesta di contatto