VISIONE E INNOVAZIONE A INSPIRE LEADERSHIP 2024, L’EVENTO DI PUNTA DEL CLUB DI ROCKET SHARING COMPANY.

Viaggio Trasformativo nel cuore dell’Innovazione e della Leadership per la seconda edizione di Inspire Leadership

Si è conclusa la seconda edizione di Inspire Leadership, l’evento annuale di punta per imprenditori e leader organizzato da Rocket Sharing Company, andato in scena il 22 e 23 marzo presso Unahotel Expo Fiera Milano.

Guidato dalla brillante conduzione di Vanessa Grey, speaker del Gruppo RTL 102.5, cantante e artista, la due giorni è stata un vortice di energia, apprendimento e ispirazione riunendo menti brillanti e visionari del mondo imprenditoriale, dell’innovazione e della tecnologia offrendo spunti rivoluzionari e di ispirazione ai quasi 700 partecipanti tra imprenditori e top manager provenienti da tutta Italia.

L’intersezione fra intelligenza artificiale e umanità ha rappresentato il tema portante di questa edizione, esplorando come la sinergia fra tecnologia avanzata e valori umani possa guidare una leadership efficace e innovativa.

Ad aprire l’evento Luigi Maisto, Presidente e CEO Rocket Sharing Company, il cui intervento ha delineato la mission e i valori dell’azienda oltre che la mission di Inspire Leadership, sottolineando l’importanza del coraggio, della condivisione di esperienze e della collaborazione come motori di crescita. L’annuncio delle partnership con prestigiose aziende (American Express, Abbattista SpA, Ina Assitalia Generali, Uno Mobile, Unitel e Stantup) ha rafforzato ulteriormente l’ impegno verso una visione comune di progresso e successo condiviso.

Maisto ha quindi chiamato sul palco alcuni membri del Club che con le loro testimonianze e la condivisione delle loro esperienze imprenditoriali hanno evidenziato ancora una volta come coraggio e innovazione possano rendere reali e di successo le idee imprenditoriali.

Le presentazioni si sono susseguite in momenti dedicati alla tecnologia e all’imprenditoria.

Federico Morgantini, imprenditore e divulgatore, con il suo ultimo libro “Chat Gpt: l’inizio di una nuova era”, ha guidato in un viaggio attraverso le potenzialità dell’intelligenza artificiale conversazionale enfatizzando l’importanza di essere primi protagonisti in questa rivoluzione per avere più vantaggio sui nostri competitor.

Giulia Lapertosa, co-founder di Carriere.it, ha tracciato un ampio panorama sul gender gap nel mondo del lavoro, evidenziando con dati scientifici come questo fenomeno abbia radici profonde nella cultura e nell’educazione ricevuta sin dall’infanzia con un impatto oggi anche nel campo dell’Intelligenza Artificiale.

Marco Landi, ex Chairman di Apple e imprenditore, ha proseguito sull’importanza di una intelligenza artificiale etica inclusiva e sostenibile che valorizzi il contributo sia femminile che maschile e promuovendo l’idea di una “AI for good” ribadendo la supremazia intellettuale umana sulla macchina e un uso dell’intelligenza artificiale con amore.

Dopo aver ascoltato le storie imprenditoriali di Francesco Vena, amministratore delegato di Amaro Lucano e Silvia Berri, imprenditrice e influencer di successo, è stata la volta di Daniele Viganò, Presidente e co-founder di Rocket Sharing Club, autore, tra gli altri, del libro rivoluzionario “7 Chiavi per Aprire Tutte le Porte”, nonché “padre” di Inspire Leadership che con grande emozione ha accolto sul palco Urbano Cairo, Presidente e Amministratore Delegato RCS per condurre un’intervista, insieme a Vanessa Grey, sui momenti più significativi della sua storia imprenditoriale. Il racconto di Cairo, marcato da profonda empatia nel condividere le proprie avventure, sfide e sacrifici, ha chiuso magistralmente la prima giornata lasciando il pubblico ricco di stimoli e motivazione.

La seconda giornata ha preso il via con uno spettacolare Flash Mob a sorpresa: i talentuosi ballerini di MoveOn Agency hanno invaso lo spazio, muovendosi in un’armonia perfetta, sulle note magnetiche cantate dal vivo da Vanessa Grey. Un inizio vibrante che ha sorpreso e catturato l’attenzione e l’energia di tutti i presenti.

La giornata di sessioni è stata inaugurata da Riccardo Bergamini, alpinista, scalatore divulgatore, che ha condiviso il racconto emozionante delle sue spedizioni. Tra queste, le due spedizioni in Nepal e Tibet, dove è riuscito a conquistare vette superiori agli 8.000 metri senza l’ausilio di bombole d’ossigeno, a testimonianza della forza della determinazione e del coraggio umano.

E’ seguito il toccante speech di Valeria Altobelli, artista speaker motivazionale e presidente Missione Onlus, narrando il percorso del suo personale viaggio. Sottolineando come siamo esseri di pura energia, alimentata dall’amore. Condividendo l’importanza di riempire la propria vita di amore ed evidenziando come, quando si comprende che ascoltare è più significativo che parlare, si compie veramente il passo verso la grandezza.

Nell’ambito del benessere, Luigi Caterino, Amministratore Delegato di The Longevity Suite, ha rivolto l’attenzione sull’importanza di privilegiare la qualità della vita rispetto alla sua durata. Ha sottolineato quanto sia fondamentale selezionare accuratamente le persone che ci circondano, evidenziando che è preferibile essere accompagnati da veri nemici piuttosto che da falsi amici. La sua riflessione si è conclusa con un invito potente: non si tratta di “allungarci” la vita ma di “allargarci” la vita.

Sul palco è stata poi la volta di Marco Landi, figura chiave nella storica decisione di riportare Steve Jobs alla guida di Apple oltre che figura chiave per la svolta dell’azienda di Cupertino. Nel suo intervento, oltre all’affascinante racconto della sua esperienza con Steve Jobs, Landi ha condiviso un messaggio potente: “Non siate mai avidi e mantenete sempre una visione chiara.”

“Il lusso non è qualcosa da mostrare ma da vivere.” Questo uno dei messaggi trasmessi da Tonino Lamborghini che nel racconto della sua storia ha sottolineato il personale disinteresse per la posizione di numero uno a favore dell’importanza di dare spazio alla propria creatività e di restare al passo con i tempi.

Il palco ha successivamente accolto Daniele Viganò, Presidente Rocket Sharing Club, motivational speaker e scrittore, che ha condiviso un intervento fortemente ispiratore. Sottolineando l’importanza di saper guidare la propria squadra verso il futuro e il potere del “Chi crede, crea”, ha interrogato il pubblico su cosa li motivi veramente esprimendo il desiderio di catalizzare un movimento che unisca imprenditrici e imprenditori. Ha poi condiviso i sette consigli chiave tratti dal suo libro (tra gli altri) “7 Chiavi per aprire tutte le porte”, enfatizzando, citandone alcuni, l’importanza di costruire reti di contatti e relazioni, di essere proattivi nel realizzare obiettivi e di dedicare tempo prezioso alla comunicazione.

L’edizione 2024 di Inspire Leadership si è conclusa magistralmente con le parole di Oscar Farinetti, che ha illuminato il pubblico con una riflessione profonda sul concetto del tempo, definendolo come il vero lusso della nostra era: “Il tempo è il nostro bene più prezioso. Il passato rappresenta la nostra memoria, il presente la nostra intuizione, mentre il futuro è provarci”. Fondamentale non arrendersi mai, combattendo cinque minuti in più rispetto agli altri. Questa potente chiamata all’azione è stata seguita da un momento di pura magia: una conversazione suggestiva con Leonardo da Vinci, resa possibile dall’intelligenza artificiale, che ha portato in vita il genio rinascimentale in un dialogo che ha oltrepassato i confini del tempo, arricchendo ulteriormente l’esperienza degli spettatori e lasciando grande impatto ed emozione nell’edizione di quest’anno di Inspire Leadership.

Oltre a sessioni ricche di contenuti, l’evento ha offerto anche ampie opportunità di networking permettendo ai partecipanti di condividere visioni e ispirazioni in linea con la mission di Rocket Sharing Club.

Per Luigi Maisto, Presidente e CEO Rocket Sharing Club: “in un mondo che cambia con velocità vertiginosa, Inspire Leadership 2024 voleva confermarsi come vero e proprio manifesto verso il futuro dell’imprenditorialità e della leadership segnando un punto di svolta per tutti coloro che aspirano a lasciare un segno nel mondo degli affari. Un evento che offrisse non solo ispirazione ma anche strumenti e visioni per navigare le sfide attuali e future”.

“La nostra forza risiede nell’unire personalità diverse sotto una bandiera comune: quella di ispirare” continua Daniele Viganò, Presidente Rocket Sharing Club. “Inspire Leadership 2024 è diventato un crocevia essenziale per l’innovazione imprenditoriale, unendo il presente al futuro con una visione che pone l’uomo al centro dell’avanzamento tecnologico. Offrendo insight profondi sui temi chiave dell’era digitale, abbiamo evidenziato come una leadership illuminata e consapevole sia cruciale in un’epoca di trasformazione incessante. In attesa della prossima edizione, abbiamo voluto lasciare nel cuore dei nostri partecipanti un ricordo indimenticabile e la certezza che, nel viaggio verso il successo, l’ispirazione e la condivisione sono le vere bussole da seguire”.