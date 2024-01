Terremoto al vertice della Commissione AI: ecco perchè lascia Amato ed arriva Padre Benanti.

Editoria, Padre Benanti: Il Nuovo Presidente della Commissione AI

Nel mondo dell’editoria italiana, un cambiamento di rilevo sta per trasformare il panorama dell’Intelligenza Artificiale (AI) e la sua regolamentazione. La nomina di padre Benanti come nuovo presidente della Commissione sull’Intelligenza Artificiale per l’editoria è avvenuta a seguito delle dimissioni di Giuliano Amato, che hanno scosso il settore. Questo articolo esplorerà in dettaglio la nomina di padre Benanti e l’importanza di questa figura nel contesto dell’Intelligenza Artificiale.

Il Profilo di Padre Benanti, grande esperto di AI a livello internazionale

Padre Benanti, professore presso la Pontificia Università Gregoriana, è una figura di spicco nell’ambito della teologia e della filosofia. Tuttavia, ciò che lo rende ancora più straordinario è il suo status come l’unico italiano membro del Comitato AI delle Nazioni Unite. Questo comitato internazionale ha il compito di definire linee guida e politiche globali per l’utilizzo responsabile e sicuro dell’Intelligenza Artificiale. La sua presenza in questo comitato sottolinea la sua competenza riconosciuta a livello internazionale nel campo dell’AI.

Padre Benanti è anche membro del Comitato di Coordinamento per il supporto al Sottosegretario di Stato Alessio Butti nell’aggiornamento delle strategie sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale in Italia. La sua esperienza e la sua competenza in questo settore lo rendono un candidato ideale per guidare la Commissione AI per l’editoria.

Le Dimissioni di Giuliano Amato e le Polemiche

Le dimissioni di Giuliano Amato da presidente della Commissione sull’Intelligenza Artificiale per l’editoria hanno suscitato un acceso dibattito. In un’intervista al Corriere della Sera, Amato ha dichiarato: “Lascio, ma si perdono qualcosa”. Questa affermazione riflette le preoccupazioni di Amato riguardo al futuro dell’editoria in relazione all’Intelligenza Artificiale.

Amato ha sollevato il tema dei rischi per la democrazia italiana, sottolineando come agli occhi degli elettori della destra populista, le Corti finiscono per apparire come espressione e garanzia delle minoranze che turbano il loro ordine. Ha citato esempi in Polonia e Ungheria, dove le Corti europee e nazionali sono state messe nella lista nera, evidenziando come questa sia diventata una tendenza preoccupante.

La situazione si è ulteriormente complicata quando il premier Giorgia Meloni ha preso le distanze dalla nomina di Amato durante la conferenza stampa di fine anno. Meloni ha sottolineato che la nomina non era stata una sua iniziativa, creando ulteriori incertezze sul futuro dell’Intelligenza Artificiale nell’editoria italiana.

L’irritazione della Premier Meloni per la nomina di Amato

Va notato che la nomina di Giuliano Amato aveva già suscitato tensioni nell’ottobre scorso. La scelta del nome da parte del sottosegretario con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini, aveva irritato la premier Meloni, che aveva commentato: “Non sono stata avvisata”. Questo malumore è tornato evidente nella conferenza stampa del 4 gennaio della presidente del Consiglio.

Meloni ha dichiarato: “Sul tema della Commissione Algoritmi, credo si sappia che non è stata una mia iniziativa e ho detto tendenzialmente quello che pensavo, ma al di là di questo, non ho nulla da dire nello specifico al professor Amato, sono rimasta francamente basita dalle sue dichiarazioni che riguardano la Corte Costituzionale.” Questa dichiarazione è stata seguita dalle dimissioni di Amato, che ha rilevato: “E’ una commissione della presidenza del Consiglio, e visto che la mia nomina non risulta essere un’iniziativa della presidente del Consiglio, lascio senz’altro l’incarico”.

La nomina di padre Benanti come nuovo presidente della Commissione AI per l’editoria segna un momento significativo per il settore dell’Intelligenza Artificiale in Italia. La sua esperienza e il suo coinvolgimento a livello internazionale promettono di portare una prospettiva di alto livello in questo campo cruciale.

Tuttavia, il contesto politico e le dimissioni di Giuliano Amato evidenziano le complessità e le sfide legate all’Intelligenza Artificiale nell’editoria. Sarà interessante seguire gli sviluppi futuri e vedere come padre Benanti affronterà questi importanti problemi.