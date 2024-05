SuperAI la principale conferenza asiatica sull’intelligenza artificiale con Google OpenAI Microsoft Amazon

SuperAI, destinata a diventare la principale conferenza asiatica sull’intelligenza artificiale, attira i leader globali del settore dell’intelligenza artificiale per promuovere lo status di Singapore come principale hub di intelligenza artificiale

Il principale evento asiatico sull’intelligenza artificiale prevede 5.000 partecipanti provenienti da oltre 1.000 aziende tra cui Google, OpenAI, Microsoft, Amazon e molte altre

Sul palco saliranno oltre 150 relatori, tra cui leader del settore come il fondatore di Boston Dynamics Marc Raibert, l’informatore Edward Snowden, l’investitore angel Balaji Srinivasan e l’ex CEO e co-fondatore di Stability AI Emad Mostaque, con ulteriori relatori da annunciare

Manca solo un mese al conto alla rovescia, SuperAI si svolgerà dal 5 al 6 giugno 2024 a Marina Bay Sands come il più grande raduno di IA dell’anno in Asia.

Attirando 5.000 partecipanti provenienti da più di 1.000 aziende, SuperAI promette di essere una pietra miliare nel regno dell’intelligenza artificiale, dell’innovazione e del progresso tecnologico.

Riunendo l’ecosistema globale dell’intelligenza artificiale, SuperAI riunisce un mix dinamico di partecipazione con una partecipazione internazionale del 70%, tra cui importanti leader del settore dell’intelligenza artificiale come Microsoft, Google, Amazon, OpenAI, Boston Dynamics, Nvidia, Salesforce, Stability AI e molti altri.

Con un illustre programma di oltre 150 relatori provenienti da tecnologia, servizi finanziari e imprese, i partecipanti saranno a conoscenza delle tendenze emergenti, dei progressi e delle applicazioni trasformative dell’intelligenza artificiale in una miriade di settori.

L’edizione di debutto di SuperAI affronterà argomenti cruciali come l’evoluzione di grandi modelli linguistici, l’intelligenza artificiale generativa, la robotica, l’intelligenza artificiale decentralizzata, la regolamentazione e l’etica, nonché l’integrazione dell’intelligenza artificiale nel fintech, nell’istruzione, nella sanità, nella sicurezza informatica e il suo impatto sul mondo. futuro del lavoro.

Culminando in un ricco programma di panel, presentazioni, demo dal vivo e sessioni di networking esclusive, SuperAI offre approfondimenti illuminanti dai più importanti pionieri dell’IA a livello mondiale.

i relatori della conferenza di quest’anno figurano Marc Raibert , fondatore di Boston Dynamics e direttore esecutivo dell’AI Institute; l’informatore Edward Snowden ; il prolifico investitore e imprenditore Balaji Srinivasan ; ex CEO e co-fondatore di Stability AI Emad Mostaque ; l’analista Benedict Evans ; Co-fondatore e CEO di Real Vision Raoul Pal , tra gli altri.

Marc Raibert, fondatore di Boston Dynamics e direttore esecutivo dell’AI Institute , ha commentato: “Sono entusiasta di unirmi a SuperAI a Singapore il mese prossimo, che promette di essere un incontro significativo per la comunità AI in Asia quest’anno.

Noi di Boston Dynamics e The AI Institute siamo guidati dalla sfida di sviluppare generazioni future di robot intelligenti che migliorino la produttività, ispirino la creatività e servano l’umanità. Non vedo l’ora di condividere le nostre ricerche e i nostri sviluppi con altri appassionati ed esperti”.

Il rinomato angel investor e imprenditore Balaji Srinivasan, ha aggiunto: “La libertà di parola è i social media. La libertà di effettuare transazioni è la criptovaluta. E la libertà di calcolo è l’intelligenza artificiale decentralizzata. Non vedo l’ora di parlare di queste tre libertà al SuperAI il mese prossimo.”

In previsione dell’evento tanto atteso, Alex Fiskum, co-fondatore di SuperAI, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di ospitare la comunità globale di intelligenza artificiale a Singapore il mese prossimo.

SuperAI metterà in evidenza una serie di progressi nell’intelligenza artificiale di frontiera, mentre il nostro concorso per startup, Genesis, metterà in mostra progetti di intelligenza artificiale di prossima generazione che emergono dallo stealth. Con l’avvicinarsi dell’evento, cresce l’attesa per quello che promette di essere il più grande raduno di IA in Asia quest’anno”.

Come momento clou della Singapore AI Week, SuperAI presenterà un vasto programma di eventi collaterali e opportunità di networking che si svolgeranno dal 3 al 9 giugno in tutta la vivace città-stato.

Per ulteriori informazioni sulla biglietteria e sugli aggiornamenti SuperAI, visitare www.superai.com PR Newswire è un partner comunitario di SuperAI.

A proposito di SuperAI

SuperAI è la principale conferenza sull’intelligenza artificiale (AI) in Asia che svela al mondo la prossima ondata di tecnologie trasformative. SuperAI vedrà la convergenza di leader globali del settore, capi di stato, imprenditori, rinomati ricercatori e appassionati, e vedrà un incontro vibrante delle menti più brillanti che daranno forma al futuro dell’intelligenza artificiale.

Avendo luogo presso l’iconico Marina Bay Sands a Singapore per la sua edizione inaugurale, SuperAI approfondisce gli sviluppi all’avanguardia dell’IA per scoprire il potenziale illimitato della rivoluzione dell’IA. Per ulteriori informazioni su SuperAI, visitare www.superai.com .