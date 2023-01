Sketchy ChatGP app ingannevole che ruba i soldi agli utenti

Sketchy ChatGPT, l’app ingannevole che sfrutta la popolarità dell’IA

L’app Sketchy ChatGPT ha raggiunto le vette delle classifiche dell’App Store, facendo leva sulla popolarità del noto bot ChatGPT per addebitare agli utenti un abbonamento settimanale di $ 7,99 per utilizzare un servizio che invece è completamente gratuito sul Web.

Si tratta di una vera e propria truffa, poiché l’app in questione non ha alcuna affiliazione con il vero ChatGPT, sviluppato dall’azienda OpenAI.

ChatGPT, il bot (innocente) alla base della truffa

ChatGPT è un’intelligenza artificiale che può rispondere a richieste semplici e articolate, come la stesura di un’e-mail o di un saggio.

Ha ottenuto un enorme successo tra gli studenti e il mondo accademico, che lo hanno utilizzato per ricerche e incarichi.

Tuttavia, la sua popolarità ha attirato l’attenzione di truffatori e sviluppatori poco scrupolosi, che hanno creato l’app ingannevole Sketchy ChatGPT.

Sketchy ChatGPT, l’app che specula sulla popolarità di ChatGPT

L’app Sketchy ChatGPT presenta il bot ChatGPT come se fosse ufficiale, ma in realtà non ha alcuna affiliazione con OpenAI, gli sviluppatori del vero ChatGPT.

Inoltre, addebita agli utenti un abbonamento settimanale di $ 7,99 o annuale di $ 49,99 per utilizzare il bot illimitatamente e rimuovere gli annunci in-app.

Tuttavia, il bot fornito dall’app è spesso incoerente e fornisce risposte generiche o irrilevanti ai prompt degli utenti.

L’app è popolare ma piena di recensioni negative

Nonostante la sua presenza sospetta e le numerose recensioni negative, Sketchy ChatGPT è attualmente la seconda app di produttività più popolare sull’App Store negli Stati Uniti.

Ha ricevuto circa 12.000 valutazioni, con una combinazione di recensioni positive e fortunatamente moltissime negative.

Gli sviluppatori dietro l’app, denominati “Social Media Apps & Game Sports health Run Hiking Runing fitness tracking”, hanno altre app ingannevoli sulla piattaforma, tra cui “Activity Lock Screen Widget 16” e “BetterTrack Ride Hike Run Swim”.

Apple lotta contro le app imprecise e le truffe sull’App Store

Apple sta affrontando una dura battaglia contro le app imprecise e le truffe sull’App Store, che rappresentano una fonte di guadagno illegale, ma in questo caso non è stata molto attenta e no0n ci sta facendo certo una bella figura.

è importante fare attenzione alle app ingannevoli

In conclusione, è importante fare attenzione alle app ingannevoli come Sketchy ChatGPT, che sfruttano la popolarità di servizi affidabili per fare profitti illeciti. Sebbene Apple stia facendo del suo meglio per eliminare questo tipo di app dall’App Store, è ancora possibile che alcune di esse riescano a superare il processo di revisione.

Prima di scaricare un’app, è quindi importante fare una ricerca accurata e leggere attentamente le recensioni degli utenti per assicurarsi di ottenere un prodotto di qualità e non essere truffati.