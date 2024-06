Singapore AI Week prende il via con migliaia di partecipanti internazionali, evidenziati da SuperAI – The Premier AI Event

SuperAI svela il concorso per startup Genesis, presentando 10 startup AI di prossima generazione in competizione per un montepremi di 200.000 dollari

Gli sponsor Diamond di SuperAI includono Google Cloud, Amazon Web Services, io.net e Motiff, tra gli altri

La Singapore AI Week prende il via con il debutto globale di SuperAI come evento centrale, segnando il più grande raduno AI dell’anno in Asia il 5-6 giugno al Marina Bay Sands.

Promettendo un’atmosfera elettrizzante, la Singapore AI Week riunirà i leader internazionali del settore in prima linea nell’intelligenza artificiale, offrendo opportunità di networking senza precedenti per connettere l’ecosistema tecnologico.

Per tutta la settimana, migliaia di partecipanti da tutto il mondo saranno immersi in una vasta gamma di workshop, incontri, hackathon e incontri di settore che si terranno ogni giorno in tutta la città, svelando la prossima generazione di tecnologie IA.

SuperAI ha anche annunciato il debutto di Genesis, la principale competizione per startup AI che ha raccolto oltre 700 applicazioni. Genesis metterà in luce i 10 contendenti selezionati, tra cui Betterdata, Betterteem, FAIT, Float16.cloud, Hoc-trade, Lytehouse, NeuroMesh, OpenOrigins, SparkBeyond e Verbalate, in competizione per impressionare migliaia di partecipanti e una giuria di stimati venture capitalist. Basato su Amazon Web Services, Genesis sarà il punto forte di SuperAI.

Ian Sikora, Head of Startup BD, ASEAN Amazon Web Services, ha commentato: “Non vediamo l’ora di svolgere un ruolo chiave in SuperAI, poiché in AWS siamo appassionati nel promuovere l’innovazione e nel supportare la prossima generazione di pionieri della tecnologia.

Il concorso per startup Genesis offre una piattaforma fantastica per presentare innovazioni rivoluzionarie nel campo dell’intelligenza artificiale e siamo entusiasti di testimoniare l’eccezionale talento e innovazione che saranno senza dubbio messi in mostra in questa conferenza”.

Partecipato dai leader dell’ecosistema globale dell’intelligenza artificiale tra cui Microsoft, Google, Amazon, Boston Dynamics, Nvidia, Salesforce, Stability AI e altri, SuperAI vanta un mix di partecipazione dinamica con oltre il 70% di presenze internazionali.

Con una formazione ricchissima di oltre 150 innovatori di frontiera e leader di pensiero nel campo dell’intelligenza artificiale, i partecipanti a SuperAI potranno vivere un’esperienza diretta assistendo ai progressi di frontiera e alle applicazioni trasformative dell’IA che ridefiniscono la tecnologia come la conosciamo oggi.

Tra i relatori principali di SuperAI figurano Marc Raibert , fondatore di Boston Dynamics e direttore esecutivo dell’AI Institute; l’informatore Edward Snowden ; il prolifico investitore e imprenditore Balaji Srinivasan ; Fondatore di Stabilità AI Emad Mostaque ; l’analista Benedict Evans ; Co-fondatore e CEO di Real Vision Raoul Pal ; Fondatore e CEO di SingularityNET Ben Goertzel ; CEO di Aleph Alpha Jonas Andrulis, co-fondatore e CEO di Appier Group Chih-Han Yu, autore di Hooked and Indistractable Nir Eyal e molti altri.

Panel, keynote e incontri al SuperAI di quest’anno affronteranno argomenti salienti come l’evoluzione di grandi modelli linguistici, l’intelligenza artificiale generativa, la robotica, l’intelligenza artificiale decentralizzata, nonché l’integrazione dell’intelligenza artificiale nel fintech, nell’istruzione, nella sanità, nella sicurezza informatica e il suo impatto sull’economia. il futuro del lavoro.

Il gruppo di sponsor Diamond di SuperAI include Google Cloud , Amazon Web Services, io.net e Motiff.

Per ulteriori informazioni sulla biglietteria e sugli aggiornamenti SuperAI, visitare www.superai.com .

PR Newswire è un partner comunitario di SuperAI.