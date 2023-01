Regolamentare l’Intelligenza Artificiale: l’UE propone nuovi emendamenti all’AI Act

Il Parlamento europeo sta lavorando ad una proposta legislativa storica per regolamentare l’intelligenza artificiale (IA) in base al suo potenziale dannoso.

I correlatori del Parlamento hanno diffuso nuovi emendamenti di compromesso alla legge sull’IA, che propongono come svolgere valutazioni d’impatto sui diritti fondamentali e altri obblighi per gli utenti di sistemi ad alto rischio.

Il nuovo compromesso è stato diffuso per essere discusso in una riunione tecnica mercoledì (11 gennaio).

Valutazione d’impatto sui diritti fondamentali

I correlatori vogliono includere l’obbligo per tutti gli utenti di sistemi di IA ad alto rischio, sia enti pubblici che privati, di effettuare una valutazione d’impatto sui diritti fondamentali.

L’elenco di elementi minimi che la valutazione dovrebbe includere sono: lo scopo previsto, l’ambito geografico e temporale dell’uso, le categorie di individui e gruppi interessati, i rischi specifici per i gruppi emarginati e l’impatto ambientale prevedibile, ad esempio, nel consumo di energia.

Altri elementi da considerare

Gli utenti dell’IA dovrebbero inoltre considerare il rispetto della legislazione dell’UE e nazionale e del diritto dei diritti fondamentali, il potenziale impatto negativo sui valori dell’UE e, per le autorità pubbliche, qualsiasi considerazione sulla democrazia, lo Stato di diritto e l’assegnazione di finanziamenti pubblici.

Mitigare l’impatto negativo

Per i principali eurodeputati, gli utenti dovrebbero redigere un piano dettagliato su come mitigare l’impatto negativo diretto o indiretto sui diritti fondamentali. In tale assenza, dovrebbero informare senza indugio il fornitore di IA e l’autorità nazionale competente.

Coinvolgimento delle parti interessate

“Nel corso della valutazione d’impatto, l’utente deve informare le autorità nazionali competenti e le parti interessate pertinenti e coinvolgere i rappresentanti delle persone o dei gruppi di persone che è ragionevolmente prevedibile essere interessati dal sistema di IA ad alto rischio”, si legge nel compromesso.

In generale, i nuovi emendamenti all’AI Act propongono un quadro normativo per la valutazione dell’impatto sui diritti fondamentali e altri obblighi per gli utenti di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio.

Questo include l’obbligo per gli utenti di considerare lo scopo previsto, l’ambito geografico e temporale dell’uso, le categorie di individui e gruppi interessati, i rischi specifici per i gruppi emarginati e l’impatto ambientale prevedibile.

Inoltre, gli utenti dovrebbero considerare il rispetto della legislazione dell’UE e nazionale e del diritto dei diritti fondamentali, il potenziale impatto negativo sui valori dell’UE e qualsiasi considerazione sulla democrazia, lo Stato di diritto e l’assegnazione di finanziamenti pubblici.

Rischi per i gruppi emarginati

I nuovi emendamenti all’AI Act richiedono agli utenti di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio di considerare i rischi specifici per i gruppi emarginati.

Questo include considerazioni sull’impatto della tecnologia su persone di età avanzata, persone con disabilità, minoranze etniche e altre comunità svantaggiate.

Regolamentazione dell’IA a livello internazionale

La regolamentazione dell’intelligenza artificiale non è solo una questione europea, ma è una questione globale. Molte nazioni stanno lavorando alla creazione di leggi e regolamenti per governare l’uso dell’IA e prevenirne gli impatti negativi.

Tuttavia, per garantire che l’IA sia utilizzata in modo sicuro e responsabile, è importante che ci sia una cooperazione internazionale e una armonizzazione delle leggi e dei regolamenti.

