Perchè l’integrazione tra Intelligenza Artificiale AI e Cloud è il futuro

L’intelligenza artificiale è stata parte integrante della nostra vita negli ultimi anni. Da Alexa di Amazon all’assistente vocale digitale di Apple Siri, l’IA fa parte della nostra vita da un po ‘di tempo ormai.

Anche il computing basato su cloud ha svolto un ruolo significativo nel rendere la nostra vita quotidiana. Attività quotidiane come attività bancarie, streaming multimediale, e-mail e molto altro ancora fanno uso del cloud computing per offrirti servizi senza problemi.

Se sia il cloud computing che l’intelligenza artificiale hanno molto da offrire, immagina una situazione in cui l’IA possa essere utilizzata per migliorare l’infrastruttura cloud.

Secondo Deloitte, le aziende accelereranno il loro utilizzo dell’intelligenza artificiale basata su cloud negli anni a venire . I primi giorni l’applicazione delle tecnologie di intelligenza artificiale era limitata alle aziende che dispongono di eccellenti servizi di infrastruttura.

Le cose hanno iniziato a cambiare una volta che l’infrastruttura cloud è venuta alla ribalta. In futuro il cloud garantirà maggiori spese per le tecnologie di intelligenza artificiale e un migliore ritorno sull’investimento (ROI) dall’intelligenza artificiale.

Cloud Computing

Il cloud computing consente agli utenti di archiviare e accedere a tutte le loro informazioni senza bisogno di un proprio sistema di archiviazione di massa.

Gli utenti possono utilizzare un server ospitato su cloud per archiviare i propri dati che possono essere recuperati ogni volta che è necessario. Quasi tutte le persone utilizzano i servizi basati su cloud nella loro vita quotidiana anche senza accorgersene.

Gmail, Instagram e altre app simili utilizzano tutti i servizi cloud. Sicurezza, flessibilità, riduzione dei costi, mobilità, disaster recovery sono alcuni dei vantaggi offerti dalle soluzioni cloud.

L’intelligenza artificiale, d’altra parte, è il processo di far pensare e lavorare le macchine come gli umani. Le reti neurali di machine learning e deep learning sono alcune delle tecnologie che fanno parte dell’IA.

I recenti progressi nell’apprendimento automatico e nell’apprendimento neurale profondo sono stati un fattore significativo che ha portato a un massiccio aumento della domanda di intelligenza artificiale.

Computer, laptop, ecc. Sono molto comuni nel mondo di oggi. Quasi tutti hanno accesso a queste strutture. Anche se questi dispositivi sono in grado di eseguire operazioni di routine ad alta velocità, la loro potenza di calcolo è troppo piccola per eseguire le applicazioni AI in modo competente.

Il cloud computing ha un ruolo vitale da svolgere fornendo questo potere computazionale necessario alle applicazioni AI.

Il cloud computing aiuta a rendere l’IA più accessibile alle organizzazioni. Maggiore è la potenza computazionale, migliore sarà la prestazione. Le tecnologie di apprendimento automatico utilizzano diversi set di algoritmi per analizzare una grande quantità di dati.

Richiede un’enorme capacità computazionale per addestrare una rete neurale su un determinato set di dati. Il cloud computing offre il vantaggio della potenza computazionale, mettendo così tutti i calcoli sul cloud.

La combinazione di AI e cloud contribuirà a sfruttare i loro benefici nel loro insieme.

Ora diamo uno sguardo dettagliato ai vantaggi del mix di AI e Cloud.

Quasi il 90% dei dati disponibili nel mondo è stato ottenuto negli ultimi anni. Grandi set di dati vengono caricati quotidianamente nel cloud e quindi diventa difficile gestirli manualmente.

Gli errori umani possono anche causare lo spostamento errato dei dati in tutto il cloud. Utilizzando l’intelligenza artificiale, è molto più semplice recuperare le informazioni memorizzate dal cloud.

Gli algoritmi di apprendimento automatico possono essere utilizzati per trovare il file corretto dal cloud in base a parole chiave o qualsiasi parola presente nel documento o anche ispezionando le immagini.

Inoltre, gli strumenti di intelligenza artificiale possono aiutare a rendere più efficiente l’archiviazione cloud gestendo il modo in cui i dati vengono importati, aggiornati e gestiti.

Il cloud può essere gestito autonomamente utilizzando le tecnologie AI. Le tecnologie di intelligenza artificiale possono essere utilizzate per automatizzare attività ripetitive, riducendo in tal modo gli sforzi e il tempo umani.

Posso essere utilizzato per monitorare, gestire e risolvere i problemi nel momento in cui si verificano. Il processo di routine può essere automatizzato e l’efficienza del cloud può essere aumentata facendo in modo che il cloud si auto-guarisca durante il verificarsi di un problema.

L’intelligenza artificiale può ridurre la dipendenza dall’uomo e quindi ridurre i costi in misura considerevole. Anche l’IA può essere utilizzata per prevedere le cose in base all’analisi dei dati, aiutando così le organizzazioni a creare varie strategie.

Assistenti virtuali come Siri, Alexa ecc. Stanno entrando a far parte della vita quotidiana dei consumatori. L’apprendimento automatico e il cloud computing hanno contribuito a rendere l’idea degli assistenti virtuali un grande successo.

Dall’apprendimento di nuove parole allo svolgimento di una conversazione, questi assistenti utilizzano ampiamente gli algoritmi di machine learning e il cloud. I dati archiviati nel cloud, insieme alle tecnologie AI, vengono utilizzati da questi assistenti virtuali per rispondere alle richieste del consumatore. Come apprendono gli AI, questi nuovi dati possono essere archiviati nuovamente nel cloud per un uso successivo.

Analisi del parlato, sintesi vocale, sintesi vocale sono alcuni esempi in cui AI e Cloud vengono utilizzati all’unisono.

La sicurezza.

La sicurezza del cloud è un altro fattore che migliorerà con l’uso dell’IA. L’intelligenza artificiale può elaborare le informazioni e rilevare immediatamente eventuali problemi.

Tali cose possono impedire in larga misura l’accesso non autorizzato ai dati dal cloud. L’intelligenza artificiale può rilevare ulteriormente attività anomale e persino bloccarle.

Il potenziale di utilizzo dell’IA e del cloud all’unisono è infinito e molte società di data science credono nella fusione tra cloud computing e AI.

Anche se la tecnologia AI è ancora allo stadio infantile, possiamo aspettarci presto progressi fenomenali nelle soluzioni cloud. Migliore esperienza lavorativa, migliore efficienza, maggiori approfondimenti, migliore sicurezza, costi ridotti sono alcuni dei vantaggi se si utilizzano insieme cloud e AI.