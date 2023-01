OpenAI annuncia la versione premium di ChatGPT a pagamento per uso professionale

Il famoso chatbot basato sull’intelligenza artificiale ChatGPT di OpenAI sarà presto disponibile in una versione aggiornata per utenti selezionati poiché il suo creatore OpenAI cerca di monetizzare lo strumento.

Facciamo il punto su questa novità attraverso un’analisi dettagliata dell’annuncio fatto dal presidente e co-fondatore di OpenAI Greg Brockman.

Funzionalità della versione professionale di ChatGPT

La versione professionale di ChatGPT offrirà limiti più elevati e prestazioni più veloci rispetto alla versione gratuita.

Tra le funzionalità avanzate ci sarà la possibilità di avere risposte rapide da ChatGPT senza limitazioni e la possibilità di avere tutti i messaggi di cui si ha bisogno, almeno 2 volte il normale limite giornaliero.

Come partecipare al programma pilota

Per partecipare al programma pilota di ChatGPT Professional, gli utenti devono registrarsi attraverso un modulo Google disponibile tramite il link condiviso dal presidente e co-fondatore di OpenAI Greg Brockman su Twitter.

OpenAI selezionerà tra i richiedenti coloro a cui offrire l’accesso al servizio.

Investimenti in OpenAI

Il creatore di ChatGPT, OpenAI, è attualmente al centro di discussioni per un investimento da parte di Microsoft per 10 miliardi di dollari insieme ad altre società di venture capital. Questo potrebbe valutare OpenAI a 29 miliardi di dollari, secondo un rapporto di Semafor.

Storia di OpenAI

è stata fondata da Twitter e dal CEO di Tesla Elon Musk, insieme a Sam Altman e pochi altri nel 2015. Musk si è poi dimesso dal consiglio nel 2018. Il gigante IT indiano Infosys ha fatto un primo investimento nella società di intelligenza artificiale nel 2015.

L’ annuncio della versione a pagamento

L’annuncio della versione premium di ChatGPT di OpenAI è una grande notizia per gli utenti che vogliono sfruttare al massimo le potenzialità del famoso chatbot basato sull’intelligenza artificiale. La versione professionale offrirà limiti più elevati e prestazioni più veloci rispetto alla versione gratuita.

Tuttavia, solo un numero selezionato di utenti potrà accedere al servizio tramite una domanda di partecipazione al programma pilota.

Investimenti in OpenAI Allo stesso tempo è importante notare che OpenAI sta attualmente negoziando un importante investimento da parte di Microsoft e altre società di venture capital.

Questo potrebbe valutare la società a 29 miliardi di dollari e segnalare un interesse crescente nell’intelligenza artificiale e nei chatbot come strumenti aziendali essenziali. In generale, questo annuncio di OpenAI rappresenta un passo in avanti per la monetizzazione delle tecnologie di intelligenza artificiale e un’ulteriore crescita per la società.

La descrizione di Greg Brockman

Chi è Greg Brockman Greg Brockman è il presidente e co-fondatore di OpenAI, l'azienda che ha creato il famoso chatbot basato sull'intelligenza artificiale ChatGPT. Brockman è stato un pioniere nel campo dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico, con una lunga carriera nell'industria tecnologica. Prima di fondare OpenAI, Brockman ha lavorato come ingegnere presso Cloudera e ha fondato la società di dati e analisi di apprendimento automatico Cloudera Fast Forward Labs.

È stato anche un membro del consiglio di amministrazione di varie società tecnologiche come Metamarkets e Nutonomy. Con la sua esperienza e competenza, Brockman è una figura di rilievo nell’ecosistema tecnologico e un leader nello sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale avanzate.