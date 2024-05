Nasce l’associazione Turismi.ai per portare la AI nel Turismo: Edoardo Colombo Presidente

A Forum PA l’annuncio della nascita di TURISMI.AI, “Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale nel Turismo” In occasione del convegno organizzato dal Ministero del Turismo sull’ecosistema digitale del turismo italiano, svoltosi durante il Forum PA 2024 a Roma, è stata annunciata la costituzione di TURISMI.AI, associazione no profit, che si pone l’obiettivo di esplorare e promuovere l’uso dell’intelligenza artificiale nel settore turistico, condividere e diffondere soluzioni innovative, informare e formare gli operatori turistici e favorire l’adozione di tecnologie AI based eticamente sostenibili per l’industria del turismo.



I 3 soci fondatori di TURISMI.AI, con una lunga esperienza nel settore del turismo e delle tecnologie innovative, sono: Edoardo Colombo, esperto di trasformazione digitale nel turismo, che assume la carica di Presidente, Antonio Barreca, Direttore Generale di Federturismo Confindustria e Mirko Lalli, CEO/cofounder di The Data Appeal Company, che assumono la carica di Vice Presidenti.



Turismi.AI intende unire le forze di imprese tecnologiche, start-up, aziende turistiche, istituti di ricerca e università per sviluppare progetti trasversali di filiera e diventare un centro di competenze per la realizzazione di partenariati tecnologici utili a favorire l’incontro tra domanda e offerta nel settore dell’AI per il turismo.

La dichiarazione del Presidente di Turismi.ai Edoardo Colombo

“Il turismo è una delle industrie che si è più trasformate per effetto del digitale. L’Intelligenza Artificiale è essenziale per innovare questo settore, rendendolo più efficiente e responsabile. Le sue applicazioni vanno dall’ottimizzazione delle operazioni, alla personalizzazione dei servizi e all’analisi dei dati per una maggiore sostenibilità. Il nostro scopo è promuovere l’adozione di queste tecnologie innovative. Vogliamo creare un ecosistema di collaborazione tra operatori turistici, tecnologi e accademici per sviluppare soluzioni che migliorino la qualità del turismo. È il momento di abbracciare l’intelligenza artificiale come catalizzatore di cambiamento. Invito tutti gli operatori pubblici e privati e i professionisti del settore turistico a unirsi a noi per costruire il futuro del turismo digitale” ha dichiarato a Maker Faire Rome Edoardo Colombo, Presidente di Turismi.AI

Il ruolo dell’AI nel settore del turismo

Nell’era della trasformazione digitale, il settore turistico si trova di fronte a sfide e opportunità senza precedenti. In questo contesto, l’Intelligenza Artificiale (AI) emerge come una forza motrice capace di rivoluzionare il modo in cui le imprese turistiche operano e interagiscono con i loro clienti.

L’Intelligenza Artificiale sta svolgendo un ruolo sempre più importante nel settore del turismo, offrendo interessanti opportunità per personalizzare le esperienze di viaggio, migliorare la gestione delle destinazioni turistiche e ottimizzare il servizio clienti, nonchè per affiancare gli operatori di settore nell’efficientamento delle proprie attività.

Mentre lo sviluppo della tecnologia procede a passi da gigante, possiamo prevedere con ragionevole certezza che l’intelligenza artificiale continuerà a svolgere un ruolo fondamentale nell’evoluzione e nella trasformazione del turismo in tutto il mondo.

“L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il settore del turismo, offrendo opportunità senza precedenti per migliorare l’esperienza dei viaggiatori e ottimizzare le operazioni delle aziende. L’utilizzo di algoritmi avanzati di apprendimento automatico e di elaborazione del linguaggio naturale consente di analizzare enormi quantità di dati per comprendere le preferenze e le abitudini dei clienti, personalizzando così le offerte e i servizi in modo più mirato ed efficace. Inoltre, l’IA può assistere i viaggiatori durante tutte le fasi del loro viaggio, fornendo suggerimenti intelligenti, pianificando itinerari ottimizzati e risolvendo eventuali problemi in modo rapido ed efficiente. Chatbot e assistenti virtuali sempre più sofisticati sono in grado di comprendere le richieste degli utenti e fornire risposte pertinenti, migliorando notevolmente l’esperienza complessiva del cliente. Dall’analisi predittiva per la gestione delle prenotazioni e delle tariffe, all’ottimizzazione delle operazioni di back-office, l’intelligenza artificiale offre alle aziende del settore turistico numerosi vantaggi in termini di efficienza, riduzione dei costi e generazione di nuove entrate. Abbracciare queste tecnologie innovative è fondamentale per rimanere competitivi in un mercato in rapida evoluzione e soddisfare le aspettative sempre più esigenti dei viaggiatori di oggi” ha dichiarato Antonio Barreca, vice-presidente di Turismi.Ai.

Durante il primo round ad inviti hanno aderito all’associazione:

Google Italy Srl

Trentino holidays Srl

Bluvacanze SpA

Federturismo Confindustria

Cultura e Turismo Italiae

Carraro LAB Srl

Exprivia SpA

Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Mastercard Italia

Fastweb SpA

Gruppo Almaviva

Teamwork Srl

Best Western Hotels Italia Scpa

HIA Impresa Sociale Srl

Jampaa Srl

Gruppo Univers Srl

Valica SpA

Digitalia Srl

Tra le attività dell’Associazione Turismi.Ai

– Ricerca e Sviluppo: Promuovere la ricerca su nuove tecnologie di intelligenza artificiale specificamente adattate alle esigenze del turismo.

– Formazione e Educazione: Organizzare workshop e seminari per formare i professionisti del settore sull’utilizzo dell’IA.

– Networking e Collaborazione: Creare una rete di professionisti e aziende per scambiare idee e buone pratiche.

– Sostenibilità: Sviluppare soluzioni che contribuiscano alla sostenibilità del settore turistico attraverso l’adozione di tecnologie AI.

– G7 “Turismo”: Elaborare un position paper a supporto delle iniziative previste in occasione del G7 Turismo che si terrà in autunno a Firenze e che avrà un focus sull’AI.



Turismi.Ai sta inoltre lavorando all’organizzazione della Prima Conferenza Nazionale sull’Intelligenza Artificiale nel Turismo.



Per le modalità di adesione si prega di fare riferimento al sito www.turismi.ai



Per maggior informazioni potete scrivere a [email protected]