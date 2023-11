Miglioramento della Sicurezza della Blockchain con l’IA: La Rivoluzionaria Iniziativa “Lightning Cat”

L’Essenziale Ruolo dei Contratti Intelligenti

Nel mondo della blockchain, i contratti intelligenti sono componenti critici, essenziali per il funzionamento di tutto, dalle semplici monete meme alle complesse piattaforme di Finanza Decentralizzata (DeFi). Questi contratti automatizzati, tuttavia, sono costantemente sotto la minaccia di cyberattacchi, causando danni finanziari e reputazionali di rilevante entità. Un gruppo di ricercatori sostiene l’uso dell’intelligenza artificiale come la difesa più efficace contro tali vulnerabilità.

“Lightning Cat”: Un’Innovazione nel Settore

La ricerca introduce “Lightning Cat”, uno strumento AI innovativo progettato per identificare preventivamente le debolezze nei contratti intelligenti. Questo strumento, descritto in un documento di ricerca intitolato “Soluzione basata sull’apprendimento profondo per la rilevazione delle vulnerabilità dei contratti intelligenti”, si distingue dagli strumenti di analisi tradizionali. Sfrutta l’apprendimento profondo per identificare accuratamente potenziali problemi, quasi come addestrare un bot in Solidity, il linguaggio di programmazione usato per i contratti intelligenti, anziché in inglese.

L’efficacia di Lightning Cat si basa su tre modelli avanzati di deep learning: CodeBERT, LSTM e CNN. Allenati su dataset contenenti migliaia di contratti vulnerabili, questi modelli dimostrano una notevole competenza. In particolare, il modello CodeBERT supera gli strumenti di rilevamento statici con un notevole punteggio f1 del 93,53%, comprendendo abilmente la sintassi e la semantica del codice, fungendo così da affidabile revisore per la tecnologia blockchain.

Una Spada a Doppio Taglio

Nonostante i suoi vantaggi, Lightning Cat non è privo di rischi. I ricercatori lo riconoscono come una “spada a doppio taglio”, utile per rafforzare la sicurezza dei contratti intelligenti ma anche potenzialmente sfruttabile da entità malevole per trovare e sfruttare bug. Per contrastare ciò, i ricercatori enfatizzano la necessità per gli sviluppatori di impegnarsi in pratiche di codifica sicure, audit regolari del codice e formazione sulla codifica sicura. Sottolineano inoltre l’importanza dell’adozione di politiche di divulgazione responsabile delle vulnerabilità, consigliando che le vulnerabilità scoperte debbano essere segnalate privatamente alle parti interessate prima di essere divulgate pubblicamente.

Riflettendo su incidenti passati come l’attacco DAO del 2016, che ha portato a un significativo furto di Ethereum a causa di una vulnerabilità di reentrancy, e il disastro del contratto intelligente BEC del 2018 causato da un overflow di interi, diventa chiara l’importanza di tali misure di sicurezza guidate dall’IA. Questi eventi non hanno solo portato a perdite finanziarie, ma hanno anche avuto impatti di vasta portata, incluso il frazionamento della blockchain di Ethereum.

Il ruolo di Lightning Cat va oltre la semplice rilevazione; funge da strumento vitale per gli sviluppatori per testare e proteggere le loro creazioni prima del rilascio. David Schwed, COO di Halborn, evidenzia in un’intervista con Decrypt il potenziale di tali strumenti nel prevenire exploit DeFi, notando che molte violazioni derivano da trascuratezze standard nella sicurezza Web2.

Questa iniziativa fa parte di un movimento più ampio in cui le tecnologie AI e blockchain si stanno unendo per rafforzare la sicurezza del software. Ciò include lo sviluppo di sistemi di test del software decentralizzati basati su AI e blockchain, che combinano l’efficienza dell’apprendimento profondo con la trasparenza e l’affidabilità della blockchain. Tali sistemi non solo rilevano le vulnerabilità più rapidamente, ma si adattano bene anche agli scenari di lavoro remoto. Utilizzano l’InterPlanetary File System (IPFS) per un’efficace memorizzazione dei dati, presentando una soluzione olistica per lo sviluppo e il test del codice sicuro in contesti decentralizzati.

L’Intelligenza Artificiale nel Trading: Il Caso yPredict

yPredict: Innovazione nel Trading con l’IA

Una discussione sull’IA non sarebbe completa senza menzionare uno dei progetti più promettenti attualmente in questo spazio. yPredict, un’iniziativa basata su blockchain, sta rivoluzionando l’analisi del trading con il suo approccio guidato dall’intelligenza artificiale. Questo progetto si distingue offrendo intuizioni azionabili derivate dai dati, mirando a migliorare le scelte di trading degli utenti. Ciò che lo rende unico è la validazione di tutti i modelli di trading da parte della comunità DAO di yPredict.

La piattaforma yPredict rappresenta l’avanguardia della ricerca e delle analisi di trading, utilizzando l’intelligenza artificiale e il machine learning per esplorare i mercati finanziari ed estrarre dati preziosi. Il risultato è un insieme completo di strumenti predittivi progettati per affinare le metodologie di trading.

Sfide e Soluzioni nel Trading

Il whitepaper del progetto evidenzia la crescente difficoltà nel prevedere le tendenze di mercato. Attualmente, numerose piattaforme impiegano algoritmi sofisticati per il trading di criptovalute, influenzando significativamente le strutture dei prezzi delle cripto. Questa situazione presenta ai trader la sfida di reperire informazioni affidabili.

In tale scenario, i trader spesso dipendono da notizie e sentiment pubblico, senza un vantaggio statistico. yPredict colma questa lacuna offrendo una varietà di strumenti che forniscono ai trader metriche analitiche e approfondimenti basati sui dati. La piattaforma introduce anche un innovativo mercato delle previsioni. In questo mercato, gli specialisti dei dati finanziari possono commercializzare i loro modelli predittivi o segnali di trading, mentre i trader possono abbonarsi per utilizzare questi strumenti. Tutte queste transazioni sono facilitate utilizzando YRED, il token digitale proprietario della piattaforma, creando uno spazio unico sia per gli esperti di dati AI che per i trader di criptovalute.

Sicurezza e Innovazione

La sicurezza della blockchain e le iniziative innovative come Lightning Cat e yPredict illustrano come l’intelligenza artificiale stia plasmando il futuro della tecnologia e del trading. Mentre Lightning Cat rafforza la sicurezza dei contratti intelligenti, yPredict apre nuove frontiere nel trading di criptovalute. Queste tecnologie non solo proteggono le risorse digitali, ma offrono anche nuove opportunità e approcci nel mondo finanziario. Con la continua evoluzione della blockchain e dell’IA, ci aspettiamo ulteriori sviluppi che modelleranno il settore in modi prima inimmaginabili.