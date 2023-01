Microsoft sfida Google utilizzando ChatGPT nella ricerca Bing

Microsoft intende lanciare Bing con ChatGPT di OpenAI per fornire risposte più umane

Secondo The Information, Microsoft sta pianificando di lanciare una versione di Bing che utilizza ChatGPT, la tecnologia sviluppata da OpenAI, per rispondere alle query di ricerca.

L’obiettivo è quello di rendere Bing più competitivo con Google entro la fine di marzo. Attualmente, sia Google che Bing forniscono informazioni pertinenti attraverso i collegamenti presenti in cima alle query di ricerca, ma Google è particolarmente diffuso nella ricerca di informazioni su persone, luoghi, organizzazioni e cose attraverso i suoi pannelli di conoscenza, noti come Knowledge Graph.

L’utilizzo di ChatGPT da parte di Microsoft potrebbe aiutare Bing a competere con il Knowledge Graph di Google, una base di conoscenza che Google utilizza per fornire risposte istantanee regolarmente aggiornate.

ChatGPT rende l’intelligenza artificiale accessibile

Sam Altman, CEO di OpenAI, ha avvertito che “è un errore fare affidamento su [ChatGPT] per qualcosa di importante in questo momento”. Non è ancora chiaro il modo in cui Microsoft intende integrare ChatGPT in Bing, ma è probabile che la società inizierà con beta test e una quantità limitata di integrazione prima di renderlo disponibile per tutti gli utenti di Bing.

Google non ha intenzione di lanciare il suo rivale a breve termine

Anche se ChatGPT potrebbe aiutare Bing a sfidare Google, Google ha affermato che non ha intenzione di lanciare il suo rivale a breve termine a causa del “rischio di reputazione”.

Google ha citato pregiudizi e problemi di fattualità con i chatbot AI esistenti come motivo per cui non è ancora pronto a sostituire la ricerca. Tuttavia, Google utilizza da anni vari modelli di linguaggi AI di grandi dimensioni per migliorare il suo motore di ricerca.

Microsoft ha investito in intelligenza artificiale per almeno sei anni

Microsoft ha investito in intelligenza artificiale per almeno sei anni, con il CEO Satya Nadella che ha discusso dell’importanza di app e servizi più intelligenti in un’intervista con The Verge nel 2016.

Nello stesso anno, Microsoft ha lanciato la sua offerta “conversazione come piattaforma”, una scommessa sulle interfacce basate sulla chat che superano le app come il nostro modo principale di utilizzare Internet e trovare informazioni. Insieme a ChatGPT, Microsoft ora sembra voler rendere questa visione una realta’ tangibile.

