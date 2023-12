Microsoft Rivoluziona Bing e Edge con l’integrazione del motore di Intelligenza Artificiale

Un Passo Verso il Futuro con AI

Microsoft Corp (MSFT.O) sta intraprendendo una significativa rivoluzione nel campo della tecnologia per i consumatori, integrando l’intelligenza artificiale nel motore di ricerca Bing e nel browser web Edge. Questa mossa segnala l’ambizione dell’azienda di riconquistare la leadership nei mercati tecnologici dove ha perso terreno rispetto ai concorrenti.

Investimenti Miliardari in AI per Sfidare Google

Il produttore del sistema operativo Windows sta puntando sul futuro dell’AI attraverso miliardi di dollari di investimenti, sfidando direttamente Google di Alphabet Inc (GOOGL.O), che per anni ha superato Microsoft nella tecnologia di ricerca e browser. Microsoft sta ora implementando un chatbot intelligente che vivrà accanto ai risultati di ricerca di Bing, mettendo a disposizione dei consumatori un AI in grado di riassumere pagine web, sintetizzare fonti disparate, comporre email e tradurle. Ogni punto percentuale di quota di mercato guadagnato da Microsoft potrebbe portare altri $2 miliardi in entrate pubblicitarie da ricerca.

Collaborazione con OpenAI per Innovazioni Rivoluzionarie

Lavorando con la startup OpenAI, Microsoft punta a superare il suo rivale della Silicon Valley e potenzialmente rivendicare enormi ritorni dagli strumenti che generalmente accelerano la creazione di contenuti, automatizzando compiti, se non addirittura lavori stessi. Questo avrà un impatto sui prodotti per le aziende, come gli strumenti di cloud computing e collaborazione che Microsoft vende, così come sull’internet dei consumatori.

“Questa tecnologia andrà a rimodellare praticamente ogni categoria di software,” ha detto il CEO di Microsoft, Satya Nadella, ai giornalisti durante un briefing presso la sede dell’azienda a Redmond, Washington.





Generative AI: Un Cambiamento nel Settore

L’energia della cosiddetta AI generativa, in grado di creare praticamente qualsiasi testo o immagine, è diventata evidente al pubblico l’anno scorso con il rilascio di ChatGPT, la sensazione dei chatbot di OpenAI. Le sue risposte umane a qualsiasi prompt hanno offerto nuove modalità di pensare alle possibilità del marketing, alla scrittura di documenti accademici, alla diffusione di notizie o alla ricerca di informazioni online.

Il Nuovo Bing e le Aspettative per il Futuro

Il nuovo motore di ricerca Bing di Microsoft è già disponibile in anteprima limitata su computer desktop e sarà disponibile per i dispositivi mobili nelle prossime settimane. L’azienda spera che il feedback degli utenti possa migliorare la sua IA, che potrebbe ancora produrre informazioni inaccuratamente, note come “allucinazioni” nel settore. Intanto, Microsoft sta lavorando per salvaguardare contro l’abuso della sua tecnologia.

Al centro del nuovo Bing vi è il modello Prometheus – la tecnologia più potente di OpenAI informata, all’occorrenza, da dati web in tempo reale provenienti da Bing. Ciò significa che il chatbot di Bing può informare i consumatori sugli eventi attuali, andando oltre le risposte di ChatGPT, attualmente limitate a dati fino al 2021.

Microsoft e l’Intelligenza Artificiale nei Prodotti di Consumo

Jordi Ribas, vicepresidente aziendale di Microsoft per la ricerca e l’AI, ha detto a Reuters che gli avanzamenti tecnologici osservati la scorsa estate hanno incoraggiato l’azienda a procedere con un Bing infuso di AI. Il CFO di Microsoft ha anche affermato che la “nuova, tecnologia di prossima generazione” di OpenAI sta alimentando il suo motore di ricerca, sebbene i funzionari abbiano declinato di specificare se ciò includa l’attesissimo aggiornamento noto come GPT-4.





Microsoft mira a commercializzare la tecnologia di OpenAI, inclusa ChatGPT, ai suoi clienti cloud e ad aggiungere la stessa potenza a tutta la sua suite di prodotti, non solo alla ricerca.

L’Impatto sul Mercato e la Concorrenza

L’analista di Wedbush Securities, Daniel Ives, ha detto che la rivalità nel campo della ricerca è ora tra le più grandi nell’industria tecnologica, poiché OpenAI prepara Microsoft ad espandere la sua quota del 9% a spese di Google. Per il trimestre concluso il 31 dicembre, Alphabet ha riportato $42,6 miliardi in entrate da Google Search e altri, mentre Microsoft ha postato $3,2 miliardi da ricerca e pubblicità sulle notizie.

Gli esecutivi di Microsoft hanno affermato che il nuovo Bing cambierà il modo in cui le persone trovano informazioni su internet. Un chatbot, ad esempio, può aiutare gli utenti a perfezionare le query più facilmente e fornire risultati più rilevanti e aggiornati. Il motore di ricerca guidato dall’IA sarà in grado di fornire risposte chiare in un linguaggio semplice, sintetizzando ciò che Bing trova sul web e nei propri archivi dati, anziché semplicemente restituire link a siti web.

Microsoft e il Futuro dell’Intelligenza Artificiale

Dietro questi sforzi vi è il piano di Microsoft di investire nello sviluppo di supercomputer e nel supporto cloud in modo che OpenAI possa rilasciare tecnologie ancora più sofisticate e puntare al livello di intelligenza delle macchine immaginato nella fantascienza. Già, i risultati di questa collaborazione si stanno manifestando oltre la ricerca, con l’annuncio da parte di Microsoft la scorsa settimana che l’AI di OpenAI genererà appunti di riunione in Teams, il suo software di collaborazione, e suggerirà risposte email ai venditori utilizzando la sua sottoscrizione Viva Sales.