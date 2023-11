Microsoft Copilot con GPT-4 Turbo la AI Intelligenza Artificiale potenzia Paint su Windows 11

OpenAI, leader indiscusso nel campo dell’intelligenza artificiale, sta rivoluzionando il mondo della tecnologia e della comunicazione digitale con il lancio di GPT-4 Turbo. Questo nuovo modello di intelligenza artificiale generativa promette di portare la comunicazione digitale a un livello superiore, migliorando notevolmente le prestazioni di Microsoft Copilot, già ampiamente utilizzato.

Le caratteristiche di GPT-4 Turbo

GPT-4 Turbo rappresenta una vera e propria evoluzione nel campo dell’IA. Rispetto al suo predecessore, GPT-4, questo modello offre una “context window” di ben 128.000 token, il che equivale a oltre 300 pagine di testo. Questo significa che la capacità di comprensione e generazione del linguaggio naturale di GPT-4 Turbo è incredibilmente avanzata, aprendo nuove possibilità nel mondo dell’elaborazione del linguaggio naturale.

Microsoft Copilot, il noto assistente digitale precedentemente noto come Bing Chat, sta per sfruttare appieno questa potenza. Attualmente, Microsoft Copilot utilizza GPT-4 per rispondere alle richieste degli utenti, ma presto passerà a GPT-4 Turbo. Questo upgrade comporterà una significativa miglioria nelle risposte fornite agli utenti, rendendole più precise e veloci.

Plugin in arrivo

Ma le novità non finiscono qui. Microsoft ha annunciato che sta lavorando al rollout di plugin per Microsoft Copilot. Questi plugin consentiranno agli sviluppatori di personalizzare l’esperienza con Copilot, aprendo la strada a una serie di nuove funzionalità e integrazioni. Presto, gli sviluppatori potranno pubblicare i loro plugin tramite il Microsoft Partner Center, contribuendo così all’espansione delle capacità di Copilot.

Il futuro di Copilot

Il futuro di Microsoft Copilot si prospetta radioso. Con il supporto di GPT-4 Turbo e l’introduzione dei plugin, l’assistente digitale diventerà uno strumento ancora più potente per gli utenti. Tuttavia, il rollout dei plugin avverrà gradualmente nelle prossime settimane, quindi gli utenti dovranno attendere un po’ prima di poter sfruttare appieno queste nuove funzionalità.

In sintesi, Microsoft Copilot con GPT-4 Turbo rappresenta un passo avanti epocale nell’ambito dell’intelligenza artificiale e della comunicazione digitale. Gli utenti possono aspettarsi risposte più accurate e veloci, mentre gli sviluppatori avranno l’opportunità di personalizzare l’esperienza con l’assistente digitale grazie ai futuri plugin. Il futuro della comunicazione digitale si annuncia entusiasmante.

Microsoft Paint con DALL-E 3

Nel mondo della grafica digitale, Microsoft Paint è una presenza storica e iconica. E ora, con l’introduzione di DALL-E 3 di OpenAI, Paint si prepara a rivoluzionare l’arte digitale in modi sorprendenti.

DALL-E 3 e l’arte generativa

DALL-E 3 è un modello di intelligenza artificiale creato da OpenAI, noto per la sua capacità di generare immagini a partire da testo descrittivo. La sua avanzata capacità di comprensione delle descrizioni testuali e la sua abilità di trasformarle in opere d’arte visiva sono un passo avanti straordinario nell’ambito dell’arte generativa. E ora, Paint è pronto ad abbracciare questa potente tecnologia.

La nuova funzionalità Cocreator di Paint

La nuova funzionalità Cocreator di Paint, basata su DALL-E 3, è ora disponibile per tutti nella versione 11.2309.30.0, pubblicata sul Microsoft Store. Questo significa che chiunque può sperimentare la magia dell’arte generativa direttamente su Paint.

Ma come funziona? È semplice. Basta cliccare sul pulsante Cocreator nella barra degli strumenti di Paint per aprire un pannello laterale a destra. Qui, gli utenti possono interagire con l’assistente grafico basato su DALL-E 3. L’unica condizione è avere un account Microsoft, che consente di accedere alle funzionalità avanzate di questa incredibile funzione.

Creazione artistica ampliata

Una delle caratteristiche più affascinanti di Cocreator è la sua capacità di generare immagini in vari stili artistici. Gli utenti possono scegliere tra una serie di stili, tra cui fotorealistico, acquerello, digital art e molti altri. Questo apre le porte a un’incredibile varietà di espressioni artistiche, consentendo agli utenti di sperimentare con stili diversi e dare vita alle proprie idee in modi nuovi e creativi.

Per esempio, inserendo una descrizione testuale come “Un gatto che cammina nel bosco” e selezionando lo stile fotorealistico, Cocreator può generare un’immagine che sembra essere stata dipinta da un artista esperto. Questa fusione di intelligenza artificiale e creatività umana apre nuove prospettive per gli artisti digitali e gli appassionati di grafica.

Il futuro della creazione artistica digitale

L’introduzione di DALL-E 3 in Microsoft Paint rappresenta un importante passo avanti nella creazione artistica digitale. La possibilità di generare immagini in stili diversi con un semplice testo descrittivo apre nuove opportunità creative per artisti di tutti i livelli. Con Paint e DALL-E 3, il futuro dell’arte digitale si preannuncia emozionante e pieno di possibilità.

Questi due sviluppi, Microsoft Copilot con GPT-4 Turbo e Microsoft Paint con DALL-E 3, dimostrano quanto sia avanti l’azienda di Redmond nel campo dell’intelligenza artificiale e della creatività digitale. Gli utenti possono aspettarsi un’esperienza digitale sempre più avanzata e innovativa, che cambierà la loro interazione con la tecnologia e l’arte. Il futuro è qui, ed è incredibile.