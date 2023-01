L’utilizzo di CHATGPT preoccupa gli esperti di intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale di Microsoft Word scrive libri: il futuro dell’economia degli Stati Uniti?

Microsoft annuncia la costruzione del programma in Microsoft Word Microsoft ha annunciato di recente la costruzione di un programma all’interno di Microsoft Word che utilizzerà l’intelligenza artificiale per scrivere libri.

La notizia ha suscitato molte reazioni, sia positive che negative, tra gli esperti del settore.

I primi libri scritti da ChatGPT sono già stati pubblicati

I primi libri scritti dall’intelligenza artificiale di Microsoft Word, nota come ChatGPT, sono già stati pubblicati.

Tuttavia, questi libri sono stati autopubblicati da persone, e non da un editore tradizionale.

Ciò solleva la questione della qualità e dell’affidabilità dei libri scritti dall’IA.

Il professor Erik Brynjolfsson vede le potenzialità dell’IA per l’economia degli Stati Uniti

Il professor Erik Brynjolfsson, direttore del Digital Economy Lab della Stanford University, ha dichiarato che l’IA avrà un impatto significativo sull’economia degli Stati Uniti.

Egli sostiene che l’economia degli Stati Uniti è principalmente basata sul lavoro di conoscenza e informazione, e che l’IA avrà un impatto maggiore su questi settori.

Egli usa la parola “colpito” invece di “sostituito”, sostenendo che se utilizzato correttamente, l’IA non sostituirà gli avvocati, ma gli avvocati che lavorano con l’IA sostituiranno quelli che non lo fanno.

Timnit Gebru teme che l’IA possa essere utilizzata per diffondere la disinformazione

Timnit Gebru, un ricercatore di intelligenza artificiale specializzato in etica dell’intelligenza artificiale, ha espresso preoccupazione per l’utilizzo dell’IA nella scrittura di libri.

Egli sostiene che l’IA non è stata insegnata a capire cosa è reale o falso su Internet, e quindi potrebbe diffondere informazioni false o fuorvianti.

Egli teme inoltre che l’IA possa essere utilizzata per inondare i social media con articoli fasulli che suonano professionali o per bombardare il Congresso con lettere “di base” che suonano autentiche.

L’importanza di capire i danni prima di proliferare l’IA

Gebru sostiene che dovremmo capire i danni potenziali dell’IA prima di diffonderlo ovunque e che dobbiamo mitigare i rischi prima

In conclusione, l’annuncio di Microsoft di costruire un programma di intelligenza artificiale all’interno di Microsoft Word per scrivere libri ha suscitato molte reazioni tra gli esperti del settore.

C’è chi vede le potenzialità dell’IA per l’economia degli Stati Uniti, ma c’è anche chi teme che l’IA possa essere utilizzata per diffondere la disinformazione. È importante che si capiscano i potenziali danni dell’IA prima di diffonderlo ovunque e che si mitighino i rischi prima di metterlo in produzione.

Utilizzo dell’intelligenza artificiale nella scrittura

L'utilizzo dell'IA nella scrittura è una tendenza in crescita. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella scrittura sta diventando sempre più comune.

Ci sono già molte aziende che utilizzano l’IA per generare testi automaticamente, come articoli di notizie, e-mail di marketing e post sui social media.

Questa tendenza è destinata a crescere nei prossimi anni, con sempre più aziende che si affidano all’IA per generare contenuti.

L’IA può essere utilizzata per generare contenuti di alta qualità

L’IA può essere utilizzata per generare contenuti di alta qualità, come libri e articoli di giornale, se utilizzata correttamente.

L’IA è in grado di analizzare grandi quantità di dati e generare contenuti in modo efficiente e veloce. Tuttavia, è importante che l’IA sia addestrata correttamente per evitare la diffusione di informazioni false o fuorvianti.

