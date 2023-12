L’Innovazione Digitale al Servizio dell’Inclusive design ecco cosa ci insegna Il Caso Microsoft

Nell’era della trasformazione digitale, l’accessibilità e l’inclusione sociale rappresentano pilastri fondamentali per le aziende tecnologiche. Un esempio emblematico di questo impegno è rappresentato dall’iniziativa di Microsoft Italia, che sottolinea l’importanza di utilizzare l’intelligenza artificiale (AI) come strumento per promuovere l’inclusione sociale. La call to action “AI for Inclusion”, lanciata da Microsoft, mira allo sviluppo di soluzioni basate su AI generativa, per valorizzare la diversità e garantire un’accessibilità più ampia sia nel mondo aziendale che nella società.

Questa iniziativa si colloca in un contesto in cui l’innovazione digitale, in particolare l’AI generativa, può giocare un ruolo cruciale nell’assistere persone con disabilità nelle loro attività quotidiane. Microsoft, attraverso questa iniziativa, enfatizza la possibilità per le persone con disabilità di esprimere al meglio il proprio potenziale, sia nella vita personale che professionale.

L’evento di annuncio dell’iniziativa si è tenuto presso la Microsoft House a Milano, un momento di confronto tra Microsoft, aziende, startup, NGO e associazioni, sul ruolo del digitale come abilitatore di inclusione sociale. Partecipanti come AccessiWay, Alleanza Assicurazioni (gruppo Generali), Generali, Associazione Italiana Dislessia, Capgemini, CNR, Diversity LAB, EY, FightTheStroke, FISH, Fondazione ASPHI Onlus, ISTAT, Novis Games, Politecnico di Milano, Poste Italiane, Rai-CRITS, Telepass, UICI, Unicredit e URBI hanno condiviso esperienze sulle sfide e opportunità offerte da queste tematiche【33†fonte】.

Secondo i dati ISTAT e FightTheStroke, in Italia il 5,2% della popolazione è composto da persone con disabilità, con un tasso di occupazione del 45,6%, inferiore alla media dell’UE del 47,3%. In questo scenario, l’AI generativa può svolgere un ruolo fondamentale nell’aiutare a colmare il divario tra le capacità personali e l’ambiente circostante, amplificando le abilità umane.





Il “Hackathon AI for Inclusion” è un’iniziativa che si inserisce in questo contesto, con l’obiettivo di supportare l’ideazione, la creazione e lo sviluppo di idee e progetti che utilizzino il digitale per promuovere l’inclusione sociale. Aperto ad aziende, startup, associazioni e mondo accademico, l’hackathon mira a mettere in sistema competenze, skill e know-how per realizzare soluzioni innovative a supporto dell’inclusione delle persone con disabilità.

La strategia di Microsoft include lo sviluppo di prodotti inclusivi “by design”, pensati per essere utilizzabili da tutti già nella fase della loro progettazione, seguendo la logica dell’Inclusive Design. Questo approccio si estende fino all’introduzione di Microsoft Copilot, che integra AI generativa negli strumenti più diffusi per la produttività. Microsoft Copilot, ad esempio, facilita l’interazione con gli strumenti tecnologici di uso quotidiano tramite il linguaggio naturale, accelerando l’efficacia delle tecnologie assistive.

Microsoft riconosce l’importanza di queste tecnologie per supportare le persone nelle loro attività quotidiane e per ridurre le differenze. L’AI di Microsoft, con funzionalità come la traduzione, gli input vocali, i sottotitoli e la descrizione delle immagini, può rispondere alle diverse necessità delle persone con disabilità, sia permanente che temporanea.





“In Italia, il divario occupazionale tra persone con e senza disabilità è del 35,9%,” afferma Federico Suria, Direttore Divisione Enterprise Commercial di Microsoft. “Le tecnologie digitali offrono opportunità uniche per ridurre questo gap, permettendo a individui con disabilità di partecipare attivamente