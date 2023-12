L’Evoluzione dell’AI nel 2024 e l’Impatto sui Diversi Settori secondo Sas

Nel 2024, l’intelligenza artificiale (AI) continuerà a essere una forza trainante in vari settori. Secondo Sas, una multinazionale leader in analytics e AI, ci saranno cambiamenti significativi nel modo in cui l’AI viene implementata e integrata nelle strategie aziendali.

In particolare, l’AI generativa, che combina diversi tipi di dati (come testo, immagini e audio), verrà integrata in maniera più specifica in diversi settori come la finanza, la sanità e la manifattura. Questo porterà a miglioramenti in termini di analisi di rischi, creazione di piani di cura personalizzati e ottimizzazione dei processi produttivi​​.

Nuovi Lavori e Marketing Responsabile

L’AI avrà un ruolo fondamentale nella creazione di nuovi posti di lavoro e nella definizione di nuovi ruoli professionali, come la prompt engineering, che lega il potenziale di un modello AI alla sua applicazione pratica. Inoltre, diventerà cruciale adottare un marketing responsabile, attento alla fallibilità dell’AI e ai possibili bias dei modelli, attraverso l’uso di Model Card per valutare l’efficacia e la correttezza degli algoritmi​​.





Frodi, Shadow AI e l’Era Multimodale

Nel 2024, il settore finanziario dovrà affrontare sfide come le frodi potenziate dall’AI e la tecnologia deepfake.

Queste tecnologie avanzate richiederanno alle banche e alle istituzioni finanziarie di accelerare l’adozione dell’AI per contrastare efficacemente tali minacce. Inoltre, le organizzazioni si troveranno a confrontarsi con la cosiddetta “shadow AI”, cioè soluzioni di AI generativa utilizzate senza autorizzazione ufficiale, ponendo nuove sfide per i Chief Information Officer nel bilanciare innovazione e sicurezza​​.

Applicazioni dell’AI in Sanità, Assicurazioni e Pubblica Amministrazione

L’AI avrà un ruolo cruciale nel migliorare l’assistenza sanitaria, con l’adozione di strumenti basati sull’AI per la medicina personalizzata e il supporto alle decisioni cliniche.





Nel settore assicurativo, l’AI sarà impiegata per ottimizzare la liquidità, migliorare l’elaborazione dei sinistri e il rilevamento delle frodi. Anche nella pubblica amministrazione, l’AI e gli analytics saranno utilizzati per aumentare la produttività e mitigare la carenza di talenti​​.

Conclusione: Un Futuro Promettente ma Sfaccettato

Le previsioni per il 2024 mostrano un futuro dell’AI ricco di opportunità ma anche di sfide. Da un lato, ci saranno miglioramenti significativi in diversi settori grazie all’IA; dall’altro, emergeranno nuove sfide legate alla sicurezza, all’etica e alla regolamentazione.

Questo scenario richiede una considerazione attenta e un approccio bilanciato per sfruttare al meglio le potenzialità dell’AI, garantendo al contempo sicurezza e rispetto dei principi etici​​.