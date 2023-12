Le “Trend Tech” tendenze tecnologiche del 2024: andrà veramente tutto bene?

Trend Tech 2024: Da Gen AI ai Custobot, ecco cosa ci riserva il futuro tecnologico

Nel mondo in costante evoluzione della tecnologia, il futuro ci riserva una serie di sfide e opportunità che stanno già plasmando il modo in cui viviamo e lavoriamo. Gartner, Deloitte e altri osservatori del settore ci forniscono preziose prospettive su ciò che ci aspetta nel 2024 e oltre. In questo articolo, esploreremo i principali trend tecnologici che influenzeranno la nostra vita quotidiana e il mondo degli affari nei prossimi anni.

La Gen AI verso la democratizzazione

Il 2023 ha visto l’ascesa della Gen AI, l’intelligenza artificiale generativa, che ha catturato l’attenzione di media e imprese in tutto il mondo. Nel 2024, questa tendenza continuerà a essere al centro delle discussioni, ma con una notevole differenza: la democratizzazione dell’AI generativa. Grazie all’uso diffuso di modelli pre-addestrati, cloud computing e applicazioni open source, l’AI generativa sta diventando accessibile a tutti. Si prevede che entro il 2026 oltre l’80% delle aziende utilizzerà API e tecnologie Gen AI o distribuirà applicazioni alimentate da algoritmi LLM (Large Language Model) in ambienti di produzione.

Questa rapida adozione democratizzerà le competenze aziendali, consentendo un facile accesso a modelli conversazionali avanzati. Tuttavia, sarà essenziale gestire la fiducia, il rischio e la sicurezza dell’AI per evitare effetti negativi.

L’evoluzione della Gen AI avrà un impatto positivo sugli ingegneri del software, che potranno dedicare meno tempo alla scrittura del codice e concentrarsi su attività strategiche. I modelli LLM diventeranno più piccoli, adatti anche a reti più piccole, e le nuove piattaforme di intelligenza artificiale combineranno modelli generativi con informazioni di alta qualità dai “knowledge graph”. Questo renderà l’AI più accessibile, versatile ed economica, favorendo la produzione di valore a lungo termine.

La cybersecurity incontra la quantistica

La sicurezza informatica affronta una nuova sfida nel 2024: l’era della computazione quantistica. Mentre l’uso diffuso di intelligenza artificiale e machine learning è ormai una realtà, l’ascesa della computazione quantistica richiede nuovi approcci alla sicurezza dei dati. L’obsolescenza di standard di crittografia consolidati come RSA ed ECC è imminente, e il protocollo PQC (Post Quantum Cryptography) diventerà essenziale per affrontare gli attacchi quantistici.

Il Quantum Computing Cybersecurity Preparedness Act impone alle organizzazioni di migrare verso lo standard PQC entro un anno dalla sua pubblicazione. Questo cambierà radicalmente il panorama della sicurezza informatica a livello globale e richiederà un’azione strategica da parte dei leader aziendali.

Custobot Arrivano i “clienti macchina”

Il termine “custobot” definisce soggetti economici non umani in grado di negoziare e acquistare autonomamente beni e servizi. Entro il 2028, si prevede che ci saranno 15 miliardi di prodotti connessi capaci di agire come veri e propri clienti, alimentando un mercato di trilioni di dollari. Questo fenomeno avrà un impatto significativo sul mondo finanziario e sulle strategie di marketing.

Le banche dovranno affrontare la sfida di acquisire clienti robot che non rispondono alle normali logiche di branding e marketing. Inoltre, l’era delle API e degli open data porterà le aziende finanziarie a fornire soluzioni specifiche per i “custobot”, aprendo nuove opportunità nel campo del robo-advising.

Tecnologie sostenibili

La sostenibilità è diventata una priorità per molte aziende, ma l’uso intensivo di tecnologie come l’IA, l’IoT e il cloud computing solleva preoccupazioni riguardo ai consumi energetici e all’impatto ambientale. Entro il 2027, il 25% dei CIO vedrà il proprio compenso legato all’impacto della tecnologia sostenibile.

Le aziende stanno lavorando per ridurre il loro “carbon footprint”, passando a reti in fibra ottica ad alta efficienza energetica, smantellando reti 3G più energivore e utilizzando tecnologie green nelle reti 5G. Inoltre, la ricerca sulle batterie per la mobilità elettrica sta accelerando, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e ridurre i costi.

In sintesi, il 2024 e gli anni a venire ci riservano sfide e opportunità entusiasmanti in vari settori tecnologici. La democratizzazione dell’AI, la cybersecurity quantistica, i “clienti macchina” e la sostenibilità sono solo alcune delle tendenze che plasmeranno il nostro futuro. È essenziale che le aziende si preparino e adottino strategie innovative per prosperare in questo ambiente in continua evoluzione.