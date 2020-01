L’S-A1 di Hyundai prevede di raggiungere la produzione nel 2028 per iniziare a fornire Uber per il suo servizio di taxi aereo. (Notizie Ben Brown / Fox)

Taxi volanti, realtà virtuale, intelligenza artificiale e persino una nuova bevanda energetica erano tra i prodotti che hanno abbellito la sala convegni al Consumer Electronics Show (CES) di quest’anno.

Puoi ritrovarti a passare ore a camminare per le sale apparentemente infinite piene delle ultime tecnologie che spingono il mondo verso il futuro. E, sebbene sia praticamente impossibile vedere tutto ciò che il CES ha da offrire, di seguito sono riportati solo alcuni elementi che hanno attirato l’attenzione di Fox News.

SEGWAY S-POD

Invece di stare in piedi, il Segway S-Pod fa un ulteriore passo in avanti consentendo all’utente di sedersi, spostando il baricentro per una guida fluida che ricorda stranamente le poltrone sospese nel popolare film Pixar, “Wall-E”.

“È il pod di trasporto di prima classe progettato per tutti. Quindi, lo stiamo immaginando come parte del futuro di questa città intelligente “, ha dichiarato a Fox News Jeff Wu, responsabile del marketing e della crescita di Segway. “Possiamo vederlo nei campus chiusi, nei nostri centri commerciali e all’aeroporto, per esempio.”

Dopo che la sedia trova il suo baricentro, l’utente può scivolare fino a 24 miglia all’ora navigando con un semplice joystick. L’S-pod può viaggiare fino a 43 miglia con una singola carica.

Wu ha affermato che l’ispirazione alla base del design è venuta dalla sfera giroscopica del film “Jurassic World” 2015 con Chris Pratt, dicendo a Fox News che “sembra davvero che stiano volando, levitando quando navigano” sull’S-Pod.

Non esiste attualmente un prezzo fissato per l’S-pod, ma sarà disponibile per i consumatori nel 2021.

“Iniziare sarà sicuramente più un uso privato nei campus chiusi, ma essenzialmente in futuro, forse, sai, per il ritiro rideshare, le persone saranno in grado di utilizzare il proprio telefono cellulare per chiamare qualcosa come un Segway come parte per scegliere fino a completare un trasporto da A a B “, ha detto Wu a Fox News, aggiungendo che presto arriveranno altre notizie entusiasmanti.

HACHI INFINITE

Dimentica di trascinare quel voluminoso computer in giro.

Hachi Infinite può trasformare qualsiasi superficie piana in un computer touchscreen completamente interattivo, dotato di navigazione Web, Microsoft Word ed Excel.

“Ha Android OS 9.0 incorporato … È un computer. Funziona proprio come un tablet o il tuo telefono su qualsiasi superficie piana “, ha detto a Fox News Hannah Wilkinson, marketing per Hachi. “Puoi usare Microsoft Word, puoi usare YouTube, puoi cercare in Internet, puoi giocare a Candy Crush, puoi fare qualsiasi cosa al riguardo – qualsiasi cosa tu possa fare su un computer o sul tuo telefono.”

Sembra essenzialmente un mini proiettore portatile e ha sensori di luminosità, quindi può essere utilizzato all’interno e all’esterno, anche in una giornata di sole.

Oltre a funzionare come un computer, il dispositivo può capovolgere dall’altro lato per essere utilizzato come esperienza di visione di film con un display HD da 120 pollici e un DLP a ottica ultra corta, “ha affermato Wilkinson.

L’Hachi Infinite ha anche funzionalità di intelligenza artificiale integrate, inclusa la capacità di identificare gli alimenti e offrire ricette per la cena uniche incentrate su quell’elemento identificato.

“Ci sono già tre funzionalità di intelligenza artificiale incorporate al suo interno – Quindi, può riconoscere oggetti e utilizzare algoritmi di apprendimento profondo. C’è una varietà di esperienze di apprendimento per i bambini, esperienze di cucina – può riconoscere qualsiasi tipo di frutta o verdura davanti a sé e dirti le informazioni nutrizionali, dirti ricette che puoi usare con esso “, ha detto Wilkinson, aggiungendo che” Hachi sta sviluppando una serie di app compatibili con le funzionalità AI. ”

COKE ENERGY

Una bevanda energetica che ha il sapore della tua soda preferita … non c’è da stupirsi che sia arrivata sul pavimento del CES.

La Coca-Cola sta cercando di scuotere il vivace mercato delle bevande energetiche con il suo gustoso preparato. Non è più necessario scegliere tra una bevanda energetica o una soda per fornire quel tanto necessario apporto di caffeina nel corso della giornata, perché la Coca-Cola ha trovato la soluzione – Coca-Cola Energy.

“La Coca-Cola ha sempre guardato a un approccio all’innovazione incentrato sul consumatore e, quando abbiamo saputo dei consumatori e di ciò che stavano cercando negli Stati Uniti, abbiamo appreso che amano la Coca-Cola. Adorano il sollevamento di Coca-Cola “, ha detto a Fox News Jaideep Kive, vicepresidente del marchio Coca-Cola negli Stati Uniti. “Ma ci sono momenti nella loro giornata in cui vogliono quella spinta in più, ma la vogliono in un modo familiare e accessibile – ed è così che è nata Coke Energy.”

La nuova bevanda presentata al CES di quest’anno è disponibile in quattro versioni: Coca-Cola Energy, Coca-Cola Energy Zero, Coca-Cola Energy Cherry e Coca-Cola Energy Cherry Zero.

Una Coca Cola normale contiene circa 34 grammi di caffeina, ma la ricetta per questa [Coca-Cola Energy} è come quella di una bevanda energetica. Quindi contiene 114 grammi di caffeina. Ha guaranà e vitamine del gruppo B “, ha detto Kive. “Quindi, è paragonabile a tutte le principali bevande energetiche, ma ha il gusto familiare e accessibile della Coca-Cola, che la gente conosce e ama.”

Coke ha collaborato con Alexa di Amazon per creare uno stand interattivo che ha permesso ai partecipanti al CES di ottenere alcuni dei primi sorsi della nuova bevanda energetica che è prevista per essere lanciata sul mercato il 20 gennaio.

“La Coca-Cola è sempre stata in prima linea nell’innovazione. Le nostre scelte sono sempre state guidate non da noi stessi, ma da ciò che i nostri consumatori stavano cercando ”, ha affermato Kive. “E quando guardi la categoria energetica in tutto il mondo, e soprattutto negli Stati Uniti, c’è molta crescita, c’è molto bisogno grazie ai nostri stili di vita moderni per quella spinta in più e un calcio in più”.

CYBERSHOES

Mentre le aziende hanno fatto passi da gigante nel gioco della realtà virtuale, ci sono limiti a quanto possa essere veramente “interattiva” l’esperienza quando si è limitati a una certa quantità di spazio, sia che si giochi all’interno di un appartamento o in un arcade.

I cybershoes potrebbero essere solo il primo passo per capire una soluzione per aggiungere un altro livello per immergere l’utente nel gioco.

Per circa $ 360 i giocatori possono acquistare la Cybershoes Gaming Station, che include le scarpe insieme a una cyberchair e un cybercarpet.

Le Cybershoes si allacciano sopra le tue normali calzature e hanno una ruota attaccata sul fondo che consente all’utente di sedersi sulla cyber-sedia e imitare la camminata / corsa rimanendo seduto.

I movimenti si traducono quindi in gioco e voilà! niente più giochi fissi – ed è in realtà abbastanza allenamento!

TAXI VOLANTE HYUNDAI S-A1

Gli ingorghi e le gomme a terra potrebbero presto essere un ricordo del passato, dato che Hyundai e Uber Elevate si stanno unendo per offrire un nuovo modo di viaggiare.

Hyundai ha svelato il suo concetto su larga scala Urban Mobility Vehicle soprannominato S-A1, che in sostanza sembra un elicottero truccato che Uber utilizzerà per il suo servizio di taxi volante.

“Questo è un punto di svolta per l’industria aerospaziale perché storicamente i tassi di produzione sono stati piuttosto bassi nel settore dell’aviazione.

Quando si mettono le capacità di una casa automobilistica in questo settore, si crea un’opportunità di scalabilità in relazione alla produzione e ciò può garantire che la tecnologia arrivi nelle mani di più persone in tutto il mondo “, Wyatt Smith, responsabile dello sviluppo aziendale di Uber Elevate ha detto a Fox News.

Uber Air avrebbe funzionato in modo simile a come funziona Uber ora – con la semplice pressione di un pulsante un’auto ti prenderebbe e ti porterebbe in uno Skyport dove un veicolo di Urban Air Mobility (UAM) ti sta aspettando per portarti al prossimo hub più vicino la tua destinazione.

Il passeggero salterà quindi su un’altra macchina che li porterà per il resto della strada.

L’S-A1 sarebbe solo una componente dell’ecosistema di mobilità aerea urbana che collega l’intera rete per consentire ai passeggeri di spostarsi dal punto A al punto B.

Mentre tutto ciò potrebbe sembrare inverosimile e lontano anni luce, sia Hyundai che Uber si aspettano che la prossima forma di trasporto al consumo arriverà sul mercato entro il prossimo decennio.

SEDIA DA MASSAGGIO DA $ 5,500 DI TRUMEDIC

Le poltrone da massaggio InstaShiatsu + di TruMedic possono essere trovate in case di celebrità come i Kardashian, ma ti costeranno un bel soldo.

Se hai qualche migliaio di dollari e vuoi essere coccolato come una celebrità, la sedia da massaggio per tutto il corpo farà il trucco: dalle braccia alla vita fino al collo e alle spalle, questa sedia fa tutto. Tuttavia, ci sono opzioni meno costose che non vengono fornite con tante campane e fischietti.

I prezzi vanno da un minimo di $ 400 a un massimo di $ 5.500.

Oltre alle poltrone da massaggio, truMedic offre un’opzione più economica ma altrettanto efficace soprannominata il massaggiatore per il collo e la schiena truShiatsu di MagicHands che ha nodi massaggianti che agiscono come un “pollice” umano per aiutare a penetrare i muscoli doloranti o offrire un efficace pre riscaldamento dell’allenamento.

The Magichands al dettaglio per $ 299,95 ed è uno dei preferiti da celebrità come Hailey Bieber, Lily Aldridge, Joan Smalls, Winnie Harlow.

MagicHands è stato anche selezionato per le cose preferite di Oprah a dicembre 2019.

“Siamo pionieri nella categoria” Benessere intelligente “e, nel fare ciò, truMedic sta creando un mondo senza sollievo”, ha dichiarato Russell Izzo, CEO di truMedic. “Con le nostre innovazioni più recenti, i consumatori sperimenteranno nuovi fantastici design con forme all’avanguardia e funzionalità che offrono il massimo relax e recupero nel comfort delle loro case e in viaggio.

Abbiamo trascorso anni a deliziare i clienti con la nostra qualità e il nostro impegno in questa categoria e siamo entusiasti di guidare la sua evoluzione nel prossimo decennio. “