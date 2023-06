Le app e i giochi Unity possono essere portati su Apple Vision Pro

Apple ha confermato che Vision Pro supporta il porting di app e giochi Unity.

Riconoscendo l’attuale comunità di sviluppo di Unity VR, Apple ha affermato che “sappiamo che esiste una comunità di sviluppatori che da anni crea incredibili app 3D” e ha annunciato una “profonda partnership” con Unity per “portare quelle app su Vision Pro”.

Questa partnership prevedeva la “stratificazione” del motore in tempo reale di Unity su RealityKit, il framework di alto livello di Apple (probabilmente motore) per la creazione di app AR, utilizzando la nuova tecnologia PolySpatial di Unity.

PolySpatial pone alcune restrizioni agli sviluppatori, come richiedere Shader Graph per tutti gli shader e limitare la post-elaborazione, ma consente alle app Unity di funzionare insieme ad altre app visionOS nel tuo ambiente, un concetto che Apple chiama lo spazio condiviso.

un’app Unity AR in esecuzione su Vision Pro mentre Apple Messages viene eseguita al suo fianco

Le app possono anche eseguire la modalità Full Space, dove tutte le altre app saranno nascoste, comprese le app VR che Apple chiama “Esperienze completamente immersive”.

Le app Unity avranno accesso alle funzionalità di visionOS, incluso l’uso del passthrough del mondo reale come sfondo, il rendering foveato e i gesti delle mani del sistema nativo.

Apple ha anche una propria suite di strumenti basata su Mac per lo sviluppo di app spaziali native. Utilizzi l’IDE Xcode, SwiftUI per le interfacce utente e i suoi framework ARKit e RealityKit per gestire tracciamento, rendering, fisica, animazioni, audio spaziale e altro ancora. Apple ha persino annunciato Reality Composer Pro, che è essenzialmente il suo editor.

Vision Pro avrà un “nuovissimo” App Store per app immersive e app per iPhone e iPad compatibili con le cuffie.