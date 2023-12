L’Ascesa dell’Intelligenza Artificiale Generale (AGI) distruggerà posti dilavoro? Ecco cosa succederà

L’evoluzione dell’IA verso AGI

Negli ultimi anni, abbiamo assistito a sviluppi significativi nel campo dell’intelligenza artificiale. Con avanzamenti in modelli di machine learning come GenAI e ChatGPT, è chiaro che ci stiamo muovendo verso un’intelligenza più versatile e complessa.

Tuttavia, l’intelligenza artificiale generale (AGI) va oltre l’IA tradizionale. Mentre l’IA attuale eccelle in compiti stretti e ben definiti, l’AGI promette di essere un sistema capace di gestire una varietà di compiti e adattarsi a situazioni nuove e complesse, molto simili agli esseri umani.

Il punto di svolta è imminente

Secondo la previsione di Daniel Miessler, autore e analista, c’è una probabilità del 60% che l’Intelligenza Artificiale Generale emergerà entro il 2025 e del 90% entro il 2028.





Ciò non significa aspettarsi un singolo modello di IA in grado di svolgere compiti umani, ma piuttosto un sistema di diverse IA che lavorano insieme per raggiungere obiettivi complessi. Questo approccio sistemico è fondamentale per comprendere il potenziale e la direzione futura dell’AGI.

Definizione di Intelligenza Artificiale Generale

Una definizione efficace di AGI è stata proposta da Sam Altman, CEO di OpenAI, che la descrive come l’equivalente di un essere umano medio impiegabile. Miessler affina ulteriormente questa definizione concentrandosi sulle capacità di un lavoratore della conoscenza medio.

Con questa definizione, l’Intelligenza Artificiale Generale non è solo un concetto teorico ma diventa un obiettivo tangibile e misurabile.

Proseguirò con la seconda parte dell’articolo, focalizzandomi sull’impatto del sistema AGI e sulle sue implicazioni per la società.

Impatto e Implicazioni del Sistema AGI

Il Ruolo del Sistema AGI

Un sistema AGI, composto da vari livelli di agenti specializzati, potrebbe gestire compiti complessi come il servizio clienti, la contabilità o la difesa contro le minacce informatiche. Ogni livello del sistema contribuirà al raggiungimento di obiettivi condivisi, superando le capacità di un singolo lavoratore.

Il Futuro del Lavoro e dell’Economia

L’arrivo dell’Intelligenza Artificiale Generale rappresenta un punto di svolta non solo per il campo dell’IA, ma per l’intera società. Con capacità che si avvicinano o superano quelle dei lavoratori umani, l’AGI solleva domande cruciali sull’evoluzione del lavoro, dell’economia e dell’interazione umana con la tecnologia. La fascia temporale 2025-2028 è vicina: dobbiamo essere chiari e preparati per ciò che vedremo accadere.





La Forza di un Sistema Integrato

Concordo particolarmente con Miessler: la strada verso l’AGI non è limitata allo sviluppo di un singolo modello di IA. Un po’ come nella natura e nella società, il potere risiede nei sistemi. Formiche, famiglie e aziende sono esempi di come la forza di un sistema superi quella dei singoli componenti. Questo principio si applicherà anche all’intelligenza artificiale forte: un sistema di IA che lavora insieme può sostituire non solo singoli lavoratori ma interi reparti.

Prepararsi per il Futuro

L’evoluzione dell’IA verso l’AGI è un cammino eccitante ma anche sfidante. Affrontarlo richiederà un approccio ponderato, considerando le implicazioni etiche, economiche e sociali. Mentre ci avviciniamo a questa nuova era, è fondamentale rimanere informati e pronti ad adattarci ai cambiamenti che l’AGI porterà.