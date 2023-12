L’Ascesa degli Investimenti in Intelligenza Artificiale con Apple e Microsoft in Prima Linea in arrivo trilioni di dollari

Miliardi di Dollari in Gioco per l’Intelligenza Artificiale

Il 2024 si preannuncia come l’anno dell’intelligenza artificiale, con miliardi di dollari pronti a fluire nel settore. Apple e Microsoft sono in prima fila in questa corsa. L’analista di Wedbush, Dan Ives, prevede che trilioni di dollari confluiranno in azioni tecnologiche con applicazioni AI nei prossimi anni, e ritiene che almeno $2 trilioni di questi potrebbero andare in Apple e Microsoft, spingendo il valore di mercato di ciascuna oltre i $4 trilioni.

Apple: Un Gigante Silenzioso dell’Intelligenza Artificiale

Apple ha fatto enormi progressi nell’intelligenza artificiale nell’ultimo decennio. Durante la teleconferenza sugli utili del quarto trimestre fiscale, il CEO Tim Cook ha evidenziato caratteristiche AI-driven come la detezione di cadute, incidenti e anomalie ECG sull’Apple Watch. Inoltre, Apple sta investendo significativamente nell’IA generativa, sviluppando il proprio modello di linguaggio di grandi dimensioni e testando internamente un chatbot in stile ChatGPT.

L’azienda prevede di spendere circa $1 miliardo all’anno nei suoi sforzi per l’IA generativa. Apple può permettersi di prendere il suo tempo nello sviluppo dell’IA grazie al suo vantaggio nel possedere la piattaforma informatica più utilizzata, con oltre 2 miliardi di dispositivi attivi.

Microsoft si Ridefinisce Attraverso l’Intelligenza Artificiale

Microsoft ha saputo reinventarsi più volte, e sta utilizzando l’IA per farlo ancora una volta. Il suo servizio AI principale è Copilot, che sta applicando attraverso applicazioni aziendali, assistendo team di vendita, clinici e sviluppando decine di applicazioni per software a livello aziendale.





Inoltre, Microsoft è stata più esplicita riguardo ai suoi investimenti in IA rispetto ad Apple. Ha aumentato il suo investimento in OpenAI all’inizio del 2023, possedendo ora il 49% della società. La sua posizione come fornitore leader di software aziendale le permette di vendere facilmente le sue applicazioni Copilot al suo vasto parco clienti esistente.

Il Cammino Verso un Valore di Mercato di $4 Trilioni

Per raggiungere un valore di mercato di $4 trilioni, le azioni di Apple e Microsoft dovranno salire rispettivamente del 35% e del 42%. Con prestazioni solide nel cloud computing e l’incremento di Copilot, Microsoft dovrebbe vedere una crescita accelerata dei ricavi mantenendo margini eccellenti. Considerando il potenziale di crescita degli utili grazie ai suoi investimenti in IA, Microsoft potrebbe effettivamente raggiungere questo traguardo prima di Apple.

Le Sfide e le Opportunità per Apple e Microsoft

Sebbene il potenziale di crescita sia enorme, entrambe le aziende devono affrontare sfide significative. Per rimanere competitive e innovare nel campo dell’intelligenza artificiale, Apple e Microsoft dovranno non solo investire in ricerca e sviluppo, ma anche navigare in un paesaggio normativo in evoluzione e affrontare questioni etiche e di privacy legate all’uso dell’IA.

L’Intelligenza Artificiale Come Fattore Chiave di Differenziazione

Per Apple e Microsoft, l’intelligenza artificiale non rappresenta solo un’opportunità di crescita finanziaria, ma anche un mezzo per differenziarsi dai concorrenti. Integrando l’IA nelle loro piattaforme e prodotti, possono offrire esperienze utente migliorate, efficienza operativa aumentata e nuove capacità che potrebbero ridefinire il modo in cui interagiamo con la tecnologia.

L’Intelligenza Artificiale come Motore di Investimenti





L’intelligenza artificiale sta emergendo come un motore potente per gli investimenti nel settore tecnologico. Questo è particolarmente evidente nella traiettoria di due giganti del settore, Apple e Microsoft. Entrambe le aziende, notoriamente influenti nel mondo della tecnologia, stanno ora esplorando e sfruttando le possibilità offerte dall’intelligenza artificiale, un campo in rapida espansione e ricco di opportunità.

Apple e Microsoft: Piattaforme e Sviluppatori AI di Spicco

Apple e Microsoft non sono solo proprietari di piattaforme tecnologiche di primo piano, ma stanno anche emergendo come sviluppatori leader nel campo dell’intelligenza artificiale. Questo sviluppo è significativo, poiché l’IA è destinata a giocare un ruolo cruciale nell’evoluzione della tecnologia e dei servizi digitali.

L’Impatto sul Mercato Azionario

La focalizzazione su intelligenza artificiale ha anche un impatto diretto sul mercato azionario. Si prevede che le azioni di entrambe le aziende possano beneficiare enormemente dall’espansione nel settore dell’intelligenza artificiale. La proiezione è che entrambi i titoli possano raggiungere e superare valutazioni di mercato straordinariamente alte, riflettendo la fiducia degli investitori nell’IA come settore di crescita futuro.

Un Mercato in Rapida Evoluzione

L’intelligenza artificiale non è più una semplice nicchia tecnologica, ma sta diventando un elemento centrale in molteplici settori, dalla finanza alla sanità, dall’automotive all’intrattenimento. L’impiego dell’IA da parte di Apple e Microsoft potrebbe quindi rappresentare un passo significativo verso l’innovazione e la trasformazione digitale in diverse industrie.