L’AI Festival annuncia Garry Kasparov tra gli speaker della due giorni di formazione, business e innovazione

È l’attivista politico ed ex campione mondiale di scacchi Garry Kasparov, l’ospite d’eccezione di AI Festival, il festival internazionale dedicato all’Intelligenza Artificiale organizzato da WMF – We Make Future e Search On Media Group. In programma il 14 e il 15 febbraio 2024, presso la Fiera MiCo di Milano, l’evento proporrà formazione sull’intelligenza artificiale applicata a vari ambiti, dal mondo education, all’health e al martech, ma vedrà al centro anche la discussione sulle sue applicazioni e implicazioni così come numerose occasioni di business tra aziende, startup e professionisti del settore AI & Digital-Tech. Tra i partner dell’evento anche CINECA, ESA – Agenzia Spaziale Europea e Intel.

“Questo evento rappresenta una nuova sfida e il raggiungimento di un obiettivo per noi fondamentale dal 2016, ovvero la diffusione di cultura, informazione e soprattutto formazione sui temi dell’Intelligenza Artificiale” afferma Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF “con AI Festival vogliamo fornire una visione sull’Artificial Intelligence a 360°, creando connessioni tra chi ha già accolto con entusiasmo questa nuova tecnologia nel proprio lavoro e quindi è in grado di fornire le proprie considerazioni e previsioni sul futuro di questo strumento, e chi vuole comprenderne le potenzialità e possibili applicazioni.”

Anteprima del programma formativo e opportunità di business

Sono 8 le sale formative già consultabili, grazie all’anteprima del programma attualmente online. In ogni sala, i massimi esperti sul tema dell’Intelligenza Artificiale condivideranno con i partecipanti il proprio know-how, con l’obiettivo di fornire uno studio delle necessità del mercato, dei professionisti, di aziende e startup, e una panoramica degli strumenti messi in campo dalla nuova tecnologia.

Tra gli ambiti coinvolti dalla rivoluzione apportata dall’AI che verranno presi in esame anche il settore del Marketing e della Content Creation, quelli relativi all’educazione e al lavoro, così come aspetti dell’etica edella società, che stanno facendo i conti con una rivoluzione tecnologica in grado di mettere in discussione numerosi frangenti della realtà contemporanea e futura.

Nel parterre di speaker già confermati anche Franziska-Juliette Klebôn, Head of Data & AI | Tech for Sustainability Lead @Microsoft e Luisella Giani, AI & Digital Transformation Expert, mentre nella Plenaria – la sala principale di AI Festival – sarà possibile seguire speech di visione e interventi di personalità di spicco del settore, come Francesco Ubertini, President of Cineca and professor at University of Bologna e Nestor Maslej Research Manager Human-centered AI presso la Stanford University.

Attiva durante la due giorni anche l’area espositiva in cui incontrare player internazionali, tra cui aziende del settore, stakeholder, investitori e startup e scoprire numerosi software e tool di applicazione dell’AI.

Sarà possibile inoltre prendere parte ad incontri B2B con realtà leader del settore, così come usufruire del servizio di recruiting che agevola l’incontro tra domanda e offerta di lavoro digital, il Digital Job Placement, approfittando dell’occasione per individuare figure specializzate nell’uso e l’implementazione dell’AI.

Garry Kasparov: lo scacchista campione del mondo che ha sfidato il computer è l’ospite d’eccezione di AI Festival

Attesissimo l’intervento nella Plenaria di AI Festival dello scacchista russo naturalizzato croato Garry Kasparov, la cui sfida contro il computer Deep Blue di IBM rappresenta una pietra miliare nella storia dell’innovazione tecnologica.

Il match, risalente alla fine degli anni Novanta delinea, seppur in maniera embrionale, un primo momento di interazione “alla pari” tra essere umano e macchina. Interazione che, sebbene nel primo match del 1996 ha visto Kasparov vincitore, non è stata così clemente l’anno successivo, con un’epica sfida che vide soccombere il campione contro il computer IBM. Kasparov – che negli anni ha scritto testi come “Deep Thinking” in cui riflette sulla complessità dello sfidare le macchine, in quanto essere non sono soggette a mutamenti dell’umore e dello stato umano come stanchezza, scoramento o reazioni valutabili emotivamente – porterà all’attenzione del pubblico dell’AI Festival questione di ordine etico e socio-culturali nell’impiego dell’Artificial Intelligence, proprio a partire dalla sua esperienza.

WMF for AI: il percorso di diffusione culturale e di formazione attivo dal 2016

AI Festival si inserisce tra le attività di “WMF for AI”, promosse e organizzate da Search On Media Group e WMF – We Make Future dal 2016. Tra le iniziative attivate ad oggi, anche attività di divulgazione e formazione gratuite, come la prima stagione del podcast “Futuro, Presente!” condotto da Giorgio Taverniti (Co-founder, Head of SEO & AI Tech @Search On Media Group, Community Manager and Divulgator @WMF) insieme ad Alessio Pomaro ( Head of SEO, Head of Voice Technology, AI Conversation Designer di site By site).

WMF inoltre durante la tre giorni accoglie da sempre iniziative di formazione e divulgazione sull’AI, con eventi verticali come AI Global Summit – di cui Cineca e Intel sono Main Partner – e che ha coinvolto realtà internazionali e personalità eccezionali dell’AI & Digital Tech, come Jerry Kaplan, pioniere della Silicon Valley, autore di bestseller sull’AI e inventore del Tablet, Dror Gill, Founder & CEO di Gamdala e David Hanson della Hanson Robotics insieme a Robot Sophia.

Il prossimo appuntamento nel calendario di WMF for AI – oltre alle giornate formative AI Conference – è AI Fair, Fiera Internazionale sull’Intelligenza Artificiale in programma dal 5 al 7 dicembre all’interno della Bologna Tech Week, organizzata da Search On Media Group.



Per partecipare ad AI Festival, in programma il 14 e il 15 febbraio 2024 a Milano, fino al 21/09 è possibile acquistare il ticket in offerta a 99€+IVA anziché 299€+IVA.

