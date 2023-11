L’Accordo Internazionale per la Sicurezza dell’Intelligenza Artificiale AI

Intelligenza Artificiale: Verso un Futuro Sicuro e Responsabile

In un mondo sempre più guidato dalla tecnologia, la sicurezza dell’intelligenza artificiale (IA) è diventata una priorità cruciale. Il 27 novembre, un evento significativo ha segnato un passo importante in questa direzione: gli Stati Uniti, il Regno Unito e oltre una dozzina di altri paesi hanno svelato quello che un alto funzionario statunitense ha descritto come il primo accordo internazionale dettagliato su come mantenere l’IA al sicuro da attori malevoli. Questo sviluppo storico pone le basi per un futuro in cui i sistemi di IA sono progettati per essere “sicuri per progettazione”.

Un Documento Fondamentale per la Sicurezza

Il documento di 20 pagine, presentato domenica, stabilisce che le aziende che progettano e utilizzano l’IA devono svilupparla e implementarla in modo da mantenere al sicuro i clienti e il pubblico più ampio da usi impropri. Sebbene l’accordo sia non vincolante e porti principalmente raccomandazioni generali, come il monitoraggio dei sistemi di IA per abusi, la protezione dei dati da manomissioni e la verifica dei fornitori di software, rappresenta un importante passo avanti nel dialogo globale sulla sicurezza dell’IA.

Importanza della Sicurezza nel Design

Jen Easterly, direttore dell’Agenzia per la Sicurezza delle Infrastrutture e della Cybersecurity degli Stati Uniti, ha sottolineato l’importanza di questo accordo, affermando che è essenziale che tanti paesi abbiano espresso il concetto che i sistemi di IA debbano mettere la sicurezza al primo posto. “Questo è il primo caso in cui abbiamo visto un’affermazione che queste capacità non dovrebbero riguardare solo funzionalità interessanti e la rapidità con cui possiamo portarle sul mercato o come possiamo competere per ridurre i costi”, ha detto Easterly a Reuters, sottolineando che le linee guida rappresentano “un accordo che la cosa più importante che deve essere fatta nella fase di progettazione è la sicurezza”.

Un Fronte Internazionale per la Sicurezza dell’IA

Oltre a Stati Uniti e Regno Unito, i 18 paesi che hanno aderito alle nuove linee guida includono Germania, Italia, Repubblica Ceca, Estonia, Polonia, Australia, Cile, Israele, Nigeria e Singapore. Questo ampio fronte internazionale affronta questioni su come mantenere la tecnologia IA al riparo da attacchi di hacker e include raccomandazioni come rilasciare modelli solo dopo adeguati test di sicurezza.

Rafforzare la Regolamentazione e la Sicurezza nell’Intelligenza Artificiale

Le Sfide e le Preoccupazioni nella Crescita dell’IA

L’ascesa dell’intelligenza artificiale ha alimentato una serie di preoccupazioni, tra cui il timore che possa essere utilizzata per perturbare il processo democratico, potenziare frodi o portare a significative perdite di posti di lavoro. Il documento non affronta questioni spinose riguardanti gli usi appropriati dell’IA, o come vengono raccolti i dati che alimentano questi modelli. Tuttavia, evidenzia la necessità di una vigilanza continua e di standard elevati per garantire che l’IA sia utilizzata in modo responsabile e sicuro.

Regolamentazione dell’IA in Europa e Stati Uniti

L’Europa è in vantaggio rispetto agli Stati Uniti in termini di regolamentazione dell’IA, con legislatori che stanno redigendo regole specifiche per l’IA. Francia, Germania e Italia hanno recentemente raggiunto un accordo su come dovrebbe essere regolamentata l’intelligenza artificiale, sostenendo una “autoregolamentazione obbligatoria attraverso codici di condotta” per i cosiddetti modelli fondamentali di IA, progettati per produrre una vasta gamma di output. Allo stesso tempo, l’amministrazione Biden negli Stati Uniti sta spingendo i legislatori a regolamentare l’IA, ma un Congresso fortemente polarizzato ha fatto pochi progressi nell’approvare una regolamentazione efficace.

Verso un Futuro Sicuro e Regolamentato per l’IA

Un ordine esecutivo introdotto dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, lo scorso mese, insieme all’accordo globale sull’intelligenza artificiale, è stato visto dagli esperti come un passo positivo in avanti. Tuttavia, richiederà più azioni da parte dei responsabili politici per garantire che l’IA non sia dannosa per i lavoratori, i sistemi democratici e la privacy delle persone in tutto il mondo. Questo accordo rappresenta un passo avanti significativo nella gestione delle sfide poste dall’IA, ma richiede un impegno continuo per sviluppare un quadro di sicurezza completo e efficace.

In conclusione, l’accordo raggiunto da 18 paesi, tra cui gli Stati Uniti e il Regno Unito, per mantenere i sistemi di intelligenza artificiale “sicuri per progettazione” segna un importante passo avanti nella regolamentazione globale dell’IA. Questo sforzo internazionale per garantire che l’IA sia sviluppata e implementata in modo sicuro e responsabile è essenziale per il suo uso etico e sicuro in futuro. Mentre il percorso verso una regolamentazione globale dell’IA è ancora in corso, questo accordo rappresenta un punto di riferimento significativo nell’evoluzione della tecnologia e nel suo impatto sulla società.