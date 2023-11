La ricerca Deloitte sulla diffusione della intelligenza Artificiale Simbiotica nelle imprese e nella industria italiana

L’intelligenza artificiale (AI) sta assumendo un ruolo sempre più centrale nel panorama tecnologico globale, e l’Italia non fa eccezione. Secondo recenti ricerche di Deloitte, l’AI in Italia sta attraversando una fase di notevole crescita e interesse, sia da parte del settore pubblico che di quello privato​​.

Il Ruolo Crescente dell’AI nelle Aziende Italiane

La ricerca di Deloitte rivela che il 59% delle aziende italiane ha già sperimentato qualche strumento AI, e il 40% prevede di investire in questa tecnologia nei prossimi tre anni. Questo mostra un interesse crescente verso l’AI, vista come un catalizzatore per l’innovazione e la competitività sul mercato​​. Le aziende si stanno attrezzando per utilizzare l’AI in diversi ambiti, dall’automazione e l’ottimizzazione dei processi alla gestione dei rischi e all’analisi dei dati​​.

Sfide e Opportunità

Nonostante l’entusiasmo, le aziende italiane si trovano di fronte a diverse sfide nella realizzazione di progetti AI. La mancanza di conoscenze tecniche e la difficoltà di integrazione con i sistemi esistenti rappresentano gli ostacoli principali. Tuttavia, c’è una forte convinzione che gli investimenti in AI porteranno a un aumento dell’efficienza, una riduzione dei costi e lo sviluppo di nuovi modelli di business​​.

Collaborazione Pubblico-Privato per un’AI Etica e Sicura

Una tematica cruciale emersa dalla ricerca è la necessità di una collaborazione tra il settore pubblico e quello privato per garantire uno sviluppo etico e sicuro dell’AI. Circa il 70% delle imprese intervistate sottolinea l’importanza di una governance che rispetti i criteri ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance), indicando la necessità di un quadro normativo equo ed efficace​​.

Questo approccio è volto a bilanciare le opportunità offerte dall’AI con i rischi potenziali, in particolare in termini di privacy e sicurezza dei dati.

Verso l’Intelligenza Simbiotica

L’innovazione nel campo dell’AI suggerisce la transizione verso un modello di “Intelligenza Simbiotica”, dove l’intelligenza umana e quella artificiale collaborano per generare valore positivo per la società.

Questo concetto implica un cambiamento sia nella mentalità che nell’approccio pratico, richiedendo azioni concrete da parte degli attori del sistema socio-economico​​.