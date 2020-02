la lotta al coronavirus utilizza le TECNOLOGIE digitali EMERGENTI come la AI

Nuove tecnologie sanitarie vengono implementate nella lotta contro il nuovo focolaio di coronavirus (COVID-19) in Cina.

Questa nuova tecnologia include intelligenza artificiale, software di analisi e utilizzo di droni per effettuare consegne in ospedale, secondo la società di ricerche di mercato sanitaria GlobalData .

I primi rapporti del romanzo coronavirus 2019 (2019-nCoV) di Wuhan, Cina, sono stati pubblicati il 31 dicembre 2019 e si sono rapidamente diffusi per diventare un’emergenza globale.

Il numero di decessi dovuti a COVID-19 in Cina ha già superato l’epidemia di SARS nel 2003. In questo contesto, le startup tecnologiche stanno lavorando con agenzie governative, medici e accademici per contribuire a contenere l’epidemia, ha affermato GlobalData.

“La Cina sta diventando il più grande banco di prova per dimostrare come le tecnologie emergenti possano essere sfruttate per migliorare la gestione dell’epidemia e ridurre al minimo l’impatto economico dell’epidemia di coronavirus”, ha spiegato Venkata Naveen , analista tecnologico dirompente di GlobalData.

“Con il coronavirus che sta spingendo il sistema sanitario cinese in subbuglio, il paese sta implementando soluzioni tecnologiche come mai prima d’ora per superare la sua peggiore crisi degli anni.

L’epidemia in corso ha ancora una volta ribadito l’importanza delle tecnologie emergenti nel prevedere e combattere la diffusione delle malattie infettive “.

Il database di Innovation Explorer del Disruptor Intelligence Center di GlobalData rivela vari casi d’uso cruciali di tecnologie emergenti per combattere il coronavirus:

Intelligenza artificiale per monitorare le analisi delle epidemie di coronavirus

L’intelligenza artificiale (AI) può essere utilizzata per identificare i focolai di malattie e prevederne la natura di diffusione.

La startup canadese BlueDot ha utilizzato l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico per rilevare l’epidemia di coronavirus anche prima delle autorità cinesi.

Il suo algoritmo AI ha analizzato più fonti come notizie, piattaforme di social media e documenti governativi per prevedere l’epidemia.

AI per aiutare a diagnosticare il coronavirus sulle scansioni CT

Lo sviluppatore dell’IA, Infervision, ha lanciato una soluzione di intelligenza artificiale coronavirus in Cina lo scorso mese, concepita per l’uso in prima linea per aiutare i medici a rilevare e monitorare la malattia in modo più efficace.

L’epidemia ha esercitato una pressione significativa sui dipartimenti di imaging, che ora leggono oltre mille casi al giorno. I pazienti e i medici devono in genere attendere alcune ore per ottenere i risultati CT, ma Infervision AI sta migliorando la velocità di diagnosi CT per ciascun caso.

Il numero crescente di pazienti che necessitano di diagnosi e i severi requisiti di laboratorio per l’uso del kit di rilevamento rRT-PCR, per confermare la diagnosi 2019-nCoV, pongono grandi sfide agli ospedali regionali e rurali.

Gli strumenti di Infervision stanno aiutando i siti con risorse mediche limitate a sottoporre immediatamente a screening i pazienti sospetti con infezione da Coronavirus per ulteriori diagnosi e trattamenti.

I robot di sterilizzazione aiutano a pulire i reparti di quarantena del coronavirus

I robot di sterilizzazione autonomi stanno aiutando gli ospedali a contenere le infezioni nei reparti in quarantena spostandosi facilmente in una zona in quarantena per sterilizzare il virus senza intervento umano.

Lo sviluppatore cinese di robot medici TMiRob ha distribuito 10 robot di disinfezione nei principali ospedali di Wuhan per contenere la diffusione di COVID-19.

Elaborazione dei reclami per accelerare l’elaborazione delle pratiche amministrative

I servizi basati su Blockchain stanno aiutando gli ospedali a ridurre il tempo dedicato al lavoro amministrativo e ad allocare il personale in prima linea.

Il cinese Xiang Hu Bao, di proprietà di Ant Financial, offre una piattaforma blockchain per accelerare l’elaborazione dei reclami, riducendo la necessità di un contatto diretto tra l’epidemia di coronavirus.

I droni offrono la consegna aerea di forniture mediche nelle aree colpite dal coronavirus

I droni stanno guadagnando popolarità come mezzo più veloce e sicuro per trasportare forniture durante le epidemie di malattia.

La startup AI di Singapore Antwork ha lanciato il primo “canale di trasporto aereo urbano” per fornire forniture mediche tra l’ospedale popolare della contea di Xinchang e il centro di controllo delle malattie della contea, entrambi situati nello Zhejiang, una delle province colpite dal coronavirus più gravemente colpite.

Chatbot utilizzati per trasmettere avvisi di viaggio di Coronavirus

I chatbot stanno diventando i fornitori di informazioni in tempo reale sull’epidemia di coronavirus. La startup giapponese Bespoke ha lanciato un chatbot “Bebot” per offrire gli aggiornamenti più recenti e affidabili ai viaggiatori sull’epidemia di coronavirus.

Accessibile tramite un’app mobile, può rispondere a domande su coronavirus come sintomi, misure preventive e procedure di trattamento.

Dall’altro lato, anche i leader tecnologici cinesi Baidu, Alibaba e Tencent si sono uniti alla lotta contro lo scoppio.

Baidu ha adottato il suo algoritmo di previsione dell’RNA LinearFold per aiutare i ricercatori ad accelerare il tempo impiegato per prevedere la struttura secondaria dell’RNA del virus da 55 minuti a 27 secondi.

Alibaba ha lanciato un nuovo sistema basato sull’intelligenza artificiale per rilevare l’infezione da coronavirus tramite scansioni TC con una precisione fino al 96% in meno di 20 secondi. Alipay di Alibaba e WeChat di Tencent hanno rilasciato una funzione per tracciare le persone colpite dal coronavirus usando codici QR colorati.

Ulteriori risorse di coronavirus per i medici:

• Rapporti di situazione COVID-19 dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

• Pagina di informazioni sul coronavirus dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS)

• Pagina di informazioni COVID-19 della Food and Drug Administration (FDA) statunitense

• Pagina di informazioni sui centri per il controllo delle malattie (CDC) COVID-19