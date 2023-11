Intelligenza Artificiale nella Diagnostica del COVID-19: Un Futuro di Precisione e Versatilità

Innovazione nel Test del COVID-19 Grazie all’IA Scienziati del Regno Unito hanno sviluppato una nuova piattaforma diagnostica molecolare assistita dall’intelligenza artificiale (IA), capace di identificare varianti del COVID-19 e altre malattie infettive.

Questa innovazione, nota come VIDIIA Hunter (VH6), integra la tecnologia RT-LAMP con un modello di deep learning basato sull’IA. Questo approccio mira a migliorare l’accuratezza della diagnosi rimuovendo le interpretazioni errate e gli errori umani.

Precisione e Potenziale di VIDIIA Hunter La precisione di VH6 è stata confermata attraverso test su 150 tamponi nasali positivi al COVID-19 e 250 campioni negativi, mostrando un tasso di rilevazione del 98% e una specificità del 100%.

Il dispositivo ha rilevato tutte le varianti del COVID-19 circolate nel Regno Unito dal dicembre 2020. La sua approvazione per l’uso medico nel Regno Unito sottolinea il suo significativo impatto nel campo della diagnostica.

Versatilità e Accessibilità VH6 non solo è stato approvato per il test del COVID-19 nel Regno Unito, ma presenta anche il potenziale per diagnosticare altre malattie infettive e resistenze antimicrobiche.

La sua portabilità, rapidità, precisione e convenienza lo rendono ideale per test vicino al paziente in vari contesti sanitari, inclusi quelli a risorse limitate. Inoltre, la capacità di essere utilizzato sia per la salute umana che animale apre nuove frontiere nella prevenzione di malattie zoonotiche future.

Tecnologia e Futuro della Diagnostica La combinazione di tecnologia LAMP e moduli avanzati di IA consente una rilevazione precoce, affidabile ed economica di infezioni, inclusa quella da COVID-19.

Questa piattaforma, collegata a un’app per smartphone, permette la gestione e il monitoraggio dei pazienti e dei campioni, visualizzando i risultati in soli 20-30 minuti e connettendosi automaticamente al cloud.