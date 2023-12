Intelligenza Artificiale generativa e Banche tradizionali: ecco le Previsioni e le Innovazioni per il 2024

L’Evoluzione dell’Intelligenza Artificiale nel 2024: Un Futuro Generativo e Multidimensionale

Nel dinamico panorama dell’intelligenza artificiale (AI), il 2024 si prospetta come un anno di svolte significative e innovazioni rivoluzionarie. Sas, una multinazionale leader nel settore dell’AI e dell’analisi dei dati, ha delineato alcune previsioni cruciali che mettono in luce l’evoluzione imminente dell’AI e il suo impatto in vari settori, in particolare nel settore bancario.

Una delle tendenze più salienti è l’integrazione dell’AI generativa nelle strategie aziendali. Bryan Harris, Chief Technology Officer presso Sas, sottolinea che nel 2024, le organizzazioni transiteranno da una visione dell’AI generativa come entità autonoma all’integrazione di questa tecnologia come complemento alle strategie di AI settoriali.

Nel contesto bancario, questo si traduce nell’uso di dati di simulazione per gli stress test e l’analisi degli scenari, fondamentali per prevedere i rischi e prevenire perdite. L’AI generativa avrà un ruolo cruciale anche in altri settori, come la sanità, dove contribuirà alla creazione di piani di cura personalizzati, e nel settore manifatturiero, dove simulerà dinamiche produttive per individuare miglioramenti in termini di qualità e efficienza energetica.





Nuovi Posti di Lavoro e Marketing Responsabile

Il 2024 vedrà anche un cambiamento nel dialogo riguardo l’AI e il mercato del lavoro. Udo Sglavo, Vice President of Advanced Analytics, prevede una focalizzazione sui posti di lavoro creati dall’AI piuttosto che quelli eliminati. La cosiddetta “prompt engineering” è un esempio di come l’AI possa creare nuove opportunità di lavoro, aiutando i lavoratori a tutti i livelli a essere più efficaci ed efficienti. Queste innovazioni, pur potendo causare interruzioni a breve termine nel mercato del lavoro, sono viste come catalizzatori di nuovi ruoli professionali e contributi alla crescita economica.

Parallelamente, Jennifer Chase, Chief Marketing Officer, pone l’accento su un marketing responsabile nell’era dell’AI. È fondamentale riconoscere la fallibilità dell’AI e i potenziali bias dei modelli. Gli esperti di marketing devono pertanto esaminare le cosiddette “Model Card” dell’AI per assicurarsi che gli algoritmi siano efficaci e privi di distorsioni, assumendosi la responsabilità delle conseguenze del loro utilizzo.





Frodi AI e Sfide per i CIO

Stu Bradley, Senior Vice President of Risk, Fraud and Compliance Solutions, evidenzia come l’AI generativa e la tecnologia deepfake stiano aumentando la sofisticatezza delle frodi, rendendo i messaggi di phishing più ingannevoli e i siti web falsi quasi indistinguibili da quelli legittimi. Questo ha portato a un’era di frodi più complesse, spingendo le banche e le istituzioni finanziarie a intensificare rapidamente l’adozione dell’AI per contrastare efficacemente tali minacce.

Un’altra sfida importante è quella affrontata dai Chief Information Officer (CIO) nell’era della cosiddetta “shadow AI”. Jay Upchurch, Chief Information Officer, descrive la shadow AI come soluzioni di AI generativa utilizzate o sviluppate senza autorizzazione ufficiale o monitoraggio IT. I CIO sono quindi chiamati a bilanciare l’implementazione di questi strumenti innovativi con la necessità di proteggere le loro organizzazioni dai rischi associati.

L’AI Multimodale e i Gemelli Digitali

L’AI multimodale, che integra testo, immagini e audio in un unico modello, è segnalata da Marinela Profi, AI/Generative AI Strategy Advisor, come la prossima frontiera dell’AI generativa. Questa tecnologia permette l’elaborazione simultanea di una vasta gamma di input, favorendo applicazioni più consapevoli del contesto e decisioni più efficaci. Questo approccio avrà impatti significativi in diversi settori, incluso quello bancario, attraverso l’uso di simulazioni e analisi spaziali in 3D.

I gemelli digitali, tecnologia che si basa sull’intelligenza artificiale e sull’analisi IoT, stanno diventando sempre più importanti in diversi settori economici, inclusi quelli manifatturiero, energetico e della pubblica amministrazione. Jason Mann, Vice President of IoT, sottolinea come queste tecnologie trasformino enormi volumi di dati in decisioni migliori e più rapide, ottimizzando le operazioni, migliorando la qualità dei prodotti e riducendo le emissioni.

AI e Cambiamento Climatico

Troy Haines, Senior Vice President of Risk Research and Quantitative Solutions, evidenzia il ruolo dell’AI nel contrasto al cambiamento climatico. Gli assicuratori, in particolare, stanno adottando l’AI per analizzare meglio i loro vasti archivi di dati, migliorando la liquidità e rimanendo competitivi. Questo include l’automazione dell’elaborazione dei sinistri e il miglioramento del rilevamento delle frodi e del servizio clienti.

Conclusioni e Prospettive Future

L’AI continua a rivoluzionare il settore bancario e finanziario, portando innovazioni e sfide. La sua adozione crescente in diversi settori dimostra la sua versatilità e il potenziale di trasformazione. Tuttavia, è importante ricordare che l’AI non è una soluzione universale e richiede un’attenta implementazione e supervisione. Nel 2024 e oltre, l’AI sarà un elemento chiave nella definizione del futuro del settore bancario, con implicazioni profonde per l’efficienza operativa, la gestione del rischio e l’innovazione dei prodotti.