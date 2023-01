Il motore di ricerca You.com basato su chatgpt fornisce informazioni fuorvianti?

You.com, il motore di ricerca che ha fatto il suo debutto lo scorso anno promettendo maggiore personalizzazione, ha iniziato a offrire un chatbot basato sull’intelligenza artificiale (AI) simile a ChatGPT sul suo sito web.

Tuttavia, questa nuova funzione presenta alcune soluzioni basate su informazioni false.

Come funziona il chatbot di You.com

Il chatbot di You.com è modellato su ChatGPT, un chatbot AI che ha guadagnato popolarità all’inizio di quest’anno per la sua capacità di fornire risposte originali a domande complesse utilizzando i dati raccolti da Internet.

Tuttavia, You.com ha affermato di voler distinguersi fornendo risposte a domande più aggiornate, come “Chi ha vinto la Coppa del Mondo 2022”.

È importante notare che le informazioni su ChatGPT sono aggiornate solo a partire dall’anno scorso, il 2021.

Problemi di accuratezza del chatbot di You.com

Gli utenti di You.com dovrebbero prestare attenzione all’accuratezza delle risposte del chatbot, poiché alcune delle risposte fornite a CNET sembravano essere imprecise, omettono dati chiave sull’argomento “Coppa del Mondo 2022”.

Inoltre, ChatGPT è stato criticato per aver pubblicato risposte imprecise in passato. La funzione di chat di You.com presenta anche altre limitazioni, non essendo in grado di rispondere a richieste come “Scrivimi un solitario in HTML per il Web”.

Limiti di responsabilità di You.com

È importante ricordare che You.com non è responsabile per il contenuto generato dal suo chatbot, come indicato in un disclaimer sul sito web che afferma: “Questo prodotto è in versione beta e la sua accuratezza potrebbe essere limitata”.

Chatbot e intelligenza artificiale: il futuro della scrittura, della musica e dell’arte

ChatGPT, You.com e altri chatbot simili fanno parte di un più ampio cambiamento tecnologico in cui gli algoritmi di intelligenza artificiale vengono sempre più utilizzati per produrre nuovi generi di scrittura, musica e persino arte.

La loro popolarità e il loro apparente rapido progresso hanno sollevato domande su cosa costituisca esattamente l’arte e se i computer siano veramente in grado di produrre opere originali a partire da un pool di conoscenze.

Google preoccupata per la popolarità di ChatGPT

Secondo alcuni rapporti, Google, che ha basato la propria immagine aziendale su iniziative di intelligenza artificiale come veicoli a guida autonoma, app di traduzione in tempo reale e assistenti virtuali, è particolarmente preoccupata per l’inaspettata popolarità di ChatGPT.

Il gigante dei motori di ricerca ha una tecnologia simile a ChatGPT, soprannominata “Meena”, ma al momento non è ancora stata resa disponibile al pubblico.

Chatbot: pro e contro

Mentre i chatbot come ChatGPT e You.com possono offrire risultati di ricerca rapidi e fornire informazioni su argomenti diversi, è importante ricordare che possono anche fornire informazioni imprecise o incomplete.

Inoltre, non sono in grado di sostituire completamente l’interazione umana e non sono in grado di comprendere il contesto o le sfumature emotive delle conversazioni.

Tuttavia, come parte di un panorama tecnologico in continua evoluzione, i chatbot come ChatGPT e You.com rappresentano un’interessante opportunità di sfruttare l’intelligenza artificiale per facilitare la ricerca e la comunicazione online.