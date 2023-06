Il CEO di ChatGPT Sam Altman vuole rivedere il regolamento Al

Il co-fondatore e CEO di ChatGPT , padre di OpenAI, Sam Altman, ha sostenuto norme rigorose in materia di intelligenza artificiale, ma vuole anche mantenere un’eccezione per le piccole startup di intelligenza artificiale.

Cosa è successo: in un audace allontanamento dalla narrativa prevalente, il CEO di OpenAI ha acceso un acceso dibattito sostenendo discussioni sfumate sulla regolamentazione dell’IA.

Sebbene i potenti modelli di intelligenza artificiale garantiscano normative rigorose, alle piccole startup del settore dovrebbero essere concesse esenzioni, ha proposto Altman durante l’evento ET Conversations a Nuova Delhi, in India.

“Abbiamo detto esplicitamente che non dovrebbe esserci alcuna regolamentazione sulle società più piccole. L’unico regolamento che abbiamo chiesto riguarda noi stessi e le persone più grandi”, ha affermato.

OpenAI, sotto la guida di Altman, ha chiesto in particolare l’autoregolamentazione tra le organizzazioni più grandi, sfidando l’idea ampiamente diffusa che dovrebbero essere imposte normative uniformi all’intero settore dell’IA.

Durante la conversazione, Altman ha sottolineato che a breve termine gli investitori devono affrontare sfide significative nel valutare con precisione il valore delle aziende coinvolte nello sviluppo di prodotti AI. Tuttavia, ha ribattuto sottolineando che a lungo termine l’IA è significativamente sottovalutata in termini di potenziale impatto e valore.

Il CEO di OpenAI ha anche riconosciuto che l’adozione dell’IA può portare alla perdita di posti di lavoro, ma ha sottolineato che emergeranno nuove e migliori opportunità, attualmente inimmaginabili.

Perché è importante: Altman è attualmente in tournée globale, attraversando vari paesi, tra cui Emirati Arabi Uniti, Qatar, India e Corea del Sud, come parte della sua missione di interagire con figure chiave e capi di stato.

Il suo tour ha portato avanti discussioni significative sulla necessità di una regolamentazione, in particolare per quanto riguarda le tecnologie di intelligenza artificiale che generano contenuti come chatGPT.

Sebbene le precedenti critiche di Altman alle leggi pianificate sull’IA in Europa abbiano suscitato polemiche, da allora OpenAI ha rivisto la sua prospettiva, alimentando ulteriormente il dibattito in corso sulla governance dell’IA.