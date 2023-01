IA al servizio del giornalismo: il Qant CES Report 2023 sperimenta l’impiego dell’intelligenza artificiale nella produzione di contenuti verificati

Il CES raccontato con l’IA: AxiCom partecipa al primo reportage che unisce giornalismo e intelligenza artificiale

Il Qant CES Report è una iniziativa che mira a dimostrare il potenziale dell’intelligenza artificiale per il giornalismo, fornendo al contempo un’analisi approfondita delle ultime tendenze tecnologiche globali. Si tratta di un esperimento unico nel suo genere, che esplora l’impatto dell’IA sul futuro del giornalismo e della produzione di contenuti verificati.

AxiCom, un’agenzia di comunicazione globale specializzata in tecnologia del gruppo WPP, ha supportato la creazione del primo report completo sul CES 2023 scritto da giornalisti che hanno utilizzato strumenti di intelligenza artificiale come ChatGPT e DaVinci3 (GPT 3.5) per i testi, e Stable Diffusion, Dall-E e Midjourney per le illustrazioni.

Primo progetto di questo tipo

Il Qant CES Report 2023 è il primo progetto di questo tipo, che mira a verificare come l’intelligenza artificiale possa supportare in futuro i contenuti creati dai giornalisti, sottoponendo questi strumenti di intelligenza artificiale a uno stress test senza precedenti e su larga scala.

Qant: L’Avenir du numérique è la prima newsletter professionale francese interamente scritta e illustrata da robot, sotto il controllo di due giornalisti.

La newsletter si concentra sulle ultime novità di questi robot (IA generativa), oltre che su altre importanti tendenze tecnologiche (informatica quantistica, realtà virtuale e aumentata, blockchain, ecc.) e su alcune delle loro applicazioni consumer (metaver e web3).

Edizione speciale quotidiana durante il CES 2023

Con il supporto di AxiCom, Qant intende ampliare la propria copertura del CES 2023 e pubblicare:

Un’edizione speciale quotidiana durante la fiera di Las Vegas;

Un report completo sulle tendenze tecnologiche che emergeranno dall’evento.

Qant si propone di sfruttare la tecnologia per offrire il meglio del giornalismo: il servizio ai lettori insieme a informazioni chiare, verificate e di provenienza.

Il report permetterà di sottoporre a stress test gli strumenti di IA generativa utilizzati nella newsletter di Qant e che stanno diventando sempre più popolari con il crescente numero di utenti della piattaforma ChatGPT.

Collaborazione con AxiCom

AxiCom ha collaborato con questo team di giornalisti esperti per creare il framework di riferimento, esaminare e verificare i risultati di questa analisi del CES basata sull’IA.

Il report completo coprirà tutti gli aspetti dell’evento, dalle tendenze di prodotto più attuali alle innovazioni nell’intelligenza artificiale e nell’informatica quantistica

Giornalismo del futuro

L’uso dell’intelligenza artificiale nel giornalismo rappresenta un passo importante verso il futuro del settore. Non solo permette di analizzare i dati in modo più rapido e accurato, ma può anche aiutare a generare contenuti in modo più efficiente e a raggiungere un pubblico più ampio.

Tuttavia, è importante notare che l’IA deve sempre essere utilizzata sotto il controllo dei giornalisti, che devono assicurarsi che le informazioni siano verificate e accurate.

La partecipazione di AxiCom al Qant CES Report 2023 rappresenta un’opportunità unica per esplorare il potenziale dell’IA nel giornalismo e per capire come questa tecnologia potrà influire sul futuro del settore.

La speranza è che questo report possa diventare un modello per altre iniziative simili in futuro, che possano aiutare a spingere il giornalismo verso nuove frontiere.

Conclusione

Il Qant CES Report 2023 è il primo progetto di questo tipo che unisce giornalismo e intelligenza artificiale per offrire un’analisi approfondita delle tendenze tecnologiche globali.

AxiCom ha supportato la creazione di questo report, che esplora il potenziale dell’IA nel giornalismo e l’impatto che potrebbe avere sul futuro del settore.

Speriamo che questo report possa diventare un modello per altre iniziative simili in futuro e che possa aiutare a spingere il giornalismo verso nuove frontiere.