Ogni giorno le aziende usano più intelligenza artificiale (AI) nelle loro attività. Dagli algoritmi di raccomandazione che vedi sui siti di e-commerce o di streaming video, al rilevamento delle frodi nelle principali banche, alla formazione dei medici e allo svolgimento di ricerche mediche all'avanguardia, l'IA sta guidando alcune delle innovazioni più interessanti del mondo di oggi.

Dal punto di vista di un investitore, il settore dell'intelligenza artificiale è così eccitante perché i suoi prodotti, dai software ai processori, dalla memoria e all'archiviazione, stanno diventando essenziali per ogni altro tipo di attività. Pertanto, i leader tecnologici al servizio del mercato dell'IA sembrano pronti a una crescita straordinaria nel prossimo decennio e oltre.

Secondo IDC , la spesa specifica per l'IA è destinata a triplicare tra il 2018 e il 2022, da $ 24 miliardi a $ 77,6 miliardi, per un tasso di crescita annuale composto del 37,3%.

Quindi quali aziende sono gli attuali leader dello spazio AI? Ce ne sono molti là fuori, tra cui molte startup. Tuttavia, le seguenti tre società sono leader indiscussi nelle rispettive categorie e farebbero grandi partecipazioni core per qualsiasi portafoglio a tema AI.

Questi sono i migliori titoli di intelligenza artificiale.

1. Amazon.com

L'intelligenza artificiale richiede la raccolta di enormi quantità di dati, che vengono quindi immessi in un motore di apprendimento automatico che “addestra” un algoritmo. L'algoritmo addestrato viene quindi presentato a nuovi dati in entrata e quindi produce un output basato sulla sua esperienza precedente, in un processo chiamato inferenza.

Tutto ciò avviene sempre più nel cloud pubblico, che presenta molti vantaggi rispetto ai data center di proprietà dell'azienda, inclusi i costi di archiviazione, la flessibilità di aumentare e ridurre la capacità in base alle esigenze e l'accesso a strumenti all'avanguardia dal profondo giganti del cloud a tasca.

Il più grande gigante del cloud di tutti è Amazon.com (NASDAQ: AMZN) , che detiene di gran lunga la quota di mercato n. 1 nello spazio cloud, con quasi il 50% del mercato. Anche Amazon Web Services (AWS) sta crescendo abbastanza fortemente per un'azienda delle sue dimensioni, con un aumento del 35% nell'ultimo trimestre e con margini operativi a metà degli anni '20.

Non solo, ma Amazon ha anche investito molto nella ricerca e nelle vendite di AWS, quindi il margine operativo finale dell'unità è probabilmente superiore ai dati di oggi. Tale crescita del 35% è stata anche sulla scia di numerosi significativi tagli dei prezzi, a dimostrazione del fatto che le aziende grandi e piccole utilizzano sempre più il cloud pubblico.

Secondo IDC, tra il 2018 e il 2023 il PIL mondiale delle imprese trasformate digitalmente, o quelle che si sono spostate nel cloud, aumenterà dal 17% al 52% del PIL mondiale.

Inoltre, non è solo l'infrastruttura di elaborazione e archiviazione in cui Amazon sta innovando nel mercato dell'IA. Nel 2017, Amazon ha introdotto SageMaker , una piattaforma AI come servizio in cui le aziende possono scaricare algoritmi già pronti e modificarli alle loro specifiche o applicarli al proprio set di dati.

Grazie all'alloggiamento in cui si verifica l'intelligenza artificiale e alla semplificazione di questi complicati processi per i clienti, Amazon non è solo un grande utente dell'IA, ma è anche un grande strumento per l'utilizzo dell'IA nell'economia in generale.

2. NVIDIA

Un altro chiaro leader dell'AI è NVIDIA (NASDAQ: NVDA) , leader del settore nelle unità di elaborazione grafica (GPU), che sono stati tradizionalmente utilizzati nell'elaborazione di grafica di fascia alta per videogiochi e altre applicazioni visive.

A quanto pare, le GPU sono estremamente adatte alle esigenze di elaborazione parallela delle applicazioni AI. Vedendo questo fatto all'inizio, NVIDIA, sotto l'amministratore delegato Jensen Huang, ha sviluppato la sua piattaforma software CUDA , su cui i data scientist possono programmare GPU per elaborare tutti i tipi di dati oltre alla grafica.

Quella combinazione di competenza software e hardware, insieme al vantaggio del primo motore nelle GPU per l'IA, ha dato a NVIDIA un grande vantaggio competitivo rispetto agli aspiranti concorrenti nei data center.

Sebbene NVIDIA stia ancora uscendo dalla recessione dei semiconduttori di quest'anno, il suo segmento di data center è cresciuto del 10,8% trimestre su trimestre, poiché le spese in quel segmento sembrano riprendere. I ricavi e gli utili di NVIDIA, sebbene ancora inferiori a quelli di un anno fa, hanno superato le aspettative.

Durante la teleconferenza del terzo trimestre con gli analisti , Huang ha anche discusso di alcuni stimolanti driver di crescita per NVIDIA, che ora ha adattato le sue nuove GPU per data center T4 non solo per l'apprendimento automatico ma ora anche per deduzione, in particolare negli algoritmi di training vocale.

Con la necessità di elaborare enormi set di dati ed eseguire inferenze rapide e istantanee, le GPU NVIDIA dovranno essere implementate in gran numero in futuro e il formidabile fossato di NVIDIA lo rende un leader indiscusso nello spazio.

3. Micron

Parlando di elaborazione, tutti i dati necessari per la formazione e l'inferenza richiedono enormi quantità di memoria e memoria. Sebbene ci siano alcuni nomi in questo settore, la società con il portafoglio più completo e prospettive interessanti è Micron (NASDAQ: MU) .

Micron è uno dei tre principali produttori di memoria dinamica ad accesso casuale (DRAM), che alimenta i dati a un processore, e uno dei sei produttori di NAND flash, una delle due principali tecnologie di archiviazione. Inoltre, Micron è una delle sole due aziende a produrre un nuovo tipo di memoria chiamata 3D Xpoint, che è simile al flash NAND ma molto più veloce, sebbene più costoso.

Micron ha appena presentato la sua prima unità a stato solido Xpoint 3D in ottobre e, sebbene questa nuova memoria non sposterà l'ago rispetto alle altre sue divisioni per qualche tempo, potrebbe differenziare Micron dalle altre, in quanto l'unica azienda ad avere tutte e tre le tecnologie.

L'intelligenza artificiale, insieme ad altre nuove applicazioni tecnologiche come le comunicazioni 5G, causerà un boom della domanda di memoria negli anni a venire. Si prevede che la domanda di DRAM crescerà vicino al 20% su base annua e si prevede che la domanda di NAND flash aumenterà a un basso tasso del 30% a lungo termine.

Mentre l'industria della memoria è notoriamente ciclica, e la domanda e l'offerta possono talvolta squilibrare, a lungo termine la domanda di prodotti Micron dovrebbe essere presente.

Oltre a produrre chip di memoria, Micron ha recentemente investito direttamente nello spazio AI stesso. L'anno scorso, la società ha dedicato 100 milioni di dollari al finanziamento di start-up di intelligenza artificiale in fase iniziale e ad ottobre ha acquisito FWDNXT, uno sviluppatore di acceleratori software e hardware che accelerano i processi di intelligenza artificiale. Micron sta ora sperimentando l'introduzione delle funzioni di elaborazione di FWDNXT nel chip di memoria, che potrebbe aprire il futuro delle applicazioni di edge computing.

Con il suo portafoglio di memorie completo e una valutazione economica , Micron è un'altra pietra miliare solida, seppure volatile, di qualsiasi portafoglio AI.