GPT-4 in arrivo: ecco le novita’ che ci attendono

L’intelligenza artificiale multimodale: il prossimo passo per OpenAI

Nell’ultima intervista podcast “AI for the Next Era” del 13 settembre 2022, il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha discusso del prossimo futuro della tecnologia AI.

Tra i vari temi trattati, uno in particolare ha catturato l’attenzione degli ascoltatori: la possibilità di un modello AI multimodale.

Cos’è un’intelligenza artificiale multimodale

Multimodale significa la capacità di funzionare in più modalità, come testo, immagini e suoni. Attualmente, OpenAI interagisce con gli esseri umani tramite input di testo, attraverso modelli come Dall-E o ChatGPT.

Un’IA con capacità multimodali, invece, potrebbe interagire attraverso la parola, ascoltando i comandi e fornendo informazioni o eseguendo un compito.

Cosa ci aspetta nel futuro

Altman ha fornito alcuni interessanti dettagli su ciò che ci aspetta nel futuro prossimo. Ha dichiarato che non ci vorrà ancora molto tempo per vedere modelli multimodali e che questo aprirà nuove opportunità.

Ha paragonato l’IA multimodale alla piattaforma mobile e come questa abbia aperto opportunità per migliaia di nuove iniziative e posti di lavoro. Ha inoltre dichiarato che questa sarà una “tendenza enorme” e che molte aziende grandi verranno costruite con questa interfaccia.

GPT-4 sarà multimodale?

Altman non ha specificato se GPT-4 sarà multimodale, ma ha lasciato intendere che potrebbe arrivare entro breve tempo.

Tuttavia, è importante notare che un modello IA multimodale è un passo importante verso la creazione di nuovi modelli di business che attualmente non sono possibili.

L’IA multimodale rappresenta un passo in avanti importante per OpenAI e per la tecnologia AI in generale.

La possibilità di interagire con gli esseri umani attraverso diverse modalità apre la strada a nuove opportunità e possibilità impensabili finora. Attendiamo con ansia di vedere come questa tecnologia evolverà nel futuro.

Approfondimenti

L’intelligenza artificiale e il linguaggio naturale

Il linguaggio naturale è una parte cruciale dell’IA. La capacità di comprendere e generare il linguaggio umano è un passo importante verso la creazione di un’IA in grado di interagire con gli esseri umani in modo n

aturale e intuitivo. L’IA multimodale potrebbe rappresentare un passo ancora più significativo in questa direzione, permettendo di interagire con gli esseri umani attraverso diverse modalità, non solo il testo.

L’IA e la creazione di nuovi modelli di business

L’IA sta già cambiando il modo in cui le aziende operano e si sviluppano. Tuttavia, l’IA multimodale potrebbe rappresentare un’ulteriore opportunità per la creazione di nuovi modelli di business che attualmente non sono possibili.

Questo perché un’IA in grado di interagire con gli esseri umani attraverso diverse modalità potrebbe offrire nuove opportunità per automatizzare e ottimizzare i processi aziendali, creare nuovi servizi e prodotti, e molto altro ancora.

