Google contro ChatGpt: la ricerca su Google è ancora la migliore?

L’introduzione di ChatGpt ha sconvolto il mondo della ricerca online, creando una sorta di sfida con Google, il più grande motore di ricerca del mondo. Tuttavia, nonostante il suo notevole successo, ChatGpt non può competere con Google in termini di completezza, accuratezza e varietà di risposte. Ecco perché la ricerca su Google è ancora la migliore.

Google non è limitato dai dati

Uno dei principali vantaggi di Google è che ha accesso a un’enorme quantità di dati provenienti da diverse fonti, inclusi siti Web, social media, notizie e molto altro. Al contrario, ChatGpt è stato sviluppato utilizzando un modello di dati valido solo fino al 2021, il che significa che non è a conoscenza di eventi, cambiamenti e cospirazioni successivi a quella data. In altre parole, Google ha una comprensione più ampia e aggiornata del mondo rispetto a ChatGpt.

Google sarà sempre gratuito a differenza di ChatGpt (si spera)

Google è gratuito da quando è stato lanciato, e questo non dovrebbe cambiare in futuro. Al contrario, ChatGpt è attualmente offerto gratuitamente, ma OpenAI, l’azienda che lo ha sviluppato, prevede di trarne profitto in futuro. Secondo il CEO di OpenAI, Altman, ogni prompt a ChatGpt costa circa un centesimo, il che significa che utilizzare il servizio a lungo termine potrebbe diventare costoso per gli utenti.

Google può accedere a Internet

Un altro vantaggio di Google è che ha accesso a Internet, il che significa che può confrontare le informazioni con le fonti più recenti e complete disponibili online. Al contrario, ChatGpt non ha accesso a Internet e quindi è limitato alle informazioni fornite durante il processo di formazione. Ciò significa che ha un corpus di conoscenze più piccolo e meno aggiornato rispetto a Google.

Google offre risultati personalizzati

Google offre risultati di ricerca personalizzati basati sulla cronologia di ricerca, le posizioni geografiche, le preferenze degli utenti e altro ancora. Ciò significa che puoi ricevere suggerimenti sui regali, le migliori opzioni per l’acquisto di un prodotto specifico e il luogo più vicino dove è disponibile. Al contrario, ChatGpt fornisce sempre lo stesso prompt, indipendentemente dalle preferenze o dalla posizione dell’utente.

Google offre varietà nelle sue risposte

Se non sei soddisfatto della risposta di Google o vuoi una risposta diversa, puoi semplicemente modificare leggermente la tua query o scegliere un risultato di ricerca alternativo. Al contrario, ChatGpt fornirà sempre la stessa risposta a uno stesso prompt, il che significa che potresti non ottenere le informazioni di cui hai bisogno o che desideri.

Google non richiede alcun abbonamento

Google è gratuito da utilizzare e non richiede alcun abbonamento. Gli annunci pubblicitari sono la principale fonte di reddito per Google, ma questo non impedisce agli utenti di accedere ai suoi servizi. Al contrario, ChatGpt non è gratuito al momento e, secondo le dichiarazioni di Altman, OpenAI prevede di trarne profitto in futuro.

ChatGpt vs GPT-3: qual è la differenza?

Molti utenti potrebbero confondere ChatGpt con GPT-3, un altro modello di linguaggio sviluppato da OpenAI. Tuttavia, ci sono alcune importanti differenze tra i due.

Innanzitutto, ChatGpt è stato progettato specificamente per interagire con gli utenti attraverso chat o messaggi di testo, mentre GPT-3 è un modello di linguaggio più generale che può essere utilizzato per una varietà di scopi, come la generazione di testi, la traduzione, il riconoscimento vocale e altro ancora.

▷ Le migliori offerte su Smartphone scontati di oggi: Clicca QUI!

Inoltre, ChatGpt è stato sviluppato utilizzando un modello di dati valido solo fino al 2021, il che significa che ha un corpus di conoscenze più piccolo rispetto a GPT-3, che è stato addestrato su una quantità di dati molto più grande. Ciò significa che GPT-3 ha una comprensione più ampia e aggiornata del mondo rispetto a ChatGpt.

Infine, ChatGpt è attualmente offerto gratuitamente, ma OpenAI prevede di trarne profitto in futuro, mentre GPT-3 è disponibile solo per gli sviluppatori che pagano una tariffa per utilizzare il modello.

In sintesi, ChatGpt è un modello di linguaggio progettato specificamente per interagire con gli utenti attraverso chat o messaggi di testo, mentre GPT-3 è un modello di linguaggio più generale con un corpus di conoscenze più ampio e che è attualmente disponibile solo per gli sviluppatori che pagano una tariffa.

In conclusione, nonostante il suo notevole successo, ChatGpt non può ancora competere con Google in termini di completezza, accuratezza e varietà di risposte. Google ha accesso a un’enorme quantità di dati, sarà sempre gratuito, può accedere a Internet, offre risultati personalizzati e varietà nelle sue risposte, e non richiede alcun abbonamento. Pertanto, la ricerca su Google rimane la migliore opzione per gli utenti che cercano informazioni accurate e complete.