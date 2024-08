Fabio Bonfanti nominato Accenture Growth and Strategy Lead EMEA

Nomina di Fabio Bonfanti a Growth and Strategy Lead per EMEA di Accenture

Accenture, leader globale nei servizi professionali, ha annunciato la nomina di Fabio Bonfanti a Growth and Strategy Lead per la regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa), con decorrenza dal 1° settembre 2024. Bonfanti, attualmente Strategy & Consulting (S&C) Lead per l’Italia, l’Europa Centrale e la Grecia (ICEG), entrerà a far parte del Management Committee della regione EMEA.

Con una carriera di oltre 30 anni in Accenture, Bonfanti ha ricoperto numerosi ruoli di rilievo, concentrandosi sullo sviluppo dei clienti e dei servizi dell’azienda.

Prima di guidare la divisione Strategy & Consulting per la regione ICEG, ha diretto le attività di consulenza nel settore bancario, stabilendo relazioni strategiche con istituti bancari di primaria importanza e guidando progetti di trasformazione innovativi.

Una Carriera Pluridecennale di Successi

La lunga e prolifica carriera di Fabio Bonfanti in Accenture è stata caratterizzata da una serie di successi e incarichi di alta responsabilità. Bonfanti ha iniziato il suo percorso professionale in Accenture più di tre decenni fa, e nel corso degli anni ha ricoperto ruoli chiave che hanno contribuito significativamente alla crescita e allo sviluppo dell’azienda.

Tra i suoi principali successi si annovera la direzione della divisione Strategy & Consulting per la regione ICEG, dove ha guidato con successo numerosi progetti di trasformazione digitale per importanti clienti del settore bancario.

Bonfanti ha inoltre ricoperto il ruolo di responsabile della relazione di Accenture con importanti istituti bancari, dimostrando una straordinaria capacità di gestione delle relazioni e dei progetti.

La sua esperienza include anche la guida della divisione Management Consulting per il settore dei servizi finanziari in Europa, Africa e America Latina, dove ha coordinato programmi di M&A di successo, dimostrando una profonda conoscenza delle dinamiche di mercato e delle strategie di crescita aziendale.

Un Nuovo Ruolo Strategico per la Crescita in EMEA

Nel nuovo ruolo di Growth and Strategy Lead per la regione EMEA, Fabio Bonfanti avrà la responsabilità di definire e implementare le strategie di crescita di Accenture, con un focus particolare sulla trasformazione digitale, l’innovazione e la sostenibilità.

La nomina di Bonfanti avviene in un momento cruciale per Accenture, che sta accelerando l’espansione della sua presenza e della sua offerta di servizi nella regione EMEA.

“Sono orgoglioso di assumere il ruolo di Growth and Strategy Lead per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa. I nostri clienti si trovano di fronte alla sfida della trasformazione imposta dalle evoluzioni dei settori industriali e della tecnologia, oltre che dai comportamenti dei consumatori e dei talenti.

È il momento giusto per ripensare alla strategia di crescita di Accenture per la regione EMEA, mettendo a disposizione l’esperienza maturata e la conoscenza del mercato.

Sempre di più il fattore differenziante di una strategia è, oltre alla visione, la capacità e la velocità di esecuzione per generare un reale impatto: valore per i nostri clienti e crescita per i nostri talenti”, ha commentato Fabio Bonfanti.

L’Impegno di Accenture per la Trasformazione e l’Innovazione

Accenture è riconosciuta a livello mondiale come leader nei servizi professionali, aiutando aziende, governi e organizzazioni a costruire il loro core business digitale, incrementare l’efficienza operativa, accelerare la crescita dei ricavi e migliorare i servizi alle persone.

La tecnologia è al centro del cambiamento e Accenture è tra i leader mondiali in grado di guidare questa trasformazione, grazie a una profonda conoscenza tecnologica e una leadership consolidata nel Cloud, nei dati e nell’Intelligenza Artificiale.

L’azienda combina una vasta esperienza nei principali settori industriali, una competenza funzionale e un’offerta di servizi su scala mondiale, ottenendo risultati concreti attraverso una gamma completa di servizi e soluzioni nei settori Strategy & Consulting, Technology, Operations, Industry X e Accenture Song.

La cultura aziendale di Accenture è fondata sul successo condiviso e sull’impegno a creare valore a 360°, aiutando i clienti a reinventarsi e a costruire relazioni solide e durature.

Accenture misura il suo successo in base al valore creato per i clienti, gli azionisti, i partner e le comunità in cui opera, sottolineando un approccio di reciproca collaborazione che è il cuore della sua filosofia aziendale.