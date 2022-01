Ecco come l’intelligenza artificiale rivoluzionerà la connettività e la sicurezza domestica, secondo D-Link

L’intelligenza artificiale (AI) sta influenzando, sempre più velocemente e sempre di più, tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana. Lo si può notare dalle applicazioni nel mondo dell’automotive, del settore agricolo e del retail, ad esempio. Quindi, non possiamo che aspettarci che, anche la tecnologia quotidiana, i prodotti e i servizi vengano coinvolti da questa tecnologia.



C’è un luogo, molto più vicino di quanto si possa pensare, in cui l’AI è destinata a svilupparsi enormemente per rendere la vita molto più facile: la nostra casa. Lo sviluppo delle tecnologie AI sta diventando di fondamentale importanza per migliorare le prestazioni della rete e la sorveglianza nelle case di tutto il mondo. E dopo quasi due anni, durante i quali ci siamo affidati completamente alla tecnologia domestica per rimanere sempre connessi, questo sarà senza dubbio un sviluppo positivo e ben accolto.



Le tecnologie AI presenti nelle nostre case offrono molti vantaggi che includono una migliore connettività e l’abilitazione di un ecosistema più robusto e intelligente, richiedendo meno interventi manuali. Attraverso varie funzioni di ottimizzazione, le tecnologie AI incorporate nella soluzione Wi-Fi sono specificamente progettate per rendere la gestione delle reti domestiche il più semplice possibile, offrendo al contempo un maggiore controllo, meno interruzioni e una copertura più robusta.

Quando si tratta di smart router, l’AI offre efficienza e ottimizzazione. D’altra parte, molte videocamere sono progettate con caratteristiche come il rilevamento del movimento basato sull’intelligenza artificiale. In questo caso, l’AI, aiuta a rilevare movimenti specifici, come persone o veicoli, per ridurre significativamente i falsi allarmi e garantire che non vengano persi eventi rilevanti e determinanti.

Ci sono diversi modi con cui l’intelligenza artificiale è stata integrata nei router, anche quelli di D-Link, o nelle videocamere smart per migliorare il Wi-Fi e la sicurezza domestica. Ecco una panoramica delle funzioni che l’AI è in grado di offrire:

Scansione continua per ridurre le interferenze – l’AI Wi-Fi Optimiser riconosce costantemente il canale Wi-Fi con meno interferenze per offrire sempre la migliore connessione possibile. Un router classico, invece, effettua questa scansione soltanto una volta, nel momento in cui viene acceso. Anche se l’ambiente Wi-Fi circostante cambia, questa funzionalità garantisce sempre che il router stia trasmettendo sul canale Wi-Fi che offre la migliore copertura e velocità.

Prioritizzare il traffico lag-sensitive – la funzionalità AI Traffic Optimiser dà la priorità all’uso più critico di internet per un’esperienza online ottimale e stabile. Con la qualità del servizio automatica integrata, AI Traffic Optimiser dà la priorità al traffico più sensibile ai ritardi rispetto al download di grandi file, assegnando la larghezza di banda in funzione delle diverse applicazioni. Questo assicura che lo streaming, il gioco e le videochiamate online siano fluide e non abbiano interruzioni, con un dropout Wi-Fi minimizzato.

Costruire una rete mesh robusta – l’ AI Mesh Optimiser integrato rafforza la connessione tra tutti i nodi mesh utilizzando un algoritmo AI beamforming unico. L’ottimizzatore conosce la posizione degli extender, dei router e dei nodi mesh per poi mantenere un fascio ad alta potenza focalizzato su quelle posizioni – assicurando un Wi-Fi mesh robusto e più affidabile in tutta la casa.





Niente andrà perso, tutto viene rilevato – l’AI-based event detection integrata può identificare in modo intelligente i movimenti in aree specifiche, così come persone o veicoli e il superamento di confini e zone. Può anche captare il suono del vetro rompersi, mentre le videocamere pan&tilt motorizzate sono in grado di seguire automaticamente un oggetto in movimento su una vasta area. Riducendo significativamente i falsi allarmi, l’AI aiuta a rilevare eventi e a ridurre l’utilizzo della larghezza di banda da parte delle videocamere.

Da tempo le persone passano più tempo nelle loro case, per lavorare, studiare o semplicemente per svagarsi e rilassarsi con lo streaming, oppure giocando. Non c’è mai stato così tanto bisogno di una connessione forte e smart. Le tecnologie AI stanno dando vita a una nuova era della connettività, offrendo allo stesso tempo più controllo, ottimizzazione e semplicità.