Ecco come (forse) la Ai ci sostituirà se non sapremo essere alla sua altezza.

Nel recente articolo di Noam Chomsky, pubblicato il 8 marzo 2023, intitolato “The False Promise of ChatGPT,” l’illustre pensatore ha affrontato con chiarezza il tema dell’intelligenza artificiale, offrendo una prospettiva che richiede una seria riflessione. Chomsky ha sollevato questioni cruciali, ponendo l’attenzione su aspetti fondamentali dell’intelligenza umana che spesso vengono trascurati nella corsa all’IA. In questo articolo, approfondiremo ulteriormente le sue argomentazioni, esplorando il complesso mondo dell’intelligenza artificiale e le sue implicazioni sulla società moderna.

Apprendimento e Creatività: L’intelligenza Artificiale alla Prova

Una delle prime sfide che Chomsky solleva è quella dell’apprendimento. Egli sottolinea che la mente umana non è semplicemente un motore di dati che assimila passivamente informazioni. Al contrario, è un sistema altamente sofisticato che elabora attivamente le informazioni e crea spiegazioni complesse basate su di esse. Questo aspetto della mente umana, la capacità di creare e innovare, è ciò che distingue l’essere umano dall’intelligenza artificiale.

L’intelligenza artificiale, con la sua dipendenza dai dati e dalle correlazioni statistiche, può sembrare intelligente superficialmente, ma manca dell’elemento cruciale della creatività umana. Le macchine possono analizzare enormi quantità di dati e generare risultati sorprendenti, ma non possono generare nuove idee o comprendere concetti astratti al di là dei dati forniti. Questo solleva domande importanti sulla vera natura dell’intelligenza artificiale e se il termine “intelligenza” sia veramente appropriato per descriverla.





Il Dibattito sull’intelligenza artificiale: Più Radicale di Quanto Immaginiamo

In questo contesto, è interessante notare che molte delle conclusioni di Chomsky sono in linea con quanto già discusso in questo blog in precedenza, nei post pubblicati il 28 maggio 2022 e il 4 febbraio 2023. È incoraggiante vedere che pensatori di calibro iniziano finalmente a portare un contrappeso alle narrazioni unidirezionali sull’IA. Tuttavia, è importante riconoscere che il dibattito sull’IA non è un monologo, ma una discussione in corso che coinvolge opinioni diverse e spesso contrastanti.

Le Macchine Non Sostituiranno Solo Lavori, Ma Modificheranno la Società





Ora, passiamo a una delle questioni più pressanti: la sostituzione tecnica. La storia ci insegna che il progresso tecnologico ha sempre comportato la scomparsa di alcune occupazioni, ma l’IA potrebbe rappresentare una sfida senza precedenti. Non si tratta solo di ammortizzare la perdita di alcuni lavori, ma di ridefinire intere categorie di occupazioni, coinvolgendo un vasto segmento della popolazione.

Il problema principale è che l’IA non sarà in grado solo di sostituire lavori manuali o ripetitivi, ma anche occupazioni che coinvolgono compiti “da scrivania” in cui le persone svolgono attività meccaniche o ripetitive. Questo implica che una vasta gamma di professioni, anche in settori creativi, potrebbe essere a rischio. Mentre le macchine prendono il sopravvento nelle attività calcolatrici e ripetitive, ci sarà una crescente necessità di individui capaci di pensare in modo critico, creativo e fuori dagli schemi.

Il Ritorno degli Studi Umanistici

In alcuni paesi, tra cui l’Italia, c’è già una rinascita degli studi umanistici. Queste discipline saranno cruciali nel preparare le persone per l’era dell’IA, in quanto insegnano ad affrontare le sfide complesse, a pensare in modo critico e a comprendere il mondo al di là delle apparenze superficiali. Questi sono aspetti fondamentali per affrontare il futuro in cui le macchine gestiranno molte attività routine.

In sintesi, mentre il dibattito sull’IA prosegue, è chiaro che l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla società sarà profondo e complesso. La paura non dovrebbe guidarci, ma piuttosto la consapevolezza e la preparazione per affrontare le sfide che ci attendono. L’era dell’IA richiederà un cambiamento di paradigma in molti settori, ma offre anche opportunità di crescita e innovazione. La sfida è abbracciare questo futuro con intelligenza e determinazione.

Il Reddito Universale e la Sostenibilità del Pianeta

Affrontiamo ora il tema cruciale del reddito universale. Data la prospettiva di una significativa sostituzione tecnica dei lavori umani da parte delle macchine, diventa inevitabile considerare soluzioni come il reddito universale. Questo concetto implica la fornitura di un reddito garantito a tutti i cittadini, indipendentemente dal loro impiego. L’obiettivo è mitigare gli effetti negativi della disoccupazione causata dalla crescente automazione.

La sostituzione tecnica su larga scala potrebbe portare a una drastica riduzione della forza lavoro umana, rendendo obsoleta una grande quantità di professioni. In una simile situazione, un reddito universale potrebbe diventare essenziale per garantire il benessere economico e sociale delle persone. Tuttavia, questa idea solleva una serie di domande complesse, tra cui la sostenibilità finanziaria e il ruolo del lavoro nell’identità individuale e sociale.

Il Cambiamento Quantitativo e Qualitativo

Riflettendo sul secondo interrogativo, chi deve preoccuparsi maggiormente della sostituzione tecnica dell’IA? La risposta è complessa. Inizialmente, coloro che svolgono lavori ripetitivi e meccanizzabili sono a rischio immediato. Le macchine sono sempre più capaci di eseguire queste attività in modo più efficiente ed economico. Alcuni esempi includono le casse automatiche nei supermercati o i sistemi di produzione automatizzati nelle fabbriche.

Tuttavia, la sostituzione tecnica non si fermerà qui. Gli algoritmi e le macchine stanno diventando sempre più sofisticati, e questo avrà un impatto su una vasta gamma di professioni, incluso l’ambito creativo. Mentre le macchine prendono il controllo delle attività meccaniche, ci sarà un maggiore bisogno di figure umane che offrano un valore aggiunto, come la creatività, la comprensione del contesto e l’empatia.

Il Ruolo dei Pastori delle Macchine

Per citare Gunther Anders, dobbiamo considerare il ruolo dei “pastori delle macchine”. In un mondo in cui le macchine gestiscono sempre più compiti meccanici, l’essere umano dovrà svolgere ruoli che richiedono capacità uniche che le macchine non possono replicare. Questi ruoli includono la supervisione, la guida etica, la risoluzione dei problemi complessi e la gestione delle situazioni ambigue.

Il Ritorno degli Studi Umanistici: Pensare in Modo Critico

Come accennato precedentemente, gli studi umanistici svolgeranno un ruolo fondamentale in questo scenario. In un mondo in cui le macchine gestiscono molte attività calcolatrici e ripetitive, le persone dovranno sviluppare capacità di pensiero critico, creativo e fuori dagli schemi. Questi sono gli strumenti necessari per affrontare le sfide complesse che l’era dell’IA porrà di fronte a noi.





Conclusione: Abbracciare il Futuro con Intelligenza e Determinazione

In conclusione, il dibattito sull’IA e la sua sostituzione tecnica dei lavori umani richiede una riflessione approfondita e una preparazione strategica. Non dobbiamo lasciarci dominare dalla paura, ma piuttosto abbracciare il futuro con intelligenza e determinazione. L’era dell’IA offrirà opportunità di crescita e innovazione, ma richiederà anche una riconsiderazione dei modelli economici, sociali ed educativi.

La preparazione per questo futuro implica una riforma dell’istruzione che promuova il pensiero critico, la creatività e la comprensione del mondo al di là delle apparenze superficiali. Dovremo affrontare sfide come il reddito universale e la sostenibilità del pianeta mentre ci adattiamo a una realtà in cui le macchine giocano un ruolo sempre più centrale nella nostra vita.

In definitiva, la paura non deve guidare le nostre azioni, ma piuttosto la consapevolezza e la preparazione. Il futuro è in evoluzione, e la nostra risposta deve essere basata sull’intelligenza e la determinazione di affrontare le sfide e cogliere le opportunità che ci attendono.