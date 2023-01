DALL-E CHATGPT PER Satya Nadella di Microsoft sono Modelli generativi per dare vita a una nuova età dell’oro digitale

La formazione dei lavoratori del futuro

Nadella ha anche discusso l’importanza della formazione dei lavoratori del futuro, sottolineando l’importanza di avere una forza lavoro competente nell’utilizzo delle tecnologie emergenti.

Ha affermato che le aziende devono investire nella formazione dei loro dipendenti per garantire che siano pronti ad affrontare i cambiamenti del mondo del lavoro.

Conclusione

In sintesi, Nadella ha affermato che gli strumenti di intelligenza artificiale generativa, come Dall-E e ChatGPT, svolgeranno un ruolo sempre più importante nei lavori del futuro, e che l’adozione delle applicazioni native del cloud sarà fondamentale per sfruttare al massimo i vantaggi di queste tecnologie.

Inoltre, il cloud può diventare una solida infrastruttura di dati e l’integrazione dell’IA con i dati è fondamentale per sfruttare appieno i vantaggi dell’IA.

Infine, la formazione dei lavoratori del futuro sarà cruciale per garantire che le aziende possano affrontare i cambiamenti del mondo del lavoro.