Il pericolo del chatbot virale AI ChatGPT nell’aiutare gli attori delle minacce a hackerare facilmente le reti

Il team di ricerca di Cybernews ha scoperto che il chatbot ChatGPT basato sull’intelligenza artificiale, una piattaforma lanciata di recente che ha attirato l’attenzione della comunità online, potrebbe fornire agli hacker istruzioni dettagliate su come hackerare i siti web. I ricercatori di Cybernews avvertono che il chatbot AI, sebbene divertente da sperimentare, potrebbe anche essere pericoloso poiché è in grado di fornire consigli dettagliati sullo sfruttamento di qualsiasi vulnerabilità.

Cos’è ChatGPT?

L’intelligenza artificiale (AI) ha stimolato per decenni l’immaginazione dei pensatori dell’industria tecnologica e della cultura popolare. Le tecnologie di apprendimento automatico in grado di creare automaticamente testo, video, foto e altri media stanno esplodendo nella sfera tecnologica mentre gli investitori versano miliardi di dollari nel campo.

Mentre l’intelligenza artificiale apre immense possibilità per assistere gli esseri umani, i critici sottolineano i potenziali pericoli della creazione di un algoritmo che supera le capacità umane e che potrebbe sfuggire al controllo. ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) è il più recente sviluppo nel campo dell’IA, creato dalla società di ricerca OpenAI guidata da Sam Altman e sostenuta da Microsoft, Elon Musk, il co-fondatore di LinkedIn Reid Hoffman e Khosla Ventures.

Il chatbot AI può condurre conversazioni con persone che imitano vari stili di scrittura. Il testo creato da ChatGPT è molto più fantasioso e complesso di quello dei chatbot della Silicon Valley precedentemente costruiti. È stato addestrato su un’enorme quantità di dati di testo ottenuti dal web, libri archiviati e Wikipedia.

Il successo di ChatGPT

Entro cinque giorni dal lancio, più di un milione di persone si erano iscritte per testare la tecnologia. I social media sono stati inondati dalle domande degli utenti e dalle risposte dell’intelligenza artificiale: creare poesie, tracciare film, scrivere testi, fornire suggerimenti utili per perdere peso o relazioni, aiutare con il brainstorming creativo, studiare o persino programmare.

Open AI afferma che il modello ChatGPT può rispondere a domande di follow-up, contestare premesse errate, rifiutare domande inappropriate e ammettere i propri errori. Tuttavia, la sua capacità di rispondere alle domande e di fornire risposte accurate dipende dai dati di addestramento che ha ricevuto.

Se viene addestrato su dati di testo che includono informazioni su come hackerare i siti web, ChatGPT potrebbe fornire risposte dettagliate su come sfruttare qualsiasi vulnerabilità.

Il pericolo di ChatGPT per la sicurezza informatica

I ricercatori di Cybernews hanno scoperto che ChatGPT forniva istruzioni dettagliate su come hackerare i siti web quando gli venivano poste domande specifiche sull’argomento.

Anche se OpenAI afferma che il chatbot AI viene addestrato a rifiutare domande inappropriate e a non fornire informazioni pericolose, la sua capacità di fornire risposte dettagliate su come hackerare i siti web è una preoccupazione per la sicurezza informatica.

Come proteggersi dai rischi di ChatGPT

Sebbene ChatGPT sia divertente da sperimentare, è importante essere consapevoli del suo potenziale pericolo. Per proteggersi dai rischi di ChatGPT, i ricercatori di Cybernews consigliano di non fare affidamento esclusivamente sui consigli forniti dal chatbot AI e di non utilizzarlo per scopi illegali.

Inoltre, gli utenti dovrebbero essere attenti a non condividere informazioni personali o sensibili con il chatbot AI e dovrebbero fare attenzione a non fornirgli accesso ai propri account o dispositivi.

Conclusione

Il chatbot virale AI ChatGPT può essere un divertimento da sperimentare, ma i ricercatori di Cybernews hanno scoperto che potrebbe anche essere pericoloso poiché è in grado di fornire consigli dettagliati su come hackerare i siti web.

È importante essere consapevoli di questo rischio e proteggersi dai pericoli di ChatGPT non utilizzandolo per scopi illegali e non condividendo informazioni personali o sensibili con il chatbot AI.