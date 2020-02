Come stabilire un ecosistema AI in Europa per tutelare l’etica ed uno sviluppo sostenibile

Siamo alle porte di una rivoluzione dell’IA. Ecco perché sembra essere ancora più importante per noi porre le domande importanti ora: cosa ci rende umani? Come vogliamo vivere e lavorare? E come vogliamo vivere insieme come società?

Lo storico popolare Yuval Harari ha dichiarato: “Non siamo solo in una crisi tecnologica. Siamo in una crisi filosofica. ”Ciò che sta accadendo ora è che la struttura filosofica del mondo moderno attorno a idee come il libero arbitrio, che è stata fondata nel 17 ° e 18 ° secolo, è stata messa alla prova come mai prima d’ora.

Non da idee filosofiche, ma da tecnologie pratiche, soprattutto dall’IA.

L’intelligenza artificiale non è una nuova tecnologia tra molte altre. L’intelligenza artificiale è una tecnologia chiave che cambierà radicalmente le nostre vite e lo sta già facendo.

L’uso dell’intelligenza artificiale determinerà non solo il futuro delle singole società e di interi settori, ma di intere economie, società, politiche e culture nazionali. L’intelligenza artificiale è qualcosa di simile a una nuova “ora zero” per le economie mondiali e l’umanità stessa. L’intelligenza artificiale potrebbe essere l’occasione più grande ed eccitante del nostro tempo.

Attualmente, nazioni come gli Stati Uniti e la Cina stanno aprendo la strada allo sviluppo e all’applicazione dell’IA. Se non aumentiamo significativamente il nostro ritmo in Europa, rischiamo di perdere la connessione. Secondo una ricerca di mercato di CB Insights e McKinsey, nel 2018 le aziende europee di IA hanno raccolto solo l’11 percento del capitale di rischio mondiale, mentre il 48 percento è andato in Cina e il 38 percento negli Stati Uniti.

Se sviluppiamo e usiamo l’IA noi stessi, qui in Europa, allora abbiamo anche l’opportunità di progettarla da soli e usarla a beneficio della società. Come e dove utilizziamo i sistemi di intelligenza artificiale dipende da noi, non dalla tecnologia.

Ecco perché dobbiamo semplicemente iniziare, acquisire esperienza il più rapidamente possibile e continuare a chiederci in parallelo se lo sviluppo sta andando nella giusta direzione, in modo che le iterazioni possano essere eseguite e apportate modifiche. Ma cosa bisogna fare per creare un ecosistema AI vivo e fiorente in Europa?

I seguenti aspetti sono piuttosto di natura provvisoria e non intesi come consigli indispensabili. Ma nonostante tutto, potrebbero aiutare a stabilire l’Europa come un attore chiave significativo nella competizione globale dell’IA.

Cambiamento di mentalità: l’ Europa deve investire di più nelle persone, nell’istruzione, nelle scuole e nei college, ma anche nelle aziende. Soprattutto, è indispensabile un cambiamento di mentalità: abbiamo bisogno di più spirito avventuroso, più coraggio per correre rischi, più gioia nello sperimentare e, soprattutto, una cultura in cui è giusto fare errori e imparare da loro, senza la necessità di regolamento principale

Forte quadro etico: abbiamo bisogno di un quadro etico con valori irrevocabili come equità, trasparenza, responsabilità, sicurezza, inclusione e responsabilità (come già sottolineato dal gruppo di esperti di alto livello dell’IA) al fine di costruire un sistema affidabile e centrato sull’uomo AI made in Europe. Tenendo conto degli aspetti etici, saremo in grado di sfruttare tutto il potenziale dell’IA e colmare il divario tra impresa e società.

Stabilire un vivido ecosistema di intelligenza artificiale: la creazione di un ecosistema europeo, vivido e fiorente, in cui start-up, aziende, università e istituzioni pubbliche di IA possano lavorare insieme allo sviluppo di tecnologie pioneristiche dell’IA (ad esempio con l’aiuto di incubatori, acceleratori e hub), sembrano essere indispensabili per attrarre investitori internazionali.

Creare un ambiente attraente per i professionisti dell’intelligenza artificiale per ridurre la fuga di cervelli della tecnologia: tra i quattro input principali nell’ecosistema AI di un paese – valute, dati, capitale e hardware – il primo ha il maggiore impatto. A proposito: un recente studio pubblicato nel MIT Technology Review ha rivelato che la Cina ha un grave problema con Tech Brain Drain (sta perdendo talento negli Stati Uniti (tre quarti dei principali ricercatori di AI attualmente lavorano fuori dalla Cina). Quindi, qui in L’Europa non è sola: il governo cinese è consapevole del problema della fuga dei cervelli e sta cercando urgentemente di risolverlo. Nella strategia nazionale AI del 2017, si è impegnata ad attirare a casa i migliori scienziati con pacchetti di compensazione competitiva e altri incentivi. hanno elaborato una potenziale soluzione per questo problema.

Sviluppo di una strategia di dati basata sull’intelligenza artificiale (ad es. Incentivi fiscali per la condivisione di set di dati) : al fine di stabilire una strategia di intelligenza artificiale di successo, abbiamo bisogno di una solida strategia di dati. L’obiettivo centrale è l’uso cooperativo dei dati. Qui, le regole devono essere sviluppate per la gestione sicura dei dati senza che le aziende debbano rivelare i propri segreti aziendali.

Promozione dell’accettazione da parte della società dell’intelligenza artificiale: nei discorsi pubblici e dei media si deve evitare di vedere unilateralmente solo le opportunità o solo i rischi. Piuttosto, dovrebbe essere istituito un discorso sociale trasparente con un tono di base oggettivo (ad esempio attraverso programmi di istruzione AI accessibili al pubblico, gratuiti e su larga scala come il modello finlandese “Elements of AI” )