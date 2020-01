Un progetto lanciato a novembre da due gruppi di governo trasparenti, Open the Government e MuckRock , ha lo scopo di aiutare condividendo le lezioni apprese dall'uso delle leggi statali sui registri pubblici per interrogare le forze dell'ordine sul loro uso di questa tecnologia.

Anche quando i sistemi di riconoscimento facciale hanno iniziato ad espandersi negli aeroporti , i sistemi automatizzati utilizzati per abbinare le immagini dei volti ai registri delle identità hanno suscitato ampie critiche per la loro potenziale invasione della privacy e possibili pregiudizi , in particolare con le popolazioni non bianche.

In particolare, un documento di 13 pagine fornisce una spiegazione concisa di come funzionano la legge federale sulla libertà di informazione (FOIA) e le leggi statali comparabili; una lista di controllo per l'elaborazione, la presentazione e il seguito di una richiesta FOIA; e testo di esempio da utilizzare in quella richiesta.

Fare queste domande e darle seguito – “FOIA-ing” in breve – può essere un processo prolungato e frustrante anche per gli esperti .

In un discorso a dicembre alla conferenza annuale di sorveglianza a Washington presentata dal Cato Institute — un think tank libertario — Apri l'analista di politica governativa Freddy Martinez ha condiviso alcuni primi risultati delle prime 100 richieste di documenti pubblici inviate da quel gruppo e MuckRock.

La maggior parte dei dipartimenti di polizia non ha acquistato sistemi di riconoscimento facciale e utilizza invece tali servizi attraverso partenariati per la condivisione dei dati con altre organizzazioni di contrasto o noleggiandoli da società terze. Ciò rende necessario formulare attentamente le richieste FOIA per evitare risposte accurate ma incomplete come “non possediamo questo sistema e non intendiamo acquistarlo”.

Le richieste della FOIA per la documentazione sulla formazione raramente vanno fuori, suggerendo che la polizia che usa il riconoscimento facciale potrebbe non essere sufficientemente preparata per il compito. “I manuali di formazione sono quasi inesistenti”, ha detto Martinez al pubblico alla conferenza Cato. Uno dei pochi documenti emersi da questa serie di domande rivela che Lubbock, in Texas, ha inviato gli investigatori a un corso di otto ore conclusosi con 30 domande a scelta multipla.

Mentre la maggior parte degli usi della polizia dei sistemi di riconoscimento facciale si basano su fonti di immagini come database di patenti di guida e foto di prenotazione, alcuni dipartimenti di polizia stanno ora interrogando filmati da telecamere ad anello di proprietà privata. (Stavo per chiamarle “Videocamere di sicurezza ad anello”, ma le recenti rivelazioni di orribili pratiche di sicurezza presso quella filiale di Amazon rendono tale descrizione altamente discutibile.)

Il dibattito sulla propensione razziale del riconoscimento facciale – evidenziato di recente in uno studio pubblicato il 19 dicembre dal National Institute for Standards and Technology – deve ancora passare attraverso molti dipartimenti politici.

In una e-mail che mi è stata inviata il 30 dicembre, Martinez ha affermato che “la maggior parte / tutti” degli archivi di documenti pubblici registrati in questo sforzo provengono da Open the Government o MuckRock.

Ha aggiunto che non ha visto altri segni di attenzione alla formazione e al potenziale pregiudizio tra i dipartimenti di polizia.