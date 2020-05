Come la Pandemia covid-19 ci ha portati velocemente sull’orlo di una nuova rivoluzione digitale

Sembra assurdo ma tra i tanti effetti negativi della Pandemia Coronavirus da Covid-19 ne esistono molti altri estremamente positivi, infatti grazie al virus stiamo entrando in una nuova era. Questa è l’età in cui i nostri smartphone diventano più intelligenti, in cui le nostre case diventano intelligenti e ci parlano, in cui le macchine danno potere agli umani sul posto di lavoro e in cui i valori umani cambiano. L’intelligenza artificiale (AI) e l’Internet of Things (IoT) rimodelleranno la società. Possono sconvolgere le nostre vite sostituendo posti di lavoro, ma liberano anche opportunità indicibili.

Allora, qual è esattamente la prossima rivoluzione? In che cosa differisce dalla rivoluzione industriale? Quando inizierà? Come dovremmo essere preparati? Per rispondere a queste domande, ho scritto questo post.

L’intelligenza artificiale, definita AI, è semplicemente un computer in grado di imitare le azioni dell’uomo, imparare dai propri errori e risolvere problemi proprio come fanno gli umani, in base alle informazioni di cui dispongono.

L’importanza dell’IA per la prossima rivoluzione è come l’importanza della potenza del vapore per la prima rivoluzione industriale. L’intelligenza artificiale alimenterà tutte le modifiche nei prossimi 30-50 anni. Puoi mettere in dubbio la sua inevitabilità. Ma ecco cosa ci dice la storia.

Età industriale vs età digitale

Da quando sono state accese le prime fornaci dell’era industriale, molto è cambiato. Le persone hanno iniziato a utilizzare l’energia del vapore e dell’acqua. Nichola Tesla e Thomas Edison hanno inventato l’elettricità. Henry Ford rese disponibili i cavalli a vapore agli americani medi.

Le fabbriche furono meccanizzate e iniziò la produzione di massa. Queste invenzioni hanno aperto la strada ai primi PC e poi è iniziata l’era digitale. Le persone hanno iniziato a trasformare i loro uffici in file e cartelle digitali. E la più grande invenzione dell’era digitale fu quando Tim Berners-Lee inventò il World Wide Web.

Da allora, persone e aziende hanno iniziato ad adottare lo “stile di vita sul web”. Di conseguenza, la nostra dipendenza dagli strumenti Web e dei social media che utilizziamo oggi ha portato alla nascita di dati cloud che sono al centro dell’IA. Cosa c’è dopo? “Età della cognizione”?

Possiamo affermare con certezza che l’Era della Cognificazione, il termine che uso per riferirsi alla prossima rivoluzione, è già con noi. Oggi possiamo vedere migliaia di applicazioni di intelligenza artificiale intorno a noi.

L’esempio più popolare tra questi sarebbero gli algoritmi di Netflix che producono consigli personali per tutti, o la modalità di pilota automatico dell’aereo che controlla l’aereo per la maggior parte del tempo durante il volo. Un altro esempio sono le auto a guida autonoma di Tesla. Tutte queste super menti AI sono alimentate dai dati cloud su cui ricevono e operano costantemente.

Ogni volta che guardi la tua serie Netflix preferita, ad esempio, gli algoritmi di Netflix registrano la tua attività e raccomandano un film simile la prossima volta. Allo stesso modo, la “mente” delle auto Tesla cavalca il suo corpo sulle autostrade a causa dei dati che mostrano come gli umani guidano le auto. Questi e altri dispositivi e oggetti così potenti daranno potere agli umani in futuro.

Automazione o creazione di nuovi posti di lavoro?

Tuttavia, molti criticano queste invenzioni e mettono in dubbio l’automazione dei lavori. In effetti, l’IA sostituirà alla fine molte posizioni di lavoro di routine e di ottimizzazione, come cassieri, biglietterie, impiegati per l’immissione di dati, ecc.

Ma allo stesso tempo, creerà nuovi posti di lavoro e possibilità per gli esseri umani. In effetti, ci saranno centinaia di migliaia di nuovi ruoli, come specialisti di Big Data, specialisti di robotica, specialisti di Machine Learning e così via.

In generale, l’intelligenza artificiale è qui per dare all’uomo più potere, non per sostituirlo. L’intelligenza artificiale toccherà tutti i campi, che si tratti di medicina, legge, politica, turismo, istruzione e persino arte. Immagina di dire al tuo medico e al suo assistente di IA i sintomi che stai riscontrando, e ricevere una diagnosi immediata e un trattamento raccomandato, che derivano dai dati di migliaia di pazienti precedenti che hanno riportato gli stessi sintomi e alla fine si sono ripresi, che è ciò che IBM è ora sviluppando. Immagina un’applicazione AI in grado di comporre musica adatta alle tue mosse quando balli. Questi cambiamenti sembrano tutti eccitanti.

Recentemente, i ricercatori di Google Health e dell’Imperial College di Londra hanno progettato e addestrato un modello di IA per diagnosticare il cancro al seno . Il modello è stato realizzato utilizzando immagini a raggi X di quasi 30.000 donne.

Non sorprende che l’algoritmo abbia sovraperformato un team di sei radiologi nella diagnosi del carcinoma mammario. I ricercatori di tutto il mondo stanno ora lavorando a un modello simile per diagnosticare malattie non facilmente rilevabili. Questi modelli aiuteranno i medici a rilevare queste malattie in modo più accurato e a trattare meglio i pazienti.

Per queste e molte altre ragioni, sono ottimista riguardo ai cambiamenti che porta l’era della Cognificazione e voglio contribuire al suo sviluppo.

Considero questa la più grande rivoluzione di sempre. Sebbene nessuno sia in grado di prevedere quando esploderà e avrà un impatto sulla vita di tutti come ha fatto Internet negli anni ’90, tutti possono prevedere che questi cambiamenti sono inevitabili.

Come dovremmo essere preparati per questa nuova era?